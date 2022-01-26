2-3 марта 2022 года в Санкт-Петербурге состоится международный форум «АГРО.PRO. Птицеводство. Свиноводство»

АГРО.PRO

Организатор форума — издательский дом «Сфера», член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса

Специализированные форумы АГРО.PRO проводятся уже более 5 лет — с 2016 года, и традиционно на них собираются специалисты и эксперты, представители научного сообщества, государственных ведомств и бизнеса, чтобы в открытом диалоге обсудить наиболее важные события и перспективы животноводческой и птицеводческих отраслей.



В этом году повестка АГРО.PRO охватит сразу две отрасли животноводства и будет разделена на два потока: свиноводство и птицеводство. Деловая программа форума будет включать в себя такие направления, как селекция, генетика, кормление и ветеринария. Спикеры и участники мероприятия обсудят:



современные исследования и разработки и новейшие технологии производства;



методы профилактики и защиты от болезней;



оптимизацию процессов в производстве кормов;



актуальные проблемы современной генетики в отраслях;



возможности повышения производительности и конкурентоспособности.



Участниками мероприятия станут руководители и собственники бизнеса АПК России и СНГ, генетики отрасли свиноводства и птицеводства, ветеринары, зоотехники, представители компаний — производителей ингредиентов и оборудования для кормопроизводства, а также профильные НИИ, союзы и ассоциации и другие потенциально заинтересованные лица.



Выставка АГРО.PRO каждый год привлекает максимально заинтересованную аудиторию потенциальных клиентов, руководителей и специалистов отраслевых предприятий и открывает множество возможностей для инициации и укрепления долгосрочных партнерских взаимоотношений.



Сегодня АГРО.PRO — это современная деловая площадка для встреч, проведения переговоров, прямого общения с лидерами мнений и получения ценных знаний и актуальных прогнозов экспертов в сфере аграрного бизнеса.



Приглашаем к участию в форуме «АГРО.PRO. Птицеводство. Свиноводство»!

