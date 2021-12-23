разделы

реклама

журналы

USD

73.329 (-0,40%)

EUR

83.092 (-0,33%)

MOEX

3733.66 (-0,35%)

BRENT

75.38 (0,12%)

Пшеница

812.2 (-0,22%)

Сахар

19.26 (2,77%)

USD

73.329 (-0,40%)

EUR

83.092 (-0,33%)

MOEX

3733.66 (-0,35%)

BRENT

75.38 (0,12%)

Пшеница

812.2 (-0,22%)

Сахар

19.26 (2,77%)

USD

73.329 (-0,40%)

EUR

83.092 (-0,33%)

MOEX

3733.66 (-0,35%)

BRENT

75.38 (0,12%)

Пшеница

812.2 (-0,22%)

Сахар

19.26 (2,77%)

USD

73.329 (-0,40%)

EUR

83.092 (-0,33%)

MOEX

3733.66 (-0,35%)

BRENT

75.38 (0,12%)

Пшеница

812.2 (-0,22%)

Сахар

19.26 (2,77%)

USD

73.329 (-0,40%)

EUR

83.092 (-0,33%)

MOEX

3733.66 (-0,35%)

BRENT

75.38 (0,12%)

Пшеница

812.2 (-0,22%)

Сахар

19.26 (2,77%)

Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

SILVER LINE: новая линейка запчастей для старых моделей техники CLAAS

Партнёрский материал

SILVER LINE: новая линейка запчастей для старых моделей техники CLAAS
CLAAS
SILVER LINE: новая линейка запчастей для старых моделей техники CLAAS
CLAAS

Компания CLAAS запустила новую линейку запчастей, разработанную специально для старой техники CLAAS, которая по сравнению с новыми моделями используется менее интенсивно

Сегодня многие фермеры в своей повседневной деятельности продолжают эксплуатировать старые модели техники CLAAS. Такие машины, как правило, недостаточно активно задействованы для того, чтобы реализовать весь потенциал срока службы, заложенный в стандартные запчасти CLAAS ORIGINAL. Вместе с тем, чем старше техника, тем меньше готовность клиентов вкладывать средства в ее обслуживание и ремонт. В связи с этим компания CLAAS расширяет ассортимент запасных частей CLAAS ORIGINAL.

На данный момент CLAAS предлагает широкий выбор запасных частей и сопутствующих продуктов CLAAS ORIGINAL для удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов. До недавнего времени выпускались две линейки: PREMIUM LINE и REMAN LINE. Продукция CLAAS PREMIUM LINE предназначена для клиентов, которым требуются наиболее износостойкие запчасти для техники, подвергающейся экстремально высоким нагрузкам. Именно поэтому детали в этой линейке особенно устойчивы к износу. Программа восстановленных деталей CLAAS REMAN — это недорогая альтернатива приобретению новых деталей. В данном случае CLAAS принимает использованные детали и восстанавливает их на производстве до соответствия серийному стандарту.

В настоящее время портфель CLAAS ORIGINAL расширен и включает в себя запчасти CLAAS SILVER LINE. Ассортимент SILVER LINE предназначен специально для клиентов, у которых в парке техники присутствуют старые модели техники CLAAS, и позволяет оптимизировать затраты. Эти детали разработаны специально для старых серий — экономичное решение для обслуживания и ремонта техники с учетом ее остаточной стоимости. Детали проверены и сертифицированы в соответствии с высокими стандартами CLAAS. На текущий момент ассортимент CLAAS SILVER LINE включает в себя приводные ремни, фильтры и приводные цепи. Также ведутся работы по расширению ассортимента.

Новая линейка CLAAS SILVER LINE доступна у дилеров CLAAS в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Польше, России, Украине, Словении, Хорватии, Боснии и Румынии.

CLAAS 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений
«Агроинвестор» №12, декабрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2021
Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году

«Агроинвестор»

Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году
Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать

«Агроинвестор»

Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать