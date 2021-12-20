Приложению IsoMatch GEOCONTROL для точного земледелия от Kverneland исполнилось 10 лет

Kverneland Group

Вот уже 10 лет аграрии по всему миру успешно используют возможности по эффективному управлению сельхозмашинами в рамках технологий точного земледелия, которые открывает для них цифровое решение IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL — цифровое решение от Kverneland Group для реализации принципов точного земледелия. Приложение помогает, эффективно управляя всеми ISOBUS-совместимыми машинами, снижать расход семян, минеральных удобрений и средств защиты растений за счет исключения перекрытий, а также управлять нормами высева и внесения агрохимии, повышая тем самым урожайность возделываемых культур.



Собственная разработка сельхозмашиностроительного концерна Kverneland Group была представлена рынку в 2011 году. Первый терминал позволял осуществлять контроль 24 секций при одной норме внесения. В следующие несколько лет разработчики дополнили данное решение рядом опций, например виртуальной тренинг-программой IsoMatch Simulator, имитирующей полный функционал терминалов IsoMatch Tellus и ISOBUS-совместимых машин; светодиодной панелью IsoMatch InLine, включающей информацию о состоянии секций и позволяющей оценивать корректность траектории движения машины.



С 2014 года приложение IsoMatch GEOCONTROL начало работать на основе данных GPS-позиционирования, обеспечив возможность работы с картами-предписаниями и совершив колоссальный прорыв в области умного земледелия. В 2016 году программное обеспечение позволило добавлять до 20 направляющих линий на одно поле, чтобы обеспечить более гибкое планирование работы техники. В последующие годы компания работала над более удобным интерфейсом, увеличением числа языков и расширением возможностей управления секциями подключаемого оборудования.



Сегодня приложение работает через терминалы IsoMatch Tellus GO+ и IsoMatch Tellus PRO, через которые осуществляется контроль до 24 или до 110 секций прицепного оборудования соответственно.



Оно позволяет выполнять автоматическое включение и выключение секций агрегата на поворотной полосе, границах и уже отработанных участках для минимизации перекрытия и регулировать нормы высева и внесения на основе данных, полученных с карт-предписаний. В IsoMatch GEOCONTROL предусмотрено хранение большого объема рабочих данных о выполненных заданиях, а также карт полей для дальнейшего обмена через USB-порт с информационными системами управления фермой и анализа выполненных работ.



«Современное сельское хозяйство претерпевает серьезные изменения с точки зрения применения цифровых технологий: то, что еще вчера казалось всего лишь концептом, сегодня стало неотъемлемой частью сельхозпроизводства. И приложение IsoMatch GEOCONTROL от Kverneland - один из ярких примеров. Это цифровое решение продолжает меняться, чтобы отвечать на современные вызовы и нужды сельхозпредприятий, обеспечивая отрасли динамичное развитие и рост. И мы с нетерпением ждем дальнейших обновлений, чтобы будущее стало настоящим», — прокомментировал памятную дату менеджер направления техники для защиты растений компании «Квернеланд Груп СНГ» Сергей Демин.

