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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Manitou Group представила стратегию снижения углеродного следа

Партнёрский материал

Manitou Group представила стратегию снижения углеродного следа
Manitou Group
Manitou Group представила стратегию снижения углеродного следа
Manitou Group

Компания Manitou Group, мировой лидер в области погрузочно-разгрузочных решений, подъемных платформ и техники для земляных работ, заявила две главные цели, связанные со снижением углеродного следа

Во-первых, снизить прямые и косвенные выбросы углекислого газа при реализации собственной производственной деятельности на 46%; во-вторых, одновременно обеспечить снижение выбросов CO2, выпускаемых машинами, на 34% за каждый час их эксплуатации. Этот подход основан на принципах Инициативы научно-обоснованных целевых показателей (The Science Based Targets* initiative, SBTi), поддерживаемой Проектом раскрытия информации об углеродных выбросах (CDP), Глобальным договором ООН, Институтом мировых ресурсов (WRI) и Всемирным фондом дикой природы (WWF).

После презентации в 2021 году программы корпоративной социальной ответственности Manitou Group рассказала о своих планах снижения выбросов оксида углерода до 2030 года. Построенная в соответствии с Инициативой научно-обоснованных целевых показателей стратегия компании опирается на единый международный стандарт, определенный в соответствии с отчетами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Используя 2019 год в качестве контрольного года, первая цель Manitou Group — сократить к 2030 году на 46% прямые и косвенные выбросы углекислого газа во всех собственных подразделениях по всему миру. Вторая цель — снизить их на машинах, производимых компанией, на 34% за каждый час эксплуатации.

Президент и генеральный директор Manitou Group Мишель Дени поясняет: «Это чрезвычайно важный переходный этап для нас. С одной стороны, проблемы климата вызывают наше серьезное беспокойство, с другой стороны, переход к низкоуглеродной экономике позволяет укрепить наши конкурентные преимущества. Мы делаем все, чтобы сделать преобразования, связанные с вопросами экологии, частью более устойчивой экономической модели. Мы поставили перед собой амбициозные, но реалистичные цели, которых мы можем достичь, внедряя инновации вместе с нашими клиентами, поставщиками и сотрудниками. Из наших косвенных выбросов 89% приходится на потребление продуктов. Вот почему необходим коллективный подход в рамках всей цепочки потребления».

Для достижения этих целей Manitou Group задействует следующие приемы:

  • расширение линейки машин, работающих на электрической тяге, и внедрение инноваций с использованием водорода;

  • продолжение работ по повышению энергоэффективности производимой техники, проведенных за последние 10 лет;

  • усиление использования экодизайна с помощью глобального подхода к жизненному циклу своей продукции;

  • увеличение объемов использования переработанных материалов при закупках комплектующих и деталей;

  • снижение выбросов углекислого газа на всех уровнях поставок сырья и готовой продукции;

  • развитие производства запасных частей в рамках экономики замкнутого цикла;

  • сокращение потребления энергии на своих объектах и внедрение программы закупок экологически чистой энергии.

Зарегистрированная на веб-сайте Инициативы научно-обоснованных целевых показателей стратегия снижения углеродного следа Manitou Group будет изучена соответствующими экспертами к концу первого полугодия. У компании есть возможность продолжить разработку этого плана в рамках программы корпоративной социальной ответственности «На пути к успеху». 

* Поставленные компаниями цели по снижению выбросов углекислого газа для поддержания повышения глобальной температуры в пределах 2°C по сравнению с доиндустриальными температурами, что считается «научно обоснованным» подходом согласно Пятому оценочному докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC AR5).

Manitou Group 

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