Ставропольский край наградил «Ростсельмаш» за отличный урожай

«Ростсельмаш»

Генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев и министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков подвели итоги сотрудничества и наметили планы его развития. 28 января «Ростсельмаш» принял у себя большую делегацию ставропольских аграриев

По данным регионального ведомства, Ставропольский край в 2021 году собрал 9,6 млн т зерновых при средней урожайности 38,5 ц/га. Рост по отношению к 2020 году составил 72% и 38%. В ходе встречи было отмечено, что важнейшим фактором достижений аграриев выступает активное обновление машинотракторного парка села и последовательная политика краевого правительства в поддержке сельхозтоваропроизводителей. Так, доля зерноуборочной техники, приобретенной в последние пять лет, неукоснительно растет. Девяносто процентов современных машин — это комбайны «Ростсельмаш».



Активному обновлению агротехники в полях Ставрополья способствует развитая дилерская сеть «Ростсельмаш», представленная компаниями «Югпром» и «Ставропольстройопторг». В 2021 году в регионе был открыт новый современный дилерский центр.



Сотрудничество Минсельхоза Ставропольского края и компании «Ростсельмаш» развивается и в других направлениях. С 2015 года в регионе действуют фирменные аудитории компании. Они открыты на базе Ставропольского государственного аграрного университета, Александровского колледжа, Благодарненского агротехнического техникума. Преподаватели профильных учебных заведений имеют возможность повышения квалификации в академии «Ростсельмаш». Ежегодно компания проводит для аграриев края демонстрационные показы и другие маркетинговые мероприятия в офлайн- и онлайн-режимах.



Одним из таких мероприятий стал недавний визит аграриев во главе с министром Сергеем Измалковым на «Ростсельмаш». Гости посетили производственную площадку компании, тест-драйв современных агромашин, презентацию новинок и плана развития.







— Мощности «Ростсельмаш» поражают своими масштабами, как поражает и стратегия развития компании. Вы ставите перед собой грандиозные задачи, стратегические цели просто зашкаливают, объем инвестиций, новые технологии, новая техника — все это поражает, — сказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.



Он также отметил, что свое развитие компания строит на диалоге с аграриями — потребителями техники.



— Самое главное, что в своем развитии вы слушаете и слышите сельхозтоваропроизводителей. Это очень важно, что вы откликаетесь на наши пожелания, — сказал министр.



В тот же день глава аграрного ведомства Ставрополья вручил региональные награды группе представителей «Ростсельмаш». Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края» присвоено первому заместителю генерального директора — коммерческому директору «Ростсельмаш» Алексею Швейцову.

