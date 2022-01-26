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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

2-3 марта 2022 года в Санкт-Петербурге состоится международный форум «АГРО.PRO. Птицеводство. Свиноводство»

Партнёрский материал

2-3 марта 2022 года в Санкт-Петербурге состоится международный форум «АГРО.PRO. Птицеводство. Свиноводство»
АГРО.PRO
2-3 марта 2022 года в Санкт-Петербурге состоится международный форум «АГРО.PRO. Птицеводство. Свиноводство»
АГРО.PRO

Организатор форума — издательский дом «Сфера», член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса

Специализированные форумы АГРО.PRO проводятся уже более 5 лет — с 2016 года, и традиционно на них собираются специалисты и эксперты, представители научного сообщества, государственных ведомств и бизнеса, чтобы в открытом диалоге обсудить наиболее важные события и перспективы животноводческой и птицеводческих отраслей.  

В этом году повестка АГРО.PRO охватит сразу две отрасли животноводства и будет разделена на два потока: свиноводство и птицеводство. Деловая программа форума будет включать в себя такие направления, как селекция, генетика, кормление и ветеринария. Спикеры и участники мероприятия обсудят:

  • современные исследования и разработки и новейшие технологии производства;

  • методы профилактики и защиты от болезней; 

  • оптимизацию процессов в производстве кормов;

  • актуальные проблемы современной генетики в отраслях; 

  • возможности повышения производительности и конкурентоспособности.

Участниками мероприятия станут руководители и собственники бизнеса АПК России и СНГ, генетики отрасли свиноводства и птицеводства, ветеринары, зоотехники, представители компаний — производителей ингредиентов и оборудования для кормопроизводства, а также профильные НИИ, союзы и ассоциации и другие потенциально заинтересованные лица.

Выставка АГРО.PRO каждый год привлекает максимально заинтересованную аудиторию потенциальных клиентов, руководителей и специалистов отраслевых предприятий и открывает множество возможностей для инициации и укрепления долгосрочных партнерских взаимоотношений.

Сегодня АГРО.PRO — это современная деловая площадка для встреч, проведения переговоров, прямого общения с лидерами мнений и получения ценных знаний и актуальных прогнозов экспертов в сфере аграрного бизнеса.

Приглашаем к участию в форуме «АГРО.PRO. Птицеводство. Свиноводство»!

https://sfm.events/agro-pro

АГРО.PRO 

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