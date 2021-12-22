20 января пройдет вебинар «Трудный баланс: как напряженность на рынке международных перевозок влияет на российский агроэкспорт в Китай»

Его проводит ICC Russia (Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса) при поддержке ICC China (Китайский национальный комитет Международной торговой палаты)

На вебинаре обсудим:



• основные тренды в двусторонней торговле между Россией и Китаем;



• основные тренды российского агроэкспорта в Китай в 2021 году;



• опыт российских компаний и актуальные вопросы экспорта сельхозпродукции и продуктов питания в КНР;



• роль контрактного менеджмента в снижении риска контрагента в китайско-российской торговле продукцией АПК;



• актуальные вопросы страхования перевозок по направлению Россия — Китай;



• специфику международного регулирования морских перевозок;



• особенности мультимодальных контейнерных перевозок между Китаем и Россией;



• актуальные вопросы железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции по направлению Россия — Китай.



В числе спикеров:



• Ли Ю (Li Yue), партнер юридической фирмы Heilongjiang Quantum (Китай);



• Сергей Цыплаков, руководитель направления «Развитие Китая и ЕАЭС» Центра «Большая Евразия» Института Внешэкономбанка;



• Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы, Россельхозбанк;



• Андрей Терехин, руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами, ТД «Черкизово»*;



• Андрей Ермаков, заместитель директора направления «Китай», «Объединенные кондитеры»*;



• Лилия Клоченко, управляющий партнер, коллегия адвокатов «Клоченко и партнеры»;



• Алексей Карчемов, советник, руководитель практики морского/транспортного права, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;



• Александр Скард, юридический директор, Kennedys (Лондон);



• Герман Суханов, генеральный директор, «Компетентная логистика»;



• Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга, «Русагротранс»*.



* Ожидается подтверждение.



Мероприятие проводится в онлайн-формате.



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