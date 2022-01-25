31-я Агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ-2022

31-я Агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ — проект, ориентированный на создаваемую отечественную агропищевую индустрию будущего — Foodnet
В 2022 году АГРОРУСЬ традиционно пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области. Выставка АГРОРУСЬ состоится с 31 августа по 3 сентября 2022 года. Ярмарка АГРОРУСЬ — с 26 августа по 4 сентября 2022 года.
Проект АГРОРУСЬ, перешагнув 30-летний рубеж, ставит перед собой новые задачи: развитие агропромышленной инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности Северо-Западного федерального округа, расширение межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации.
Выставка АГРОРУСЬ
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Тематическая экспозиция предприятий.
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Выставка-продажа агропищевой продукции.
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Экспозиции регионов.
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Фестивальная программа.
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Презентационная зона.
Конгрессно-деловая программа
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Пленарное заседание.
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Агропромышленный конгресс.
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Центр деловых контактов (сетевые и розничные закупки).
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Конференции, семинары.
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Конкурс «Золотая медаль АГРОРУСЬ».
Ярмарка АГРОРУСЬ
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Торговля фермерскими продуктами.
- Фестивали и кулинарные шоу.
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Народные гуляния.
В 2022 году тематический фокус выставки АГРОРУСЬ — агропищевая индустрия. В нынешнем году выставка пройдет в новом формате «Перезагрузка»: будут представлены компании всех звеньев цепочки — от сырьевой базы до реализации/сбыта продукции.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕКИ ВЫСТАВКИ
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Зоотехния: питание (комбикорма, кормовые добавки), разведение, содержание (ветеринария, средства по уходу).
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Растениеводство: селекция, удобрения, средства защиты растений.
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Оборудование для пищеперерабатывающей промышленности (в т.ч. для малых форм хозяйствования АПК).
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Продукты питания. Пищевые добавки и ингредиенты. Выставка-продажа.
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Услуги по упаковке, хранению, транспортировке, утилизации.
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ
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Производители сельхозсырья, продуктов питания, пищевых добавок и ингредиентов, кормов, ветпрепаратов, удобрений.
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Разработчики новых технологий и инноваций в сфере АПК.
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НИИ и образовательные структуры.
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Предприятия по переработке отходов.
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Торговые сети, маркетплейсы.
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Рестораны, кафе.
В рамках выставки под эгидой Минсельхоза России традиционно состоится ежегодный конкурс «Золотая медаль АГРОРУСЬ», нацеленный на выявление революционных технологических решений и инноваций, а также лучших продуктов и услуг в сфере АПК за последние годы.
Ярмарка АГРОРУСЬ — самая большая на Северо-Западе ярмарка фермерских продуктов, где сельхозпроизводители реализуют продукцию по выгодной цене, одновременно презентуя свои новинки.
В 2022 году ярмарка АГРОРУСЬ пройдет под слоганом «Гастрономические впечатления от ведущих фермеров России»! Помимо традиционных продуктовых зон, планируется проведение гастрономического Фестиваля национальной кухни.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
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гастрономия;
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фрукты-овощи;
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сезонные дикоросы;
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рыба и рыбная продукция;
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хлебные и кондитерские изделия;
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мед и продукты пчеловодства;
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растительная зона.
Гостей и посетителей ярмарки АГРОРУСЬ порадуют мед и продукты пчеловодства со всех медоносных регионов России. Популярный и любимый гостями конкурс «Народная дегустация меда» определит мед наивысшего качества, ведь ежегодно на ярмарке АГРОРУСЬ реализуется более 100 тонн продукции.
Для гостей и участников ярмарки АГРОРУСЬ запланирована большая концертно-развлекательная программа с участием народных коллективов и звезд эстрады.
Ярмарка АГРОРУСЬ — осенний праздник урожая для всей семьи!
Сроки проведения:
Тематики: продукты питания, пищевые добавки и ингредиенты, зоотехния, растениеводство, оборудование для пищеперерабатывающей промышленности, услуги по упаковке и хранению.
Город/Регион: Санкт-Петербург/Россия;
Организатор: ЭкспоФорум-Интернэшнл.
Площадка: ЭКСПОФОРУМ, Конгрессно-выставочный центр.
Адрес: Россия, 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64/1, лит. А.
Телефон: +7 (812) 240 40 40, доб. 2235, 2281, 2980.
Факс: +7 (812) 240 40 40.
Cайт: agrorus.expoforum.ru