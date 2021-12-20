Цифровые решения для устойчивого развития АПК



Сегодня одним из важнейших условий конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса является ESG-подход. Одни компании уже разработали стратегии по устойчивому развитию и следуют им, другие только начинают внедрять ESG-принципы.





Устойчивое развитие бизнеса предполагает не просто максимизацию прибыли, но также заботу об окружающей среде, социальную составляющую, ответственное корпоративное управление. Каждое из этих направлений включает в себя множество процессов, с построением которых невозможно справиться без внедрения передовых цифровых технологий. О том, как такие решения помогают компаниям реализовывать стратегию устойчивого развития, можно будет узнать 15 марта на сессии «Роль цифровизации в устойчивом развитии АПК», которая пройдет в рамках саммита «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции».



Мероприятие будет полезно собственникам бизнеса, топ-менеджерам и руководителям компаний, менеджерам по ESG-трансформации, IT-специалистам, менеджерам инвестиционных проектов и другим специалистам отрасли.



Президент выставочной компании «Асти Групп» Наринэ Багманян:



«Во втором павильоне Московского выставочного центра «Крокус Экспо», где будет проводиться сессия, лидеры рынка и представители крупнейших предприятий отрасли обсудят, какие именно шаги уже сегодня нужно предпринять руководителям предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для устойчивого ведения бизнеса и внедрения инноваций.



В программе сессии, посвященной цифровизации в устойчивом развитии АПК, будет затронута тема строительства цифровой экосистемы в целях соответствия принципам «зеленого» производства и ответственного управления. Эксперты расскажут о возможностях использования единой цифровой платформы производства как инструмента для соответствия стандартам ESG. Специалисты в области цифровизации продемонстрируют актуальные решения для прослеживаемости и учета продукции, прогнозирования рисков, осветят вопрос построения экосистемы цепей поставок для управления доходом предприятия.



Безусловно, слушатели сессии, посвященной роли цифровизации в устойчивом развитии АПК, узнают о лучших практиках внедрения цифровых систем управления. Спикеры поделятся опытом использования интернета вещей для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, расскажут о цифровых решениях для повышения уровня промышленной безопасности, защиты критически важной инфраструктуры предприятий.



Благодаря усилиям руководства сельскохозяйственных компаний в последние несколько лет аграрная отрасль стала более привлекательной как работодатель для россиян, чем раньше, однако, согласно результатам недавнего исследования международной стаффинговой группы ANCOR, только 41,7% наших соотечественников считают АПК привлекательным для работы. А доля реальных желающих трудиться на сельскохозяйственных предприятиях, вероятно, еще меньше. Одна из причин в том, что работа в агропроме все еще у многих ассоциируется с тяжелым трудом. И в рамках социального аспекта устойчивого развития очень важно создавать комфортные условия труда для работников. Это можно сделать, в том числе используя современные интеллектуальные системы видеонаблюдения для бесконтактного взвешивания животных. Они анализируют данные, полученные с видеокамер, измеряют размер животного и производят совокупный расчет его массы. Такой способ «взвешивания» не только избавляет работников животноводческих комплексов от лишних трудоемких операций, но и повышает биобезопасность предприятия. Посетители сессии, посвященной цифровизации в ESG, смогут узнать о самых передовых цифровых решениях для автоматизации целого ряда процессов, в том числе удаленного мониторинга состояния животных, автоматического контроля климата».



Напомним, что саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции», в рамках которого ожидается сессия, посвященная цифровым решениям при ESG-подходе, будет проходить с 15 по 17 марта в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022».



Для посещения саммита и выставки необходима предварительная регистрация, которая уже открыта на сайте www.meatindustry.ru



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