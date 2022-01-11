Программа TalentA от Corteva Agriscience мотивирует сельских женщин на развитие с целью обеспечения устойчивого будущего

Corteva Agriscience



В Corteva Agriscience мы стремимся расширять возможности женщин, поскольку считаем это не данью моде, а необходимостью вовлечения всех — и мужчин, и женщин — в работу, направленную на обеспечение более устойчивого будущего. Вот почему одна из наших Целей устойчивого развития до 2030 года предусматривает расширение прав и возможностей женщин-фермеров, привлечение молодежи в сельское хозяйство и повышение активности местных сообществ







Одним из способов преодоления так называемого карьерного потолка, с которым сталкиваются женщины в сельском хозяйстве, является программа TalentA, предоставляющая образование, тренинги и финансирование, чтобы помочь сельским женщинам претворять в жизнь их инновационные проекты. Инвестиции в развитие женщин являются проверенным способом достижения устойчивости в сообществах.



Данные говорят о том, что инвестирование в проекты женщин-предпринимателей приводит к более значительному волновому эффекту. Прибыль от их деятельности обеспечивает питание их семей, образование их детей, а их инвестиции в расширение своих хозяйств приносят пользу местному сообществу.



Исследования показывают, что женщины реинвестируют до 90% доходов обратно в свои семьи по сравнению с 30-40% у мужчин (UNAC2012). С учетом этого крайне важно, чтобы женщины занимали центральное место в нашей стратегии устойчивого развития, а также свое законное место в качестве ключевых игроков сельского предпринимательства. Слишком долго женщин недооценивали.



Наши цели в области устойчивого развития включают предоставление фермерам доступа к обучению и обеспечение их возможностью производить более здоровые и доступные продукты питания для мировой продовольственной системы. Наша цель по расширению прав и возможностей женщин входит в список целей, направленных на развитие сообществ, поскольку они неразрывно связаны.



Женщины-предприниматели в агроиндустрии нуждаются в признании и поддержке, чтобы их проекты росли и развивались. Именно с этой целью появляются такие инициативы, как TalentA. На основе исследований и благодаря пониманию недостаточности такой поддержки женщин в сельском хозяйстве Corteva в сотрудничестве с нашими национальными партнерами разработала и запустила эту поистине меняющую судьбы программу, инвестируя в женщин через образование, наставничество и выделение грантов.



Программа продолжает набирать обороты. После пилотного внедрения в Испании в 2019 году она была запущена в других европейских странах, включая Россию, Португалию, Румынию, Украину, а теперь и Венгрию. За это время в Европе более 500 женщин-фермеров стали участниками данной программы.



Процесс начинается с выбора наиболее перспективных заявок. Отобранные кандидаты имеют право на участие в нашей программе обучения, разработанной и проводимой онлайн лучшими отраслевыми экспертами и наставниками. После этого в конкурсном отборе экспертная комиссия решает, какие проекты получат гранты.



Так в России пять женщин-фермеров из Волгоградской, Калининградской Кемеровской, Липецкой и Московской областей стали победительницами российской программы TalentA, организованной Corteva при поддержке благотворительного фонда «ДАЛЬШЕ», и получили в 2021 году на развитие своих проектов гранты на общую сумму 3 568 800 рублей.



Проекты-победители нацелены на обеспечение устойчивости в соответствии с нашими Целями устойчивого развития 2030, включая такие направления развития, как повышение продовольственной безопасности, борьба с голодом, обеспечение питьевой водой, ответственное потребление, изменение климата и сохранение экосистем.



TalentA добилась такого успеха благодаря смелому, увлеченному и ориентированному на рост мышлению участвующих женщин-агропредпринимателей. Их успех сегодня отразится на всех потребителях в будущем. Участницы становятся ролевыми моделями для местных сельских женщин в своих сообществах, создавая задел на будущее для других женщин, которые ставят перед собой аналогичную цель — предпринимательский успех в сельском хозяйстве.



Повышение продовольственной безопасности в Европе



COVID-19 преподал нам ценные уроки о том, насколько хрупкими могут быть наши системы продовольственного снабжения в Европе. Это нашло свое отражение в недавнем Индексе глобальной продовольственной безопасности, выпущенном The Economist Impact при поддержке Corteva Agriscience. Исследование показывает, что для решения нынешних и будущих проблем необходимы инвестиции в продовольственную безопасность: начиная с инноваций в области выращивания климатически устойчивых сельскохозяйственных культур и заканчивая инвестициями в программы помощи наиболее уязвимым слоям населения.



Мы должны использовать все доступные ресурсы для удовлетворения потребностей продовольственной системы и в том числе обеспечить женщинам возможность выполнять свою роль в решении проблем, стоящих перед современным сельским хозяйством. Сельские женщины — ключевой актив, который нельзя игнорировать. Они играют жизненно важную роль в обеспечении достаточного количества здорового и доступного продовольствия для всех.



Мы в Corteva понимаем, что наше лучшее будущее сельскохозяйственной отрасли заключается в разнообразии во всех его проявлениях. Поэтому мы продолжим работу по сокращению ограничений и сложностей, с которыми вынуждены сталкиваться сельские женщины. Мы поддерживаем тех, кто заботится о нашем с вами пропитании, и надеемся на дальнейший успех и рост нашей программы TalentA.

