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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Приложению IsoMatch GEOCONTROL для точного земледелия от Kverneland исполнилось 10 лет

Партнёрский материал

Приложению IsoMatch GEOCONTROL для точного земледелия от Kverneland исполнилось 10 лет
Kverneland Group
Приложению IsoMatch GEOCONTROL для точного земледелия от Kverneland исполнилось 10 лет
Kverneland Group

Вот уже 10 лет аграрии по всему миру успешно используют возможности по эффективному управлению сельхозмашинами в рамках технологий точного земледелия, которые открывает для них цифровое решение IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL — цифровое решение от Kverneland Group для реализации принципов точного земледелия. Приложение помогает, эффективно управляя всеми ISOBUS-совместимыми машинами, снижать расход семян, минеральных удобрений и средств защиты растений за счет исключения перекрытий, а также управлять нормами высева и внесения агрохимии, повышая тем самым урожайность возделываемых культур. 

Собственная разработка сельхозмашиностроительного концерна Kverneland Group была представлена рынку в 2011 году. Первый терминал позволял осуществлять контроль 24 секций при одной норме внесения. В следующие несколько лет разработчики дополнили данное решение рядом опций, например виртуальной тренинг-программой IsoMatch Simulator, имитирующей полный функционал терминалов IsoMatch Tellus и ISOBUS-совместимых машин; светодиодной панелью IsoMatch InLine, включающей информацию о состоянии секций и позволяющей оценивать корректность траектории движения машины. 

С 2014 года приложение IsoMatch GEOCONTROL начало работать на основе данных GPS-позиционирования, обеспечив возможность работы с картами-предписаниями и совершив колоссальный прорыв в области умного земледелия. В 2016 году программное обеспечение позволило добавлять до 20 направляющих линий на одно поле, чтобы обеспечить более гибкое планирование работы техники. В последующие годы компания работала над более удобным интерфейсом, увеличением числа языков и расширением возможностей управления секциями подключаемого оборудования. 

Сегодня приложение работает через терминалы IsoMatch Tellus GO+ и IsoMatch Tellus PRO, через которые осуществляется контроль до 24 или до 110 секций прицепного оборудования соответственно. 

Оно позволяет выполнять автоматическое включение и выключение секций агрегата на поворотной полосе, границах и уже отработанных участках для минимизации перекрытия и регулировать нормы высева и внесения на основе данных, полученных с карт-предписаний. В IsoMatch GEOCONTROL предусмотрено хранение большого объема рабочих данных о выполненных заданиях, а также карт полей для дальнейшего обмена через USB-порт с информационными системами управления фермой и анализа выполненных работ.

«Современное сельское хозяйство претерпевает серьезные изменения с точки зрения применения цифровых технологий: то, что еще вчера казалось всего лишь концептом, сегодня стало неотъемлемой частью сельхозпроизводства. И приложение IsoMatch GEOCONTROL от Kverneland - один из ярких примеров. Это цифровое решение продолжает меняться, чтобы отвечать на современные вызовы и нужды сельхозпредприятий, обеспечивая отрасли динамичное развитие и рост. И мы с нетерпением ждем дальнейших обновлений, чтобы будущее стало настоящим», — прокомментировал памятную дату менеджер направления техники для защиты растений компании «Квернеланд Груп СНГ» Сергей Демин.

Kverneland Group 

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