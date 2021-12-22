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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

20 января пройдет вебинар «Трудный баланс: как напряженность на рынке международных перевозок влияет на российский агроэкспорт в Китай»

Партнёрский материал

20 января пройдет вебинар «Трудный баланс: как напряженность на рынке международных перевозок влияет на российский агроэкспорт в Китай»
20 января пройдет вебинар «Трудный баланс: как напряженность на рынке международных перевозок влияет на российский агроэкспорт в Китай»

Его проводит ICC Russia (Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса) при поддержке ICC China (Китайский национальный комитет Международной торговой палаты)

На вебинаре обсудим:

• основные тренды в двусторонней торговле между Россией и Китаем;

• основные тренды российского агроэкспорта в Китай в 2021 году;

• опыт российских компаний и актуальные вопросы экспорта сельхозпродукции и продуктов питания в КНР;

• роль контрактного менеджмента в снижении риска контрагента в китайско-российской торговле продукцией АПК;

• актуальные вопросы страхования перевозок по направлению Россия — Китай;

• специфику международного регулирования морских перевозок;

• особенности мультимодальных контейнерных перевозок между Китаем и Россией;

• актуальные вопросы железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции по направлению Россия — Китай.

В числе спикеров:

• Ли Ю (Li Yue), партнер юридической фирмы Heilongjiang Quantum (Китай);

• Сергей Цыплаков, руководитель направления «Развитие Китая и ЕАЭС» Центра «Большая Евразия» Института Внешэкономбанка;

• Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы, Россельхозбанк;

• Андрей Терехин, руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами, ТД «Черкизово»*;

• Андрей Ермаков, заместитель директора направления «Китай», «Объединенные кондитеры»*;

• Лилия Клоченко, управляющий партнер, коллегия адвокатов «Клоченко и партнеры»;

• Алексей Карчемов, советник, руководитель практики морского/транспортного права, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;

• Александр Скард, юридический директор, Kennedys (Лондон);

• Герман Суханов, генеральный директор, «Компетентная логистика»;

• Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга, «Русагротранс»*.

* Ожидается подтверждение.

Мероприятие проводится в онлайн-формате.

Зарегистрироваться можно здесь.

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