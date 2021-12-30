Видеоинтервью с первыми лицами компании «Мегамикс»

«Мегамикс»

В беседе с федеральным каналом РБК генеральный директор Василий Фризен рассказал о результатах работы аграрной отрасли в непростом 2021 году, о главных трендах и тенденциях

Заместителем генерального директора по развитию Арсением Власовым были озвучены ключевые акценты и приоритеты в деятельности компании на 2022 год.



Уже сейчас «Мегамикс» имеет полный спектр консалтинга и портфель продуктов, позволяющих партнерам выстраивать экономически эффективный и безопасный агробизнес.



Напомним, что в декабре 2021 года ГК «Мегамикс» стала полностью вертикально интегрированным холдингом с оборотом более 15 млрд руб., дополнив свои активы Чувашским агрохолдингом «Юрма».



Видеоинтервью доступно для просмотра по ссылке на YouTube-канале компании .

