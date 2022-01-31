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Ставропольский край наградил «Ростсельмаш» за отличный урожай

Партнёрский материал

Ставропольский край наградил «Ростсельмаш» за отличный урожай
«Ростсельмаш»
Ставропольский край наградил «Ростсельмаш» за отличный урожай
«Ростсельмаш»

Генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев и министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков подвели итоги сотрудничества и наметили планы его развития. 28 января «Ростсельмаш» принял у себя большую делегацию ставропольских аграриев

По данным регионального ведомства, Ставропольский край в 2021 году собрал 9,6 млн т зерновых при средней урожайности 38,5 ц/га. Рост по отношению к 2020 году составил 72% и 38%. В ходе встречи было отмечено, что важнейшим фактором достижений аграриев выступает активное обновление машинотракторного парка села и последовательная политика краевого правительства в поддержке сельхозтоваропроизводителей. Так, доля зерноуборочной техники, приобретенной в последние пять лет, неукоснительно растет. Девяносто процентов современных машин — это комбайны «Ростсельмаш». 

Активному обновлению агротехники в полях Ставрополья способствует развитая дилерская сеть «Ростсельмаш», представленная компаниями «Югпром» и «Ставропольстройопторг». В 2021 году в регионе был открыт новый современный дилерский центр.

Сотрудничество Минсельхоза Ставропольского края и компании «Ростсельмаш» развивается и в других направлениях. С 2015 года в регионе действуют фирменные аудитории компании. Они открыты на базе Ставропольского государственного аграрного университета, Александровского колледжа, Благодарненского агротехнического техникума. Преподаватели профильных учебных заведений имеют возможность повышения квалификации в академии «Ростсельмаш». Ежегодно компания проводит для аграриев края демонстрационные показы и другие маркетинговые мероприятия в офлайн- и онлайн-режимах. 

Одним из таких мероприятий стал недавний визит аграриев во главе с министром Сергеем Измалковым на «Ростсельмаш». Гости посетили производственную площадку компании, тест-драйв современных агромашин, презентацию новинок и плана развития.

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— Мощности «Ростсельмаш» поражают своими масштабами, как поражает и стратегия развития компании. Вы ставите перед собой грандиозные задачи, стратегические цели просто зашкаливают, объем инвестиций, новые технологии, новая техника — все это поражает, — сказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

Он также отметил, что свое развитие компания строит на диалоге с аграриями — потребителями техники.

— Самое главное, что в своем развитии вы слушаете и слышите сельхозтоваропроизводителей. Это очень важно, что вы откликаетесь на наши пожелания, — сказал министр.

В тот же день глава аграрного ведомства Ставрополья вручил региональные награды группе представителей «Ростсельмаш». Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края» присвоено первому заместителю генерального директора — коммерческому директору «Ростсельмаш» Алексею Швейцову.

«Ростсельмаш» 

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