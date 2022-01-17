SIG NEO и combivita: новое поколение упаковки и технологии розлива напитков

SIG

Узнайте больше 25-27 января на выставке Dairy Tech в Крокус-Экспо, стенд SIG (A2931)

Компания SIG представляет оборудование для розлива следующего поколения — SIG NEO. Машина разливает напитки в картонные упаковки среднего размера (0,5-1 л) на скорости 18 тыс. штук в час и по этому параметру является самой производительной в мире. SIG NEO обладает лучшими в своем классе показателями стерильности и сниженным потреблением ресурсов — все это сокращает общую стоимость владения и на 25% снижает выбросы углекислого газа.



SIG NEO дебютировала с новой картонной упаковкой combivita, уникальный дизайн которой позволит производителям выделить свой продукт на полке магазина. Она имеет дополнительные грани на лицевой стороне, эргономичную изогнутую спинку и неотделяемую экологичную крышку. Будучи очень прочной, упаковка combivita обеспечивает 100%-ную загрузку поддонов, а также снижает затраты на вторичную упаковку и логистику по сравнению с другими форматами картонной упаковки для напитков.



Сочетание машины SIG NEO и упаковки combivita позволит производителю достичь высоких результатов в шести основных областях.



Рентабельность. Благодаря более длительным производственным циклам, более короткому по сравнению с другими машинами времени очистки, исключительно низкому уровню отходов и повышенной технической эффективности SIG NEO обеспечивает долгосрочную экономию и высокую конкурентоспособную совокупную стоимость владения. Другими словами, это безотказная производительная машина, которая прослужит долго и с лихвой окупит вложенные в нее средства.



Эффективность. Высочайшая скорость — до 18 тыс. картонных упаковок среднего размера в час. Такая производительность на 50% превышает машины для розлива текущего поколения. Добавьте к этому то, что для ее обслуживания нужен один оператор, длительность производства без мойки составляет более 100 часов, а система очистки полностью автоматизирована — и вы получите максимально эффективное решение для розлива напитков.



Качество. Лучшие в своем классе показатели стерильности благодаря инновационному решению SIG для стерилизации «360°», а также инновационной транспортной системе SIG ZOOMER, которая остается в асептической камере.



Простота использования. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и улучшенный опыт использования User eXperience [UX] (SIG CRUISER).



Гибкость. Возможность настроить скорость розлива в соответствии с производственными планами: 12 тыс., 16 тыс. или 18 тыс. упаковок в час. Автоматическое изменение литража упаковки менее чем за 10 минут для упаковки объемом 500 мл, 750 мл или 1000 мл. Можно изменить разливаемый продукт во время производственных циклов.



Экологичность. Использование SIG NEO позволит на 25% снизить выбросы углекислого газа. Машина также потребляет на 60% меньше воды и на 30% меньше коммунальных ресурсов, чем оборудование для розлива текущего поколения.







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