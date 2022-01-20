В Новый год с новым кабинетом: «Август» оборудовал аудиторию для Чувашского государственного аграрного университета

АО Фирма «Август»

В рамках сотрудничества с Чувашским государственным аграрным университетом компания «Август» к 90-летию вуза оборудовала аудиторию кафедры земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства. На средства ведущего российского производителя пестицидов в помещении был сделан ремонт, закуплены и установлены учебная мебель и инновационное мультимедийное оборудование: 25 высокопроизводительных моноблоков для студентов, проектор, интерактивная доска. Также аудитория оснащена всеми необходимыми наглядными материалами и методическими пособиями

Ректор аграрного университета Андрей Макушев поблагодарил «Август» за столь значимый подарок и отметил, что компания создала условия обучения, позволяющие готовить специалистов новой формации, обладающих современными компетенциями и знаниями. Присутствовавший на торжественном открытии аудитории заместитель председателя кабинета министров, министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов подчеркнул, что компания «Август» ведет социально ответственный бизнес, подтверждением чему являются многие реализованные в Чувашии проекты.



Новое оборудование, комфортная образовательная среда и взаимодействие с профессионалами агрономии, знающими свое дело как в теории, так и на практике, — важные условия для обучения молодых специалистов, которые к моменту выхода на работу должны разбираться в современных агротехнологиях, в том числе касающихся защиты культур от вредителей, болезней и сорняков. В новой аудитории есть все возможности для демонстрации применения химических средств защиты растений на живых примерах с использованием удаленной связи с агрономами, технологами и консультантами по всей стране. Представительства «Августа» работают в 60 регионах России, и в компании готовы делиться уникальным опытом, чтобы ряды специалистов, занятых в отечественном АПК, пополняло как можно больше перспективных кадров.



«В стенах университета получают знания будущие агрономы. Уверен, в таких условиях студенты будут учиться с большим желанием и стремлением стать отличными специалистами», — отметил Владимир Свешников, директор филиала «Августа» — «Вурнарского завода смесевых препаратов» — и депутат Госсовета Чувашии.



Студентов пригласили посетить предприятие «Августа» в Вурнарах — одну из четырех производственных площадок компании (еще три расположены в Республике Татарстан, Республике Беларусь и КНР). На сегодняшний день ассортимент продукции завода включает в себя 106 наименований пестицидов для крупных сельхозпроизводителей и 67 для владельцев личных подсобных хозяйств и дачников. На предприятии осуществляется выпуск собственной тары: имеющиеся мощности позволяют производить современные и отвечающие всем требованиям безопасности канистры, банки, стаканы, флаконы и крышки для них. Препараты, изготовленные в Вурнарах, поставляются во все важнейшие аграрные регионы России, а также в Азербайджан, Алжир, Анголу, Армению, Беларусь, Бразилию, Грузию, Египет, Зимбабве, Казахстан, Колумбию, Марокко, Молдову, Монголию, Тунис, Узбекистан, Эквадор и Эфиопию.



Стоит отметить, что в 2021 году компания «Август» оборудовала аудитории еще в двух российских вузах: Пензенском государственном аграрном университете и Курской государственной сельскохозяйственной академии.

