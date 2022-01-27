Компания «Август» зарегистрировала в 2021 году 10 новых препаратов для защиты растений

АО Фирма «Август»

В течение 2021 года ведущий российский производитель пестицидов — компания «Август» - зарегистрировал 10 новых препаратов для разных направлений растениеводства

Потребность в них со стороны отечественного АПК обусловлена тенденцией роста численности ряда вредителей и ущерба, наносимого ими, формированием устойчивости у патогенов к привычным химическим средствам защиты растений (ХСЗР), изменениями в законодательстве, которые ограничат земледельцев в применении пестицидов на тех культурах, для которых они не предназначены, а также интенсивным развитием таких направлений, как садоводство и овощеводство.



«Чтобы понять, какие продукты необходимы АПК, мы анализируем данные наших исследований, изучаем открытые источники и проекты независимых компаний, проводим оценку непосредственно в полях, — отмечает начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов. — Затем формируем представление о том, каким должен быть наш препарат, и подключаем к работе специалистов профильного подразделения компании. Мы предлагаем им к разработке ту или иную комбинацию действующих веществ, решающих определенные проблемы. Далее осуществляем испытания полученной препаративной формы. Удостоверившись в том, что характеристики продукта соответствуют заявленным, а также ожиданиям рынка, принимаем решение о его регистрации. Компания “Август” на сегодняшний день является лидером по производству средств для защиты полевых культур. И мы больше внимания стали уделять защите спецкультур, запуская регистрацию новых препаратов для картофеля, садов, виноградников и овощных».



Среди угроз для данных культур в последние годы четко обозначился круг численно прогрессирующих вредителей, ущерб от которых возрастает: во-первых, это чешуекрылые (хлопковая совка, капустная моль, традиционная для сада плодожорка, гроздевая листовертка на виноградниках), а во-вторых, клещи, площади поражения которыми постоянно увеличиваются (это очень характерно и для полевых культур, например для сои, зерновых, сахарной свеклы). Эксперты «Августа» также отмечают, что в связи с созданием Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА), предусматривающей необходимость регистрации сельхозпредприятий в АИС «Цербер», для аграриев многократно возрастает важность легального использования ХСЗР — официально зарегистрированных препаратов, причем именно на тех культурах, на которых они разрешены к применению. А вслед за потребностью земледельцев защитить свой бизнес от санкций за неправильную обработку пестицидами увеличивается спрос на универсальные препараты с широким спектром действия.



Так, чтобы успешно бороться с вредителями с учетом новых реалий, в 2021 году компанией «Август» были зарегистрированы такие инсектицидные препараты, как «Стилет» и «Скарабей». «Стилет» совмещает в себе эффективность против чешуекрылых и клещей; он разрешен к применению на множестве культур — от винограда и капусты до сои и рапса. Препарат «Скарабей», несмотря на достаточную универсальность, ориентирован прежде всего на чешуекрылых насекомых, а также саранчовых вредителей; диапазон культур, для защиты которых он зарегистрирован, тоже широк, а дополнительное преимущество «Скарабея» - его способность контролировать вредителей на всех стадиях их развития, начиная от яиц и заканчивая взрослыми особями.



«Также среди новинок необходимо отметить предназначенный для применения на картофеле фунгицид “Либертадор”, — рассказывает Дмитрий Белов. — Это настоящий прорыв: он позволяет достигать очень высокой эффективности в защите картофеля от фитофтороза, препятствует выработке устойчивости у возбудителя и подходит для использования в антирезистентных программах против этой болезни. Действующее вещество препарата — циазофамид — исключительно значимый для европейского АПК продукт, и сегодня наша компания сделала его доступным и в России. Кроме того, для борьбы с фитофторозом в 2021 году был зарегистрирован фунгицид “Инсайд”. Он представляет собой полноценный и высокоэффективный препарат против этой болезни, который дает возможность реализовать альтернативные схемы защиты картофеля; кроме того, он разрешен к использованию на виноградниках и на луке. В целом сегодня намечается большой прогресс в защите овощных и плодовых культур в России. Здесь также стоит добавить, что ранее, в 2020 году, “Август” зарегистрировал свой первый инсектоакарицид биологического происхождения “МатринБио” для применения в том числе в тепличных комплексах: он уже пользуется заслуженной популярностью у овощеводов».



Среди зарегистрированных в 2021 году гербицидов эксперты выделяют новый препарат для защиты кукурузы «Фултайм» как продукт, обладающий высокой эффективностью не только с биологической точки зрения, но и с экономической. Аграрии в зависимости от степени засоренности полей и от типа хозяйства могут подобрать необходимую норму расхода препарата (от литра до двух на гектар) при обработке посевов.



10 новых препаратов «Августа», зарегистрированных в 2021 году

«Скарабей» - инсектицид для защиты садов, виноградников и капусты. Он эффективен против листоверток, яблонной плодожорки, капустной моли, совок, а также саранчовых вредителей. «Скарабей» не имеет аналогов на рынке. Содержит два активных ингредиента из разных химических классов — дифлубензурон, 300 г/л (ингибитор синтеза хитина) и эсфенвалерат, 88 г/л (синтетический пиретроид). Инсектицид уничтожает вредителей на всех стадиях их развития — от яиц до имаго. Выпускается в форме суспензионной эмульсии.



