VIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»: итоги

С 14 по 16 декабря 2021 года прошел VIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организаторами которого выступили компания «Иннопрактика» и МГУ имени М.В. Ломоносова

В работе VIII Конгресса приняли участие более 1500 человек, среди них первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, фондов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских организаций.



Основная тема мероприятия в этом году — «COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике». Участники дискуссий рассмотрели, как коронакризис трансформировал ценностную матрицу и на базе чего нужно строить постковидную реальность.



Всего на площадке конгресса было проведено 14 мероприятий. В первый день в рамках пленарного заседания обсуждалось, как пандемия COVID-19 усилила взаимозависимость стран и сообществ применительно к самым разным сферам жизни, от состояния здоровья человечества и ситуации в гуманитарной и социальной сферах до экономики и политики.



«Пандемия выдвинула на первый план ценности офлайн-общения, в том числе семейного, поставила вопрос о том, в каком состоянии мы хотим передать нашу планету потомкам. Новая матрица ценностей заставляет корпорации становиться более человекоцентричными и активнее осваивать ESG-повестку», — отметила первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.



«Ковидный кризис подчеркнул ценность глобального взаимодействия, — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. — У нашей страны появились возможности для выхода на новые рынки Латинской Америки, Азии, Африки. При этом инвесторы все чаще стали задумываться, а не нанесут ли финансируемые ими проекты вреда окружающей среде, возрастает роль ESG-подхода».



Увеличившийся спрос потребителей на «зеленую» продукцию дает новые возможности российскому аграрному сектору. «Рынок “зеленой” продукции самый быстрорастущий, и это хорошая ниша для России», — отметил генеральный директор «ФосАгро» и член бюро правления РСПП Андрей Гурьев.



«Сельское хозяйство — это высокотехнологичная и наукоемкая отрасль. Университеты должны быть эталоном и образцом для компаний и проводить исследования и разработки, которые на несколько лет опережали бы запросы отрасли. В программе “Приоритет 2030” предстоящие десять лет мы будем помогать, создавать условия и стимулировать университеты развивать собственные исследования. Современное высшее образование не может быть эффективным, качественным, востребованным без науки», — заметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.



Для новых научных рывков необходима дальнейшая цифровизация российской высшей школы, считает ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. «В перспективе — с учетом сохраняющихся угроз и вызовов — нам нужна собственная отечественная цифровая платформа по организации образовательных мероприятий. Здесь не обойтись без поддержки со стороны государства и социально ориентированного бизнеса», — подчеркнул он.



Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в своем выступлении подробно рассказал о том, как технологии влияют на постковидное восстановление экономики. «Диджитализация бросает вызов многим устоявшимся процессам, и задача государства при этом не только снимать барьеры, но и обеспечивать безопасность при подобных фундаментальных сдвигах», — сказал министр.



На панельной дискуссии «Искусственный интеллект как инструмент реализации ESG-повестки» обсудили, какие решения на базе ИИ сегодня использует бизнес для сохранения окружающей среды и повышения качества социального и корпоративного управления.



Корпоративный секретарь в ранге вице-президента «Роснефти» Оксана Тарасенко рассказала, что «Роснефть» одной из первых в России стала внедрять ESG-повестку в свою деятельность. «Важной целью стратегии компании, принятой в 2017 году, является достижение отраслевого лидерства в вопросах промышленной безопасности, охраны окружающей среды и экологии. Так, в 2020 году объем финансирования НИОКР составил почти 27 млрд руб., при этом в целом средства, направленные на реализацию Программы инновационного развития, превысили 50 млрд руб.», — уточнила корпоративный секретарь.



По словам Оксаны Тарасенко, в компании используют искусственный интеллект для повышения надежности трубопроводной системы и дистанционного сопровождения процесса бурения в режиме реального времени. В части повышения надежности трубопроводной системы «Роснефть» реализует инновационный проект по разработке технологии ИИ для мониторинга технического состояния промысловых трубопроводов и их обслуживания при эксплуатации. А в части сопровождения бурения компания устанавливает станции мониторинга показателей данных бурения с элементами ИИ на тяжелых буровых установках, благодаря которым можно дистанционно сопровождать процесс бурения в режиме реального времени.



Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий, ставшего одним из шести опорных центров по развитию технологии ИИ, который будет работать по направлению оптимизации решений в целях снижения углеродного следа, отметил, что России очень важно с помощью ИИ развивать собственные первоклассные предиктивные модели и большие данные для борьбы с загрязнением окружающей среды.

