Manitou Group представила стратегию снижения углеродного следа

Manitou Group

Компания Manitou Group, мировой лидер в области погрузочно-разгрузочных решений, подъемных платформ и техники для земляных работ, заявила две главные цели, связанные со снижением углеродного следа

Во-первых, снизить прямые и косвенные выбросы углекислого газа при реализации собственной производственной деятельности на 46%; во-вторых, одновременно обеспечить снижение выбросов CO2, выпускаемых машинами, на 34% за каждый час их эксплуатации. Этот подход основан на принципах Инициативы научно-обоснованных целевых показателей (The Science Based Targets* initiative, SBTi), поддерживаемой Проектом раскрытия информации об углеродных выбросах (CDP), Глобальным договором ООН, Институтом мировых ресурсов (WRI) и Всемирным фондом дикой природы (WWF).



После презентации в 2021 году программы корпоративной социальной ответственности Manitou Group рассказала о своих планах снижения выбросов оксида углерода до 2030 года. Построенная в соответствии с Инициативой научно-обоснованных целевых показателей стратегия компании опирается на единый международный стандарт, определенный в соответствии с отчетами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).



Используя 2019 год в качестве контрольного года, первая цель Manitou Group — сократить к 2030 году на 46% прямые и косвенные выбросы углекислого газа во всех собственных подразделениях по всему миру. Вторая цель — снизить их на машинах, производимых компанией, на 34% за каждый час эксплуатации.



Президент и генеральный директор Manitou Group Мишель Дени поясняет: «Это чрезвычайно важный переходный этап для нас. С одной стороны, проблемы климата вызывают наше серьезное беспокойство, с другой стороны, переход к низкоуглеродной экономике позволяет укрепить наши конкурентные преимущества. Мы делаем все, чтобы сделать преобразования, связанные с вопросами экологии, частью более устойчивой экономической модели. Мы поставили перед собой амбициозные, но реалистичные цели, которых мы можем достичь, внедряя инновации вместе с нашими клиентами, поставщиками и сотрудниками. Из наших косвенных выбросов 89% приходится на потребление продуктов. Вот почему необходим коллективный подход в рамках всей цепочки потребления».



Для достижения этих целей Manitou Group задействует следующие приемы:



расширение линейки машин, работающих на электрической тяге, и внедрение инноваций с использованием водорода;



продолжение работ по повышению энергоэффективности производимой техники, проведенных за последние 10 лет;



усиление использования экодизайна с помощью глобального подхода к жизненному циклу своей продукции;



увеличение объемов использования переработанных материалов при закупках комплектующих и деталей;



снижение выбросов углекислого газа на всех уровнях поставок сырья и готовой продукции;



развитие производства запасных частей в рамках экономики замкнутого цикла;



сокращение потребления энергии на своих объектах и внедрение программы закупок экологически чистой энергии.



Зарегистрированная на веб-сайте Инициативы научно-обоснованных целевых показателей стратегия снижения углеродного следа Manitou Group будет изучена соответствующими экспертами к концу первого полугодия. У компании есть возможность продолжить разработку этого плана в рамках программы корпоративной социальной ответственности «На пути к успеху».



* Поставленные компаниями цели по снижению выбросов углекислого газа для поддержания повышения глобальной температуры в пределах 2°C по сравнению с доиндустриальными температурами, что считается «научно обоснованным» подходом согласно Пятому оценочному докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC AR5).

