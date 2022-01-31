Липецкий завод Kverneland Group стал победителем конкурса по качеству среди предприятий Липецкой области

Kverneland Group

Липецкая производственная площадка международного машиностроительного концерна Kverneland Group, «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк», стала победителем конкурса по качеству среди предприятий Липецкой области со штатом до 250 человек

За пятнадцать лет реализации в России проекта локализации производства техники Kverneland «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» выросла из площадки, выпускающей несколько десятков сеялок в год, до предприятия, с мощностей которого в 2021 году сошло техники на €8 млн. Конец года ознаменовался для завода получением премии в области качества, присуждаемой ежегодно Управлением инвестиций и инноваций Липецкой области руководителям организаций за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества с целью повышения конкурентоспособности и авторитета местных компаний на внутреннем и внешнем рынках.



Липецкий завод стал лауреатом конкурса среди предприятий с численностью штата до 250 человек, получив наибольшее количество баллов. Он проводился в соответствии с требованиями Европейской модели делового совершенства в бизнесе и модели премий Правительства Российской Федерации в области качества. В ходе конкурса была проведена всесторонняя оценка предприятия в соответствии с установленными в модели премии критериями, учитывающим разные аспекты: лидирующую роль руководства, политику в области качества, удовлетворенность персонала и потребителей, партнерства и ресурсы.







Вручение награды состоялось в конце декабря в администрации Липецкой области. Диплом конкурса был вручен генеральному директору предприятия Роману Сатину заместителем главы региона Сергеем Курбатовым.



«Качество техники — приоритет для Kverneland Group вне зависимости от страны ее происхождения. Поэтому признание экспертиз российского завода на различных уровнях очень важно для бизнеса компании в России и ее клиентов. Выпуск липецким заводом комплектующих для сеялок, производимых европейским заводом компании, а также запчастей на спецтехнику Kubota — один из фактов такого признания. Получение премии за качество в регионе присутствия предприятия — еще одно значимое достижение в этой области», — прокомментировал генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ», российского подразделения концерна Kverneland Group Ингвар Братсберг.

