20 января пройдет вебинар «Трудный баланс: как напряженность на рынке международных перевозок влияет на российский агроэкспорт в Китай»

Его проводит ICC Russia (Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса) при поддержке ICC China (Китайский национальный комитет Международной торговой палаты)
На вебинаре обсудим:
• основные тренды в двусторонней торговле между Россией и Китаем;
• основные тренды российского агроэкспорта в Китай в 2021 году;
• опыт российских компаний и актуальные вопросы экспорта сельхозпродукции и продуктов питания в КНР;
• роль контрактного менеджмента в снижении риска контрагента в китайско-российской торговле продукцией АПК;
• актуальные вопросы страхования перевозок по направлению Россия — Китай;
• специфику международного регулирования морских перевозок;
• особенности мультимодальных контейнерных перевозок между Китаем и Россией;
• актуальные вопросы железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции по направлению Россия — Китай.
В числе спикеров:
• Ли Ю (Li Yue), партнер юридической фирмы Heilongjiang Quantum (Китай);
• Сергей Цыплаков, руководитель направления «Развитие Китая и ЕАЭС» Центра «Большая Евразия» Института Внешэкономбанка;
• Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы, Россельхозбанк;
• Андрей Терехин, руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами, ТД «Черкизово»*;
• Андрей Ермаков, заместитель директора направления «Китай», «Объединенные кондитеры»*;
• Лилия Клоченко, управляющий партнер, коллегия адвокатов «Клоченко и партнеры»;
• Алексей Карчемов, советник, руководитель практики морского/транспортного права, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
• Александр Скард, юридический директор, Kennedys (Лондон);
• Герман Суханов, генеральный директор, «Компетентная логистика»;
• Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга, «Русагротранс»*.
* Ожидается подтверждение.
Мероприятие проводится в онлайн-формате.
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