«Стилет» - двухкомпонентный инсектицид для защиты кукурузы, подсолнечника, капусты, садов, рапса, сои, томатов и огурцов. Эффективен против чешуекрылых вредителей, трипсов, клещей и тли. Содержит уникальное сочетание действующих веществ из разных химических классов — индоксакарб, 100 г/л + абамектин, 40 г/л. Первый компонент из класса оксадиазинов прерывает прохождение нервного импульса у вредителей и обладает овицидным действием против некоторых видов чешуекрылых. Абамектин — инсектоакарицид биологического происхождения на основе веществ, продуцируемых бактерией Streptomyces avermitilis, обладает трансламинарной активностью и контактно-кишечным действием на вредителей. Препарат выпускается в форме масляной дисперсии.



«Либертадор» - фунгицид, надежно защищающий картофель от фитофтороза листьев и клубней. Также применяется на томатах открытого грунта. В состав входит циазофамид, 160 г/л. Препарат обладает длительным защитным действием, подавляет развитие зооспор патогена сразу после обработки и передвигается в молодой прирост, защищая его, а также предотвращает заражение клубней картофеля. Эффективен против патогенов, устойчивых к препаратам из других химических классов, и может применяться в антирезистентных программах против фитофтороза. Выпускается в форме суспензионного концентрата.



«Мамба» - инсектицид для борьбы с очень широким спектром грызущих и сосущих вредителей на многих культурах. Его можно применять на пшенице, ячмене, рапсе, сахарной свекле, картофеле, горохе, люцерне, винограде, яблоне и участках, заселенных саранчовыми. Препарат содержит альфа-циперметрин, 150 г/л. Обладает контактно-кишечным действием, моментально поражает нервную систему вредителей. Кроме того, некоторое время препарат проявляет репеллентный эффект. Выпускается в форме концентрата эмульсии.



«Геката» - двухкомпонентный фунгицид для защиты зерновых культур, сахарной свеклы, яблони, груши и винограда от комплекса болезней. Препарат содержит дифеноконазол, 120 г/л и тетраконазол, 60 г/л. Обладает защитным и лечащим действием, не «присаживает» культуры, защищает молодой прирост, равномерно распределяется внутри тканей растений. Защитное действие препарата сохраняется до 3 недель с момента обработки в зависимости от погодных условий и инфекционной нагрузки. При сильном распространении болезней фунгицид защищает культуры в течение недели. Выпускается в форме концентрата эмульсии.



«Инсайд» - фунгицид, отвечающий самым высоким требованиям интенсивных систем выращивания картофеля. В состав препарата входят два действующих вещества: диметоморф, 200 г/л и флуазинам, 200 г/л. Диметоморф — локально-системный фунгицид для борьбы с заболеваниями, вызываемыми патогенами из класса Оомицеты. Высокоэффективен против фитофтороза, обладает длительным остаточным защитным и лечащим действием, не вызывает кросс-резистентности с часто применяемыми фунгицидами из других химических классов. Флуазинам ингибирует процессы образования зооспор, формирования аппрессориев, внедрения и роста гиф патогена. Обладает длительным защитным действием (8-10 дней). Высокая активность против зооспор возбудителя фитофтороза картофеля предотвращает инфицирование клубней. Препарат выпускается в виде суспензионного концентрата.



«Интрада» - фунгицид для обработки клубней картофеля от ризоктониоза, серебристой парши и антракноза. Препарат содержит азоксистробин, 250 г/л. «Интрада» обладает профилактическим и лечащим действием, контролирует почвенные патогены до того, как они смогут заразить картофель. Некоторое количество препарата также поглощается растением, обеспечивая его защиту изнутри. Препарат до 6 недель с момента обработки защищает стебли и столоны. Кроме того, он оказывает положительное физиологическое действие на растения, стимулирует развитие корневой системы, столонов и клубней. Выпускается в форме суспензионного концентрата.



«Приам» - фунгицид для защиты садов и виноградников. Препарат содержит ципродинил, 250 г/л. Обладает защитным и лечащим действием, защищает яблоню и грушу от парши, альтернариоза, монилиальной плодовой гнили и мучнистой росы (частичное действие). Также фунгицид контролирует серую и аспергиллезную гнили винограда, эффективен против клястероспориоза и монилиальной плодовой гнили персика, сливы, вишни и черешни, а также ряда других болезней этих культур. Работает в диапазоне температур от 3°С до 25°С. При температуре более чем 25°С и в баковых смесях с фунгицидами на основе триазолов проявляет усиленное искореняющее действие. Выпускается в форме концентрата эмульсии.



«НордСтрим» - гербицид для защиты озимых и яровых зерновых культур от широкого спектра двудольных сорняков, в том числе трудноискоренимых. Препарат содержит пиклорам, 350 г/кг, трибенурон-метил, 200 г/кг и флорасулам, 80 г/кг. Обладает очень широким спектром действия, в том числе контролирует корнеотпрысковые сорняки, а также фиалку полевую на ранних фазах развития и несколько «волн» падалицы подсолнечника. Новый гербицид мягок для культуры, его можно применять до фазы второго междоузлия пшеницы и на двурядном ячмене. Сочетание в препарате трех действующих веществ предотвращает появление резистентности у сорных растений. Выпускается в форме водно-диспергируемых гранул.



- гербицид для защиты кукурузы. Содержит мезотрион, 75 г/л, никосульфурон, 37,5 г/л и пиклорам, 17,5 г/л. Исключительно эффективен против широкого спектра однолетних и многолетних двудольных и злаковых сорняков. Благодаря почвенному действию препарат сдерживает последующие «волны» сорных растений. Не требует добавления гербицидов-партнеров и адъюванта, а его нормы расхода варьируются в зависимости от ситуации на поле. Выпускается в форме масляной дисперсии.