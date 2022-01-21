Kverneland Group возвращает на российский рынок самоходный опрыскиватель Kverneland iXdrive S6

Kverneland Group

Компания Kverneland Group возобновляет в России продажи самоходного опрыскивателя Kverneland iXdrive S6, который претерпел ряд обновлений, чтобы стать более релевантным запросам пользователей в этом сегменте

Презентованный на выставке AGRITECHNICA 2015, первый самоходный опрыскиватель Kverneland iXdrive стал пропуском для компании в новый сегмент рынка. Максимально вобрав в себя новейшие тенденции в развитии рынка этих машин, Kverneland iXdrive успешно дебютировал в Европе. В Россию «самоходки» от Kverneland приехали в 2016 году, и машины iXdrive первого поколения успешно работают в различных регионах страны от Краснодарского края до Зауралья.



Обновленное поколение этих опрыскивателей, Kverneland iXdrive S6, приходит в Россию в этом году, получив несколько конструкторских доработок.



Так, машина стала в среднем мощнее: дизельные двигатели Perkins, в первом поколении iXdrive имеющие максимально 238 л.с., сменили шестицилиндровые моторы от компании John Deere - JD PowerTech мощностью 250 и 300 л.с.



Как объясняет руководитель направления по технике для защиты растений российского подразделения производителя, компании «Квернеланд Груп СНГ», Алексей Штерн, самый мощный в линейке трехсотсильный двигатель JD PowerTech уже соответствует строгим требованиям стандарта выбросов Euro Stage V (Tier V). Силовой агрегат в 250 л.с. еще предлагается для российских покупателей в версии Tier II, то есть без катализатора, сажевого фильтра и мочевины (AdBlue).



Новые iXdrive S6 оснащены стальной штангой второго поколения HSS 32-40 м, которая уже устанавливается на прицепных моделях опрыскивателей Kverneland серии Т. Ее конструкция стала более мощной и надежной за счет изменения углов и добавления новых скользящих роликов. Появился гидроцилиндр с защитой от перегрузки в точке поворота между первой и второй секциями штанги. Такая штанга теперь может работать в двух положениях ширины захвата: на 36 м и 24 м, что значительно расширяет возможности использования машины и унифицирует работу по разным технологическим колеям.



Соответственно, была обновлена и система ведения штанги по заданной высоте BoomGuide Pro Active, которая представлена пятью эхолокационными датчиками (вместо прежних трех). «Добавились еще два датчика в центре штанги, чтобы при уменьшении ширины захвата до 24 м система BoomGuide Pro Active продолжала контролировать безопасность работы на концах штанги», — поясняет Алексей Штерн.







Также в обновленной версии появились новые четырехскоростные колесные гидромоторы High Performance с рекуперацией энергии, что позволяет значительно снизить пробуксовки во время движения и увеличить проходимость опрыскивателя.



Объем емкостей для раствора вырос на 250 л в среднем: так, на новых моделях S6 можно выбрать бак номинальным объемом 4250, 5200 или 6150 л (максимальный объем на 400 л больше, чем в предыдущей версии машины). Соответственно, на российский рынок выходят три модификации модернизированного опрыскивателя: iXdrive S6 4250, iXdrive S6 5200 и iXdrive S6 6150.



На всех трех версиях есть дисковые тормоза с гидростатическим управлением, которые интегрированы в колесные гидромоторы переднего моста. Клиренс машины не изменился и представлен одним из трех вариантов на выбор: 1,3, 1,5 и 1,7 м (последний только для моделей с баками 4250 и 5200 л).



С учетом отзывов и пожеланий клиентов компания Kverneland Group доработала и сделала более удобным месторасположение насосов: теперь они установлены в правом отсеке за откидной боковой панелью непосредственно около заборного крана главного бака, что требует минимальной длины шлангов, в том числе до панели управления. Для удобства механизатора шланги для подачи раствора выведены вперед. Более того, разработчики выполнили насосы на салазках, что значительно облегчило доступ к ним для планового обслуживания и замены мембран.



Вектор на точное земледелие и автоматизацию процессов остались в фокусе разработчиков, поэтому такие функции, как автоматическая промывка машины и закачка препаратов из кабины нажатием одной кнопки, трехступенчатая промывка всех магистралей и трубопроводов, остались в серийном оснащении. Изменилось программное обеспечение: оно стало полностью «родным» - ПО iXspray, разработка Kverneland Group. Русифицированное ПО iXspray отвечает за функции складывания и раскладывания штанги, заполнения баков, контролирует очистку растворных емкостей, выполняет диагностику и проверку настроек машины. Кроме того, оно полностью совместимо с системой дистанционного онлайн-управления IsoMatch FarmCentre.



Электроника iXspray полностью адаптирована для iXdrive S6. Теперь в комбинации с терминалом IsoMatch Tellus PRO удаленное наблюдение и контроль за параметрами машины во время опрыскивания возможны из любого места так же, как и постановка задач для конкретного опрыскивателя в режиме реального времени. В этом ключе стоит добавить, что, помимо автоматического включения и выключения секций на разворотной полосе, границах и уже обработанных участках, модернизированный Kverneland iXdrive S6 теперь имеет в базовой комплектации функцию пофорсуночного отключения подачи раствора (iXflow-E).



Из приятных бонусов в новом опрыскивателе появился обратный клапан, предотвращающий возвратное движение жидкости (к заправочному источнику), добавилось освещение — четыре светодиодных прожектора для улучшения работы в ночное время. Кроме того, в соответствии с обязательным требованием некоторых европейских стран машина уже идет подготовленной к бесконтактной заправке — безопасному, точному способу добавления химических компонентов.



Поступление в Россию первого Kverneland iXdrive S6 ожидается в феврале 2022 года. А демонстрационный тур по регионам начнется уже нынешней весной.

