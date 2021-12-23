Бесплатный вебинар «Сохранение экологических функций почв для реализации генетического потенциала сельхозкультур» доступен в записи

21 декабря «Агроинвестор» провел вебинар на тему «Сохранение экологических функций почв для реализации генетического потенциала сельхозкультур». Партнерами мероприятия стали компании OMYA, BASF и «Агролига России»

Вопрос деградации почв — это глобальная проблема, напрямую связанная с обеспечением продовольственной безопасности. В России много говорится о необходимости введения в оборот залежных земель, но это дорого и не всегда оправдано. Гораздо дешевле и эффективнее поддерживать и улучшать плодородие уже используемых почв. О том, как это сделать и на какие аспекты технологий стоит обращать внимание, рассказали спикеры вебинара.



Менеджер по развитию агробизнеса «Омиа Урал» Анастасия Боровкова рассказала о проблемах потери плодородия почв, о роли кальция в формировании плодородия и снижении рисков неблагоприятных погодных условий, об агрономических и экономических рисках ведения сельхозпроизводства на кислых почвах, об особенностях минерального питания растений на кислых почвах, а также проблеме потери элементов питания. Также в ходе своего выступления Анастасия Боровкова представила инновационные методы известкования почв и поделилась производственными результатами применения Омиа Кальциприлл на основных агрокультурах: рапсе, сахарной свекле, кукурузе на зерно и подсолнечнике.



Всем участникам и зрителям вебинара компания OMYA приготовила специальное предложение: отсканировав QR-код, представленный в видеозаписи, вы сможете получить скидку на покупку препарата Омиа Кальциприлл.







Руководитель направления «Решения для обработки семян» компании BASF Павел Васильев и менеджер по маркетингу препаратов на сое, бобовых культурах и сахарной свекле BASF Юлия Колесникова в ходе вебинара представили новые решения и сервисы BASF в защите и питании сои и сахарной свеклы. В частности, они рассказали о том, как можно сэкономить на азотных удобрениях и подавить бактериоз сои с помощью нового инокулянта ХайКоут® Турбо Соя. Также специалисты BASF представили новые решения в защите сахарной свеклы для контроля церкоспороза и профилактики резистентности.



Приглашенным экспертом вебинара стал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В своем обзоре рынков масличных и сахарной свеклы он озвучил оценки производства в этом году, в том числе отметил рекордный урожай масличных, рассказал об особенностях формирования мировых цен на сою, шрот и растительные масла, представил прогнозный баланс на рынке подсолнечника и масла, а также прокомментировал ситуацию на рынке сахара. Кроме того, эксперт предварительно оценил результаты озимого сева.



Если вы пропустили вебинар или не смогли присоединиться, вы сможете посмотреть его в записи на официальной странице мероприятия.



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