Продолжается регистрация на 13-ю Международную аграрную конференцию «Где Маржа», которая состоится 10-11 февраля 2022 г. в Москве

Как и в предыдущие годы, 10 февраля состоится серия тематических семинаров преимущественно для аграриев (поскольку семинары проводятся в малом зале, количество мест ограничено), а 11 февраля — пленарная сессия для широкого круга участников. Зарегистрироваться можно на сайте конференции .



Среди зарегистрированных участников:



Ведущие российские агрохолдинги и независимые хозяйства: АГРА, «АгроГард», «АСБ-Агро» (Ставропольский край), «Атон Агро» (Тамбовская обл.), «Грейнрус», «Дамате», ТД «Доминант», «Зерно Ставрополья», совхоз имени Кирова (Ставропольский край), «ПаритетАгро», концерн «Покровский», «Прогресс Агро», «Продимекс Агро», «РЗ Агро» / «Русская Земля», «Раздолье-Экспорт», «Русагро-Инвест», «Сапфир-Агро», «Степь», «Сюкден», «Трудовое» (Краснодарский край), «Таврос», «Черкизово» и др.



Общая площадь пашни зарегистрировавшихся аграриев превысила 5,2 млн га.



Поставщики средств производства для аграрного сектора: фирма «Август», «Аркусин», «Байер», «Бетасид РУС», «Бюлер АГ», «ЕвроХим Трейдинг Рус», «Лилиани», «Листерра», «КЛААС Восток», SumiAgro, «Петкус Руссланд», «Саатбау Рус», «Сингента», ГК «Шанс» и др.



Торговые компании: «Аврора Трейд», «Грейн-Экспорт», «Дон-Маркет», «И Д энд Ф Мэн», «Дейлсфорд Мерчант Агро», «Деметра Холдинг», «Луис Дрейфус Восток», ТД «Инвестпром-Опт», «Коммерциал-Центр», ОЗК, «Петрохлеб-Кубань», «Сиренц Глобал Мерчантс Восток», «ТоргПродукт» и др.



Пищевые и продовольственные компании: «АГРАНА Фрут», «Астон», «Бунге СНГ», «Данон Россия», мелькомбинат в Сокольниках, «Москва-Макдоналдс», «Русагро-Масло», Сабуровский комбинат хлебопродуктов, Сарептская мельница, Свердловский комбинат хлебопродуктов, ТД «Содружество», Союз зернопереработчиков Алтая, ТД «Черкизово», «СИГМА Холдинг», «ЭФКО-К» и др.



Поставщики услуг для аграрно-продовольственного сектора и инфраструктурные компании: «Альфред Эйч Найт Истерн Юроп Лимитед», «Геомир», «Директ Фарм Технологии», агрокомплекс «Домбаровский», «КаргоАгроКом», элеватор «Коммодити Колодезное», «Контрол Юнион», «МТ-Групп», Новороссийский зерновой терминал, Переволоцкий элеватор, «Поле.рф», «Порт Транзит Экспедирование», СПбМТСБ, УК «Ти Эс Си Ти менеджмент», «ФЭС-Агро», Центр оценки качества зерна и др.



Финансовые и банковские структуры: банк «ФК Открытие», ОТП Банк.



Представляем спонсоров.



Золотой спонсор конференции — «Деметра-Холдинг».



«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга. Компания входит в топ-3 крупнейших зерновых экспортеров России, создает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами, логистической инфраструктурой и развивает портфель активов, который укрепляет лидерские позиции холдинга на международном рынке.



В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы: «Новороссийский зерновой терминал» (100%), «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (35, 36%), «Зерновой терминальный комплекс “Тамань”» (50%). Холдингу принадлежат 50% акций в ОЗК, 100% — железнодорожного оператора «РусТрансКом», в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России «Русагротранс». А также более 75% доли ГК Smartseeds, ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России, и 50% маркетплейса для аграрного бизнеса «Поле.рф».



Компания владеет 100% акций крупного экспортера зерна — «Деметра Трейдинг», 100% акций Ипатовского комбината хлебопродуктов и 100% — Октябрьского элеватора.



Спонсор конференции — Liliani.



«Лилиани» — производитель сельхозтехники и разработчик цифровых платформ для агрологистики.



Мы производим:



- бункеры-перегрузчики;

- автомобильные перегрузчики (МВА);

- оборудование для хранения зерна в пластиковых рукавах (зерноупаковочные машины МЗУ, разгрузчики зерна из рукавов МЗР);

- технику для загрузки вагонов-хопперов сыпучими продуктами.



Внедрение трехзвенных технологий с использованием техники «Лилиани» сокращает издержки и увеличивает производительность:



- посевных машин — на 30%;

- разбрасывателей удобрений — на 60%;

- зерноуборочных комбайнов — на 30%;

- задействованных на уборке авто — на 50-100%;

- техника, применяемая при организации хранения зерна в рукавах, обеспечивает сохранение зерна по себестоимости 200 руб./т.



Спонсор конференции — компания «Геомир».



Разработчик автоматизированных технологий для агробизнеса.



Создана в 2002 году. Сегодня является одним из лидеров в своей отрасли.



Основные направления деятельности.



1. Предоставление облачного сервиса «История поля» для удаленного управления сельхозпредприятием.

2. Инновационное оборудование для сельского хозяйства — агронавигация, модернизация сеялок точного высева, мониторинг техники, метеостанции и др.

3. Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства «Интерфакс », «Зерно-онлайн », Bloomberg, Refinitiv и другие аграрные медиаресурсы .



В течение конференции к услугам участников аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

