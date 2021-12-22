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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

VI международная конференция «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

Партнёрский материал

VI международная конференция «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна»
VI международная конференция «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 20 мая 2022 года организует VI международную конференцию «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

Мероприятие будет интересно потенциальным и действующим игрокам отрасли: инвесторам, руководителям предприятий и департаментов, начальникам производств. Мероприятие пройдет в гибридном формате — онлайн и офлайн.

Получить максимальную скидку на участие можно при покупке билета до 31 января: 5000 рублей — онлайн-участие, 20000 рублей — офлайн-участие.

В первой сессии мероприятия будут рассмотрены такие вопросы, как мировой и российский баланс производства и потребления крахмала и продуктов с высокой добавленной стоимостью, ведение бизнеса в новых условиях, актуальные изменения в законодательстве, субсидии и государственная поддержка индустрии.

Вторая часть мероприятия будет посвящена ESG и действиям отрасли по снижению влияния на экологию. Также эксперты сессии расскажут о потребительских трендах индустрии пищевых ингредиентов из растительного сельскохозяйственного сырья. И будут намечены векторы развития отрасли глубокой переработки зерна в ближайшей перспективе. 

Конференция состоится 20 мая 2022 года в Москве. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00 часов. Купить билет можно по ссылке.

Программа мероприятия 

10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк.

11:00 Первая сессия «Рынок крахмала и продукции с высокой добавленной  стоимостью: тренды и перспективы индустрии».

Основные вопросы для обсуждения

  • Состояние рынка сельскохозяйственного сырья в России и мире.

  • Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?

  •  Спрос на модификации крахмалов в меняющемся мире: что сегодняшние тенденции  говорят нам о завтрашнем дне?

  •  Европейский рынок крахмала и его производных: тенденции и проблемы отрасли.

  •  Особенности развития российского рынка крахмалопаточной продукции.

13:30 Обед.

14:30 Вторая сессия «ESG — устойчивое развитие индустрии в новой парадигме».


Основные вопросы для обсуждения

  •  Проблемы и особенности вложений в отрасль глубокой переработки зерна — с чего начать инвестору?

  •  ESG — шаги отрасли по снижению влияния на экологию.

  •  Текущее состояние и перспективы развития отраслей — потребителей  крахмалопродуктов.

  •  Перспективы биотоплива и биопластиков на российском рынке.

  •  Государственное регулирование отрасли — основные изменения в законодательстве и потребности рынка.

  • Обзор проектов биозаводов и рынка биотоплива в России. 



Приглашенные спикеры: 

— д-р Веламур Кришнакумар, исполнительный директор Giract, Швейцария (онлайн); 

— Александр Каравайцев, Международный совет по зерну, Великобритания (онлайн); 

— Джейми Фортескью, управляющий директор Starch Europe, Бельгия (онлайн);

— Павел Парамонов, менеджер по исследованиям рынков Cargill, Россия; 

— Сергей Михнюк, исполнительный директор, Национальный кормовой союз;

— Алексей Аблаев, президент, Российская биотопливная ассоциация;

 и другие. 

17:00 Фуршет.

Мероприятия Ассоциации посетили уже более 500 человек из ведущих компаний отрасли. Традиционно после мероприятия все участники получают информационные материалы конференции, надежные личные контакты и связи.

В конференции «ПроКрахмал 2021» приняли участие 50 человек из России, Германии, Швеции, США, Китая, Бельгии, Швейцарии — представители компаний «Ди-Пи-Ай Групп», «Агроплазма», «Химпэк», «Джермен Сид Альянс Русс», ВДАИ, «Грейнрус», «ОНХ-Холдинг», МЭЗ «Юг Руси», «НьюБио», «Арфуд Инвест», КЗ Гулькевичский, «Симбио», «Флоттвег», «Мглинский крахмал», «Амилко», Ingredion, «Иннпромбиотех», BEHN + BATES, PETKUS Engineering GmbH, Племзавод «Юбилейный».

В стоимость входит участие в конференции, приветственный кофе, обед и фуршет, презентации спикеров, видеозапись конференции, сертификат об участии, предоставление списка участников.

Контакты по вопросам участия или партнерства: pr@starchunion.com, +7(961)527-64-12, +7 (916) 111-30-29 

Купить билет можно по ссылке.

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 

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