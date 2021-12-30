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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Видеоинтервью с первыми лицами компании «Мегамикс»

Партнёрский материал

Видеоинтервью с первыми лицами компании «Мегамикс»
«Мегамикс»
Видеоинтервью с первыми лицами компании «Мегамикс»
«Мегамикс»

В беседе с федеральным каналом РБК генеральный директор Василий Фризен рассказал о результатах работы аграрной отрасли в непростом 2021 году, о главных трендах и тенденциях

Заместителем генерального директора по развитию Арсением Власовым были озвучены ключевые акценты и приоритеты в деятельности компании на 2022 год.

Уже сейчас «Мегамикс» имеет полный спектр консалтинга и портфель продуктов, позволяющих партнерам выстраивать экономически эффективный и безопасный агробизнес.

Напомним, что в декабре 2021 года ГК «Мегамикс» стала полностью вертикально интегрированным холдингом с оборотом более 15 млрд руб., дополнив свои активы Чувашским агрохолдингом «Юрма».

Видеоинтервью доступно для просмотра по ссылке на YouTube-канале компании.

«Мегамикс» 

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