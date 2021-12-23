SILVER LINE: новая линейка запчастей для старых моделей техники CLAAS

CLAAS

Компания CLAAS запустила новую линейку запчастей, разработанную специально для старой техники CLAAS, которая по сравнению с новыми моделями используется менее интенсивно

Сегодня многие фермеры в своей повседневной деятельности продолжают эксплуатировать старые модели техники CLAAS. Такие машины, как правило, недостаточно активно задействованы для того, чтобы реализовать весь потенциал срока службы, заложенный в стандартные запчасти CLAAS ORIGINAL. Вместе с тем, чем старше техника, тем меньше готовность клиентов вкладывать средства в ее обслуживание и ремонт. В связи с этим компания CLAAS расширяет ассортимент запасных частей CLAAS ORIGINAL.



На данный момент CLAAS предлагает широкий выбор запасных частей и сопутствующих продуктов CLAAS ORIGINAL для удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов. До недавнего времени выпускались две линейки: PREMIUM LINE и REMAN LINE. Продукция CLAAS PREMIUM LINE предназначена для клиентов, которым требуются наиболее износостойкие запчасти для техники, подвергающейся экстремально высоким нагрузкам. Именно поэтому детали в этой линейке особенно устойчивы к износу. Программа восстановленных деталей CLAAS REMAN — это недорогая альтернатива приобретению новых деталей. В данном случае CLAAS принимает использованные детали и восстанавливает их на производстве до соответствия серийному стандарту.



В настоящее время портфель CLAAS ORIGINAL расширен и включает в себя запчасти CLAAS SILVER LINE. Ассортимент SILVER LINE предназначен специально для клиентов, у которых в парке техники присутствуют старые модели техники CLAAS, и позволяет оптимизировать затраты. Эти детали разработаны специально для старых серий — экономичное решение для обслуживания и ремонта техники с учетом ее остаточной стоимости. Детали проверены и сертифицированы в соответствии с высокими стандартами CLAAS. На текущий момент ассортимент CLAAS SILVER LINE включает в себя приводные ремни, фильтры и приводные цепи. Также ведутся работы по расширению ассортимента.



Новая линейка CLAAS SILVER LINE доступна у дилеров CLAAS в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Польше, России, Украине, Словении, Хорватии, Боснии и Румынии.

