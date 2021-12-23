Flickr.com

Долгосрочные прогнозы способны значительно уменьшить неопределенность будущего

Агропромышленный комплекс (АПК) является важнейшим межотраслевым комплексом. Основной целью функционирования АПК является удовлетворение общественных потребностей в продовольствии и сельскохозяйственном сырье при эффективном использовании ресурсов.



Для достижения этой цели ведущие международные организации, такие как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Министерство сельского хозяйства США, Всемирный банк, Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и т. д. , на регулярной основе разрабатывают и публикуют долгосрочные прогнозы развития сельского хозяйства и аграрного рынка.



Долгосрочные прогнозы способны в значительной степени уменьшить неопределенность будущего, а также выступают в качестве одного из инструментов выбора оптимальных решений при планировании агропромышленной политики. Кроме того, долгосрочные прогнозы являются инструментом инвестиционной привлекательности и позволяют оценивать тренды развития агропромышленных комплексов на длительную перспективу, а также их потенциальные производственные и потребительские ниши, что позволяет рационально использовать финансовые и материальные ресурсы.



Основным принципом, которым руководствуются международные институты при формировании сельскохозяйственных прогнозов на долгосрочную перспективу, является построение сценариев развития ситуации на основе существующих краткосрочных прогнозов, при условии, что в более далекой перспективе будут сохраняться те же тенденции и степень влияния различных факторов друг на друга. При этом оценка и экстраполяция тенденций развития производства основывается на известных методах анализа простых динамических рядов (корреляционного, использования средних темпов роста, при необходимости с дезагрегированием страновых данных по регионам, что позволяет добиться большей точности прогнозирования) и факторного корреляционного анализа.



Экономическая эффективность сельского хозяйства Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) в условиях постоянно меняющейся внешней среды также напрямую связана с качеством прогнозов развития агропромышленных комплексов государств — членов ЕАЭС. Формирование долгосрочных прогнозов развития агропромышленных комплексов государств — членов ЕАЭС позволяет оценить потенциал взаимных поставок, перспектив развития основных отраслей АПК, их инвестиционной привлекательности с учетом емкости рынка ЕАЭС и обеспечения продовольственной безопасности.



Основываясь на имеющемся международном опыте формирования долгосрочных сельскохозяйственных прогнозов, Евразийской экономической комиссией (Комиссия) совместно с Институтом экономики Национальной академии наук Беларуси разработана Методология прогнозирования развития агропромышленных комплексов государств — членов Союза (Методология), утвержденная Распоряжением Коллегии Комиссии от 9 июня 2020 года №70.



Методология основывается на применении системы инструментов прогнозирования, позволяющих произвести оценку и экстраполяцию тенденций развития индикативных показателей в каждой стране Союза на долгосрочный период с корректировкой показателей раз в два года, и включает в себя четыре этапа.



На подготовительном этапе определяется перечень прогнозных показателей и формируется соответствующая база исходных данных не менее чем за 15-летний период. В качестве основы формирования базы показателей используется официальная статистическая информация государств — членов ЕАЭС, данные таможенной статистики, Комиссии и других официальных источников.



Расчетный этап базируется на применении метода экстраполяции временных рядов, который предусматривает сглаживание и выравнивание исходного временного ряда с помощью простой и взвешенной скользящей средней, логический выбор видов аппроксимирующей функции (линейной, экспоненциальной, логарифмической, степенной, полиноминальной) и оценку качества моделей прогнозирования по показателям суммы квадратов отклонения расчетных значений показателя, полученных на основании модели, от фактических значений.



В процессе выполнения этапа экспертной корректировки расчетные параметры развития производства подлежат корректировке на основании экспертной оценки с учетом факторов, действие которых в исходном периоде не было выраженным или имеет средне- и долгосрочный характер. В этих целях используется метод консенсус-прогноза, предполагающий вычисление средних прогнозных значений на основе оценок нескольких экспертов.



В качестве основы при проведении экспертной оценки расчетных параметров прогнозирования следует использовать показатели государственных программ развития сельского хозяйства государств — членов ЕАЭС, прогнозы их социально-экономического развития и прогнозы развития мирового агропродовольственного рынка. В частности, в растениеводстве к таким показателям и прогнозам относится планируемый севооборот сельскохозяйственных культур, предполагаемая трансформация земельных угодий, степень внедрения интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, планируемый уровень внесения удобрений, крупные инвестиционные проекты по развитию производства в прогнозном периоде, конъюнктура национальных и мирового рынков.



