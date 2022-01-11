В 2021 году инокулянтами Pioneer® в России было обработано более 2 млн тонн кормов

Corteva Agriscience

Продукция бренда в этом сегменте представляет эффективный способ повышения выхода мяса и молока полностью натурального происхождения

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience усилила присутствие на российском рынке силосных инокулянтов. Объемы кормов, произведенных с применением продукции Pioneer®, по итогам 2021 года составили 2 млн тонн.



С 2018 года использование инокулянтов компании Corteva российскими животноводами выросло в два раза. Основным драйвером роста стало расширение продуктовой линейки инновационными инокулянтами Rapid React®, позволяющими сократить сроки силосования до 7-10 дней. Данные продукты дополнили ассортимент Corteva в этом сегменте, ранее представленный в России классическими инокулянтами, а также инокулянтами технологии Fibre Technology.



Инокулянты Pioneer® являются решением натурального происхождения и отвечают требованиям животноводов и производителей кормов к срокам заготовки, качеству и сохранности кормовой базы. Благодаря более быстрому завершению процесса ферментации и стабилизации уровня рН в заготавливаемых кормах при использовании инокулянтов Pioneer® достигается их более эффективная энергоотдача, улучшенная переваримость и сохранность готового корма.



«Рост рынка силосных инокулянтов, вызванный динамичным развитием животноводства в России в последние годы, — положительный тренд, который свидетельствует о переходе и в этой подотрасли АПК к более технологичным и устойчивым практикам, — говорит специалист по развитию рынка Corteva Agriscience в России Денис Север. — Компания Corteva Agriscience стремится привнести свой вклад в эту позитивную трансформацию и представляет не просто продукты, а готовые комплексные решения, которые будут способствовать повышению продуктивности молочного и мясного животноводства, что является неотъемлемой частью реализации Целей устойчивого развития 2030».



«Для производства кукурузного силоса, сенажа из бобовых, а также из злаковых трав общим объемом 35 тыс. тонн нами используются силосные инокулянты Pioneer®. Одним из их преимуществ является отсутствие вторичной ферментации заготавливаемых кормов, что позволяет нивелировать их потери на кормовом столе, — делится мнением руководитель ПХ «Артемида» из Республики Башкортостан Евгений Пожидаев. — Отдельного внимания заслуживает сопровождение этой продукции экспертами Corteva Agriscience, которое включает в себя рекомендации по срокам уборки, консультации по выбору оптимальных бактерий для силосования и консервации тех или иных культур, осмотр хранилищ и проведение экспресс-анализа получаемых кормов при помощи мобильной лаборатории».



Corteva Agriscience представит комплексный подход к решению задач животноводов и производителей кормов 25-27 января 2022 года в рамках ХХ международной выставки оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech, которая будет проходить в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. На стенде компании А1051 в павильоне №1 зала №4 посетители смогут получить информацию об актуальных решениях для кормопроизводства, а также запланировать визит специалистов компании Corteva Agriscience на предприятие для оценки и анализа перспектив имплементации продукции Pioneer® в технологический процесс производства кормовой базы.

