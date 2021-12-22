VI международная конференция «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 20 мая 2022 года организует VI международную конференцию «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

Мероприятие будет интересно потенциальным и действующим игрокам отрасли: инвесторам, руководителям предприятий и департаментов, начальникам производств. Мероприятие пройдет в гибридном формате — онлайн и офлайн.



Получить максимальную скидку на участие можно при покупке билета до 31 января: 5000 рублей — онлайн-участие, 20000 рублей — офлайн-участие.



В первой сессии мероприятия будут рассмотрены такие вопросы, как мировой и российский баланс производства и потребления крахмала и продуктов с высокой добавленной стоимостью, ведение бизнеса в новых условиях, актуальные изменения в законодательстве, субсидии и государственная поддержка индустрии.



Вторая часть мероприятия будет посвящена ESG и действиям отрасли по снижению влияния на экологию. Также эксперты сессии расскажут о потребительских трендах индустрии пищевых ингредиентов из растительного сельскохозяйственного сырья. И будут намечены векторы развития отрасли глубокой переработки зерна в ближайшей перспективе.



Конференция состоится 20 мая 2022 года в Москве. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00 часов. Купить билет можно по ссылке .



Программа мероприятия

10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк.



11:00 Первая сессия «Рынок крахмала и продукции с высокой добавленной стоимостью: тренды и перспективы индустрии».



Основные вопросы для обсуждения



Состояние рынка сельскохозяйственного сырья в России и мире.



Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?



Спрос на модификации крахмалов в меняющемся мире: что сегодняшние тенденции говорят нам о завтрашнем дне?



Европейский рынок крахмала и его производных: тенденции и проблемы отрасли.



Особенности развития российского рынка крахмалопаточной продукции.



13:30 Обед.



14:30 Вторая сессия «ESG — устойчивое развитие индустрии в новой парадигме».





Основные вопросы для обсуждения



Проблемы и особенности вложений в отрасль глубокой переработки зерна — с чего начать инвестору?



ESG — шаги отрасли по снижению влияния на экологию.



Текущее состояние и перспективы развития отраслей — потребителей крахмалопродуктов.



Перспективы биотоплива и биопластиков на российском рынке.



Государственное регулирование отрасли — основные изменения в законодательстве и потребности рынка.



Обзор проектов биозаводов и рынка биотоплива в России.







Приглашенные спикеры:



— д-р Веламур Кришнакумар, исполнительный директор Giract, Швейцария (онлайн);



— Александр Каравайцев, Международный совет по зерну, Великобритания (онлайн);



— Джейми Фортескью, управляющий директор Starch Europe, Бельгия (онлайн);



— Павел Парамонов, менеджер по исследованиям рынков Cargill, Россия;



— Сергей Михнюк, исполнительный директор, Национальный кормовой союз;



— Алексей Аблаев, президент, Российская биотопливная ассоциация;



и другие.



17:00 Фуршет.



Мероприятия Ассоциации посетили уже более 500 человек из ведущих компаний отрасли. Традиционно после мероприятия все участники получают информационные материалы конференции, надежные личные контакты и связи.



В конференции «ПроКрахмал 2021» приняли участие 50 человек из России, Германии, Швеции, США, Китая, Бельгии, Швейцарии — представители компаний «Ди-Пи-Ай Групп», «Агроплазма», «Химпэк», «Джермен Сид Альянс Русс», ВДАИ, «Грейнрус», «ОНХ-Холдинг», МЭЗ «Юг Руси», «НьюБио», «Арфуд Инвест», КЗ Гулькевичский, «Симбио», «Флоттвег», «Мглинский крахмал», «Амилко», Ingredion, «Иннпромбиотех», BEHN + BATES, PETKUS Engineering GmbH, Племзавод «Юбилейный».



В стоимость входит участие в конференции, приветственный кофе, обед и фуршет, презентации спикеров, видеозапись конференции, сертификат об участии, предоставление списка участников.



Контакты по вопросам участия или партнерства: pr@starchunion.com, +7(961)527-64-12, +7 (916) 111-30-29



Купить билет можно по ссылке .