При определении тенденций развития агропромышленного производства в государствах — членах ЕАЭС также принимаются во внимание основные факторы, которые носят преимущественно универсальный характер и действенны для всех стран, входящих в Союз:



- спрос на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие на внутреннем рынке государств — членов ЕАЭС и на рынках третьих стран;



- снижение таможенно-тарифной защиты агропродовольственного рынка государств — членов ЕАЭС;



- государственная поддержка сельского хозяйства государств — членов ЕАЭС;



- научно-технический прогресс и рост производительности труда в агропромышленном комплексе государств — членов ЕАЭС;



- реализация мер по вовлечению плодородных земель в сельскохозяйственный оборот и оптимизации землепользования;



- реализация мер по стимулированию использования производственных ресурсов в сельском хозяйстве;



- меры стимулирования развития кадрового потенциала АПК;



- внедрение нетрадиционных технологий и экологических ограничений;



- цифровая трансформация сельского хозяйства и внедрение инновационных технологий;



- природно-климатические условия;



- сложившаяся нестабильная международная обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции, связанная с повышением обособленности национальных экономик зарубежных государств, значительным ростом внутренних мер поддержки национальных компаний, ослаблением цепочек добавленной стоимости, а также рядом других последствий.



Дополнительно учитываются и специфические факторы для каждой страны Союза, а также факторы, имеющие значение для отдельных подотраслей.



На последнем этапе прогнозирования — уточнении долгосрочного прогноза развития агропромышленных комплексов государств — членов ЕАЭС при реализации — проводится оценка выполнения прогнозных показателей на основе фактических данных, полученных за первый год, и уточнение прогноза развития агропромышленных комплексов государств — членов Союза с соответствующим замещением исходных данных для прогнозирования.



Согласно прогнозам развития агропромышленных комплексов государств — членов ЕАЭС, разработанным Комиссией, в 2030 году в сравнении с базисным 2019 годом в целом по Союзу ожидается рост валового производства продукции сельского хозяйства на 31% до $155 млрд.



Ожидается, что благодаря как значительным вложениям капитала, так и курсу на импортозамещение производительность труда в аграрном секторе в 2030 году увеличится на 68% в сравнении с 2019 годом до $30,8 тыс. на одного занятого в сельском хозяйстве (рисунок 1).







Рисунок 1. Прогноз производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и производства на одного занятого в сельском хозяйстве в ЕАЭС до 2030 года



Взаимная торговля в 2030 году вырастет к уровню 2019 года на 24%, до $12 млрд, внешняя торговля — на 15%, до $63,9 млрд. Наращивание внешней торговли Союза обусловлено ожидаемым ростом экспорта на 42%, до $35,5 млрд, вследствие чего прогнозируется положительное сальдо внешней торговли в размере $7,1 млрд (рисунок 2).







Рисунок 2. Прогноз внешней торговли, экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья ЕАЭС до 2030 года, $ млрд



Кроме того, долгосрочные прогнозы, формируемые Комиссией, позволяют наметить тенденции развития в отношении товаров двух категорий: базовой продукции сельского хозяйства (зерно, картофель, скот и птица, сахарная свекла, масличные и овощебахчевые культуры, сырое молоко, яйца, плоды и ягоды, шерсть, хлопко- и льноволокно, кожевенное сырье) и продуктов переработки (растительные масла, мясо и мясопродукты, белый сахар, продукты переработки картофеля, овощей плодов и ягод). Также среди основных показателей, по которым разрабатываются долгосрочные прогнозы, — численность занятых в агропромышленном комплексе стран Союза, производство товаров в хозяйствах всех категорий, производительность труда, внешняя и взаимная торговля.



Таким образом, разработка прогнозов развития агропромышленных комплексов государств — членов ЕАЭС на долгосрочную перспективу в соответствии с единой методологической и методической основой позволит сбалансировать развитие национальных рынков сельскохозяйственной продукции и питания, обеспечить координацию национальных агропромышленных политик, оценить динамику и направления развития сельскохозяйственного производства, состояние продовольственной безопасности, инвестиционную привлекательность отраслей с учетом емкости общего рынка ЕАЭС, выявить и нивелировать негативные последствия внутренних и внешних вызовов, а также выработать действенные предложения по оптимизации объемов производства сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС, повышения конкурентоспособности, а также экспортной ориентированности АПК государств — членов ЕАЭС.



Авторы: Канат Сарсенбеков — начальник отдела мониторинга и анализа развития агропромышленных комплексов государств — членов ЕЭП Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии



Надежда Гольева — советник отдела мониторинга и анализа развития агропромышленных комплексов государств — членов ЕЭП Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии

