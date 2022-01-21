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Kverneland Group возвращает на российский рынок самоходный опрыскиватель Kverneland iXdrive S6

Партнёрский материал

Kverneland Group возвращает на российский рынок самоходный опрыскиватель Kverneland iXdrive S6
Kverneland Group
Kverneland Group возвращает на российский рынок самоходный опрыскиватель Kverneland iXdrive S6
Kverneland Group

Компания Kverneland Group возобновляет в России продажи самоходного опрыскивателя Kverneland iXdrive S6, который претерпел ряд обновлений, чтобы стать более релевантным запросам пользователей в этом сегменте

Презентованный на выставке AGRITECHNICA 2015, первый самоходный опрыскиватель Kverneland iXdrive стал пропуском для компании в новый сегмент рынка. Максимально вобрав в себя новейшие тенденции в развитии рынка этих машин, Kverneland iXdrive успешно дебютировал в Европе. В Россию «самоходки» от Kverneland приехали в 2016 году, и машины iXdrive первого поколения успешно работают в различных регионах страны от Краснодарского края до Зауралья.

Обновленное поколение этих опрыскивателей, Kverneland iXdrive S6, приходит в Россию в этом году, получив несколько конструкторских доработок.

Так, машина стала в среднем мощнее: дизельные двигатели Perkins, в первом поколении iXdrive имеющие максимально 238 л.с., сменили шестицилиндровые моторы от компании John Deere - JD PowerTech мощностью 250 и 300 л.с. 

Как объясняет руководитель направления по технике для защиты растений российского подразделения производителя, компании «Квернеланд Груп СНГ», Алексей Штерн, самый мощный в линейке трехсотсильный двигатель JD PowerTech уже соответствует строгим требованиям стандарта выбросов Euro Stage V (Tier V). Силовой агрегат в 250 л.с. еще предлагается для российских покупателей в версии Tier II, то есть без катализатора, сажевого фильтра и мочевины (AdBlue). 

Новые iXdrive S6 оснащены стальной штангой второго поколения HSS 32-40 м, которая уже устанавливается на прицепных моделях опрыскивателей Kverneland серии Т. Ее конструкция стала более мощной и надежной за счет изменения углов и добавления новых скользящих роликов. Появился гидроцилиндр с защитой от перегрузки в точке поворота между первой и второй секциями штанги. Такая штанга теперь может работать в двух положениях ширины захвата: на 36 м и 24 м, что значительно расширяет возможности использования машины и унифицирует работу по разным технологическим колеям. 

Соответственно, была обновлена и система ведения штанги по заданной высоте BoomGuide Pro Active, которая представлена пятью эхолокационными датчиками (вместо прежних трех). «Добавились еще два датчика в центре штанги, чтобы при уменьшении ширины захвата до 24 м система BoomGuide Pro Active продолжала контролировать безопасность работы на концах штанги», — поясняет Алексей Штерн.

Self-Propelled-Sprayer-iXdrive-S6 (1).jpg

Также в обновленной версии появились новые четырехскоростные колесные гидромоторы High Performance с рекуперацией энергии, что позволяет значительно снизить пробуксовки во время движения и увеличить проходимость опрыскивателя. 

Объем емкостей для раствора вырос на 250 л в среднем: так, на новых моделях S6 можно выбрать бак номинальным объемом 4250, 5200 или 6150 л (максимальный объем на 400 л больше, чем в предыдущей версии машины). Соответственно, на российский рынок выходят три модификации модернизированного опрыскивателя: iXdrive S6 4250, iXdrive S6 5200 и iXdrive S6 6150. 

На всех трех версиях есть дисковые тормоза с гидростатическим управлением, которые интегрированы в колесные гидромоторы переднего моста. Клиренс машины не изменился и представлен одним из трех вариантов на выбор: 1,3, 1,5 и 1,7 м (последний только для моделей с баками 4250 и 5200 л).

С учетом отзывов и пожеланий клиентов компания Kverneland Group доработала и сделала более удобным месторасположение насосов: теперь они установлены в правом отсеке за откидной боковой панелью непосредственно около заборного крана главного бака, что требует минимальной длины шлангов, в том числе до панели управления. Для удобства механизатора шланги для подачи раствора выведены вперед. Более того, разработчики выполнили насосы на салазках, что значительно облегчило доступ к ним для планового обслуживания и замены мембран. 

Вектор на точное земледелие и автоматизацию процессов остались в фокусе разработчиков, поэтому такие функции, как автоматическая промывка машины и закачка препаратов из кабины нажатием одной кнопки, трехступенчатая промывка всех магистралей и трубопроводов, остались в серийном оснащении. Изменилось программное обеспечение: оно стало полностью «родным» - ПО iXspray, разработка Kverneland Group. Русифицированное ПО iXspray отвечает за функции складывания и раскладывания штанги, заполнения баков, контролирует очистку растворных емкостей, выполняет диагностику и проверку настроек машины. Кроме того, оно полностью совместимо с системой дистанционного онлайн-управления IsoMatch FarmCentre. 

Электроника iXspray полностью адаптирована для iXdrive S6. Теперь в комбинации с терминалом IsoMatch Tellus PRO удаленное наблюдение и контроль за параметрами машины во время опрыскивания возможны из любого места так же, как и постановка задач для конкретного опрыскивателя в режиме реального времени. В этом ключе стоит добавить, что, помимо автоматического включения и выключения секций на разворотной полосе, границах и уже обработанных участках, модернизированный Kverneland iXdrive S6 теперь имеет в базовой комплектации функцию пофорсуночного отключения подачи раствора (iXflow-E). 

Из приятных бонусов в новом опрыскивателе появился обратный клапан, предотвращающий возвратное движение жидкости (к заправочному источнику), добавилось освещение — четыре светодиодных прожектора для улучшения работы в ночное время. Кроме того, в соответствии с обязательным требованием некоторых европейских стран машина уже идет подготовленной к бесконтактной заправке — безопасному, точному способу добавления химических компонентов. 

Поступление в Россию первого Kverneland iXdrive S6 ожидается в феврале 2022 года. А демонстрационный тур по регионам начнется уже нынешней весной.

Kverneland Group  

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