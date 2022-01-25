31-я Агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ-2022

АГРОРУСЬ



31-я Агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ — проект, ориентированный на создаваемую отечественную агропищевую индустрию будущего — Foodnet





В 2022 году АГРОРУСЬ традиционно пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области. Выставка АГРОРУСЬ состоится с 31 августа по 3 сентября 2022 года. Ярмарка АГРОРУСЬ — с 26 августа по 4 сентября 2022 года.



Проект АГРОРУСЬ, перешагнув 30-летний рубеж, ставит перед собой новые задачи: развитие агропромышленной инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности Северо-Западного федерального округа, расширение межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации.



Выставка АГРОРУСЬ



Тематическая экспозиция предприятий.



Выставка-продажа агропищевой продукции.



Экспозиции регионов.



Фестивальная программа.



Презентационная зона.



Конгрессно-деловая программа



Пленарное заседание.



Агропромышленный конгресс.



Центр деловых контактов (сетевые и розничные закупки).



Конференции, семинары.



Конкурс «Золотая медаль АГРОРУСЬ».



Ярмарка АГРОРУСЬ



Торговля фермерскими продуктами.



Фестивали и кулинарные шоу.

Народные гуляния.



В 2022 году тематический фокус выставки АГРОРУСЬ — агропищевая индустрия. В нынешнем году выставка пройдет в новом формате «Перезагрузка»: будут представлены компании всех звеньев цепочки — от сырьевой базы до реализации/сбыта продукции.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕКИ ВЫСТАВКИ



Зоотехния: питание (комбикорма, кормовые добавки), разведение, содержание (ветеринария, средства по уходу).



Растениеводство: селекция, удобрения, средства защиты растений.



Оборудование для пищеперерабатывающей промышленности (в т.ч. для малых форм хозяйствования АПК).



Продукты питания. Пищевые добавки и ингредиенты. Выставка-продажа.



Услуги по упаковке, хранению, транспортировке, утилизации.



КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ



Производители сельхозсырья, продуктов питания, пищевых добавок и ингредиентов, кормов, ветпрепаратов, удобрений.



Разработчики новых технологий и инноваций в сфере АПК.



НИИ и образовательные структуры.



Предприятия по переработке отходов.



Торговые сети, маркетплейсы.



Рестораны, кафе.



В рамках выставки под эгидой Минсельхоза России традиционно состоится ежегодный конкурс «Золотая медаль АГРОРУСЬ», нацеленный на выявление революционных технологических решений и инноваций, а также лучших продуктов и услуг в сфере АПК за последние годы.



Ярмарка АГРОРУСЬ — самая большая на Северо-Западе ярмарка фермерских продуктов, где сельхозпроизводители реализуют продукцию по выгодной цене, одновременно презентуя свои новинки.



В 2022 году ярмарка АГРОРУСЬ пройдет под слоганом «Гастрономические впечатления от ведущих фермеров России»! Помимо традиционных продуктовых зон, планируется проведение гастрономического Фестиваля национальной кухни.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ



гастрономия;



фрукты-овощи;



сезонные дикоросы;



рыба и рыбная продукция;



хлебные и кондитерские изделия;



мед и продукты пчеловодства;



растительная зона.



Гостей и посетителей ярмарки АГРОРУСЬ порадуют мед и продукты пчеловодства со всех медоносных регионов России. Популярный и любимый гостями конкурс «Народная дегустация меда» определит мед наивысшего качества, ведь ежегодно на ярмарке АГРОРУСЬ реализуется более 100 тонн продукции.



Для гостей и участников ярмарки АГРОРУСЬ запланирована большая концертно-развлекательная программа с участием народных коллективов и звезд эстрады.



Ярмарка АГРОРУСЬ — осенний праздник урожая для всей семьи!



Сроки проведения: 26.08.2022 — 04.09.2022 .



Тематики: продукты питания, пищевые добавки и ингредиенты, зоотехния, растениеводство, оборудование для пищеперерабатывающей промышленности, услуги по упаковке и хранению.



Город/Регион: Санкт-Петербург/Россия;



Организатор: ЭкспоФорум -Интернэшнл .



Площадка: ЭКСПОФОРУМ, Конгрессно-выставочный центр .



Адрес: Россия, 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64/1, лит. А.



Телефон: +7 (812) 240 40 40, доб. 2235, 2281, 2980.



Факс: +7 (812) 240 40 40.



Cайт: agrorus.expoforum.ru

