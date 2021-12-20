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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Цифровые решения для устойчивого развития АПК

Партнёрский материал

Цифровые решения для устойчивого развития АПК
Цифровые решения для устойчивого развития АПК


Сегодня одним из важнейших условий конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса является ESG-подход. Одни компании уже разработали стратегии по устойчивому развитию и следуют им, другие только начинают внедрять ESG-принципы. 

Устойчивое развитие бизнеса предполагает не просто максимизацию прибыли, но также заботу об окружающей среде, социальную составляющую, ответственное корпоративное управление. Каждое из этих направлений включает в себя множество процессов, с построением которых невозможно справиться без внедрения передовых цифровых технологий. О том, как такие решения помогают компаниям реализовывать стратегию устойчивого развития, можно будет узнать 15 марта на сессии «Роль цифровизации в устойчивом развитии АПК», которая пройдет в рамках саммита «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции». 

Мероприятие будет полезно собственникам бизнеса, топ-менеджерам и руководителям компаний, менеджерам по ESG-трансформации, IT-специалистам, менеджерам инвестиционных проектов и другим специалистам отрасли.

Президент выставочной компании «Асти Групп» Наринэ Багманян:


«Во втором павильоне Московского выставочного центра «Крокус Экспо», где будет проводиться сессия, лидеры рынка и представители крупнейших предприятий отрасли обсудят, какие именно шаги уже сегодня нужно предпринять руководителям предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для устойчивого ведения бизнеса и внедрения инноваций.

В программе сессии, посвященной цифровизации в устойчивом развитии АПК, будет затронута тема строительства цифровой экосистемы в целях соответствия принципам «зеленого» производства и ответственного управления. Эксперты расскажут о возможностях использования единой цифровой платформы производства как инструмента для соответствия стандартам ESG. Специалисты в области цифровизации продемонстрируют актуальные решения для прослеживаемости и учета продукции, прогнозирования рисков, осветят вопрос построения экосистемы цепей поставок для управления доходом предприятия.

Безусловно, слушатели сессии, посвященной роли цифровизации в устойчивом развитии АПК, узнают о лучших практиках внедрения цифровых систем управления. Спикеры поделятся опытом использования интернета вещей для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, расскажут о цифровых решениях для повышения уровня промышленной безопасности, защиты критически важной инфраструктуры предприятий. 

Благодаря усилиям руководства сельскохозяйственных компаний в последние несколько лет аграрная отрасль стала более привлекательной как работодатель для россиян, чем раньше, однако, согласно результатам недавнего исследования международной стаффинговой группы ANCOR, только 41,7% наших соотечественников считают АПК привлекательным для работы. А доля реальных желающих трудиться на сельскохозяйственных предприятиях, вероятно, еще меньше. Одна из причин в том, что работа в агропроме все еще у многих ассоциируется с тяжелым трудом. И в рамках социального аспекта устойчивого развития очень важно создавать комфортные условия труда для работников. Это можно сделать, в том числе используя современные интеллектуальные системы видеонаблюдения для бесконтактного взвешивания животных. Они анализируют данные, полученные с видеокамер, измеряют размер животного и производят совокупный расчет его массы. Такой способ «взвешивания» не только избавляет работников животноводческих комплексов от лишних трудоемких операций, но и повышает биобезопасность предприятия. Посетители сессии, посвященной цифровизации в ESG, смогут узнать о самых передовых цифровых решениях для автоматизации целого ряда процессов, в том числе удаленного мониторинга состояния животных, автоматического контроля климата». 

Напомним, что саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции», в рамках которого ожидается сессия, посвященная цифровым решениям при ESG-подходе, будет проходить с 15 по 17 марта в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022».  

Для посещения саммита и выставки необходима предварительная регистрация, которая уже открыта на сайте www.meatindustry.ru

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам выставочной компании «Асти Групп» + 7 (495) 797 69 14 info@meatindustry.ru


Пресс-служба выставочной компании «Асти Групп» 

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