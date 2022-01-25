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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

31-я Агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ-2022

Партнёрский материал

31-я Агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ-2022
АГРОРУСЬ
31-я Агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ-2022
АГРОРУСЬ


31-я Агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ — проект, ориентированный на создаваемую отечественную агропищевую индустрию будущего — Foodnet

В 2022 году АГРОРУСЬ традиционно пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области. Выставка АГРОРУСЬ состоится с 31 августа по 3 сентября 2022 года. Ярмарка АГРОРУСЬ — с 26 августа по 4 сентября 2022 года.

Проект АГРОРУСЬ, перешагнув 30-летний рубеж, ставит перед собой новые задачи: развитие агропромышленной инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности Северо-Западного федерального округа, расширение межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации. 

Выставка АГРОРУСЬ 

  • Тематическая экспозиция предприятий.

  • Выставка-продажа агропищевой продукции.

  • Экспозиции регионов.

  • Фестивальная программа. 

  • Презентационная зона. 

Конгрессно-деловая программа 

  • Пленарное заседание.

  • Агропромышленный конгресс.

  • Центр деловых контактов (сетевые и розничные закупки).

  • Конференции, семинары.

  • Конкурс «Золотая медаль АГРОРУСЬ».

Ярмарка АГРОРУСЬ 

  • Торговля фермерскими продуктами.

  • Фестивали и кулинарные шоу.

  • Народные гуляния.

В 2022 году тематический фокус выставки АГРОРУСЬ — агропищевая индустрия. В нынешнем году выставка пройдет в новом формате «Перезагрузка»: будут представлены компании всех звеньев цепочки — от сырьевой базы до реализации/сбыта продукции.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕКИ ВЫСТАВКИ

  • Зоотехния: питание (комбикорма, кормовые добавки), разведение, содержание (ветеринария, средства по уходу).

  • Растениеводство: селекция, удобрения, средства защиты растений.

  • Оборудование для пищеперерабатывающей промышленности (в т.ч. для малых форм хозяйствования АПК).

  • Продукты питания. Пищевые добавки и ингредиенты. Выставка-продажа. 

  • Услуги по упаковке, хранению, транспортировке, утилизации.

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

  • Производители сельхозсырья, продуктов питания, пищевых добавок и ингредиентов, кормов, ветпрепаратов, удобрений.

  • Разработчики новых технологий и инноваций в сфере АПК.

  • НИИ и образовательные структуры.

  • Предприятия по переработке отходов.

  • Торговые сети, маркетплейсы.

  • Рестораны, кафе.

В рамках выставки под эгидой Минсельхоза России традиционно состоится ежегодный конкурс «Золотая медаль АГРОРУСЬ», нацеленный на выявление революционных технологических решений и инноваций, а также лучших продуктов и услуг в сфере АПК за последние годы.

Ярмарка АГРОРУСЬ — самая большая на Северо-Западе ярмарка фермерских продуктов, где сельхозпроизводители реализуют продукцию по выгодной цене, одновременно презентуя свои новинки.

В 2022 году ярмарка АГРОРУСЬ пройдет под слоганом «Гастрономические впечатления от ведущих фермеров России»! Помимо традиционных продуктовых зон, планируется проведение гастрономического Фестиваля национальной кухни.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

  • гастрономия;

  • фрукты-овощи;

  • сезонные дикоросы;

  • рыба и рыбная продукция;

  • хлебные и кондитерские изделия;

  • мед и продукты пчеловодства;

  • растительная зона.

Гостей и посетителей ярмарки АГРОРУСЬ порадуют мед и продукты пчеловодства со всех медоносных регионов России. Популярный и любимый гостями конкурс «Народная дегустация меда» определит мед наивысшего качества, ведь ежегодно на ярмарке АГРОРУСЬ реализуется более 100 тонн продукции. 

Для гостей и участников ярмарки АГРОРУСЬ запланирована большая концертно-развлекательная программа с участием народных коллективов и звезд эстрады.

Ярмарка АГРОРУСЬ — осенний праздник урожая для всей семьи!

Сроки проведения: 26.08.2022 — 04.09.2022.

Тематики: продукты питания, пищевые добавки и ингредиенты, зоотехния, растениеводство, оборудование для пищеперерабатывающей промышленности, услуги по упаковке и хранению.

Город/Регион: Санкт-Петербург/Россия;

Организатор: ЭкспоФорум-Интернэшнл.

Площадка: ЭКСПОФОРУМ, Конгрессно-выставочный центр.

Адрес: Россия, 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64/1, лит. А.

Телефон: +7 (812) 240 40 40, доб. 2235, 2281, 2980.

Факс: +7 (812) 240 40 40.

Cайт: agrorus.expoforum.ru

АГРОРУСЬ 

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