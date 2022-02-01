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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Инновационные системы автоматизации для животноводства и растениеводства помогают контролировать и оптимизировать производственные процессы

Партнёрский материал

Инновационные системы автоматизации для животноводства и растениеводства помогают контролировать и оптимизировать производственные процессы
Hotraco Group
Инновационные системы автоматизации для животноводства и растениеводства помогают контролировать и оптимизировать производственные процессы
Hotraco Group

Компания Hotraco Group представляет инновационные системы автоматизации для разных секторов АПК, а именно: Fortica® для птицеводства, Thomas® для свиноводства и КРС, Orion® для растениеводства и Croptimiz-r® для овощехранилищ

Системы разработаны в Нидерландах и давно пользуются популярностью среди российских компаний. Hotraco является разработчиком и поставщиком систем автоматизации по всему миру и помогает животноводам и растениеводам постоянно улучшать показатели.

  1. Птицеводство: система автоматизации Fortica®

Чтобы повысить эффективность производства, необходимо создать оптимальные условия содержания в птичнике. C помощью системы Fortica® вы сможете автоматизировать и контролировать такие процессы, как создание микроклимата, кормление, поение, освещение, подсчет яиц, управление гнездами и взвешивание.

Fortica® — это чрезвычайно удобная в использовании система автоматизации, которая делает вашу работу проще. Создание оптимальных условий в птичнике положительно влияет на здоровье птицы и уменьшение использования антибиотиков, что приводит к улучшению эффективности и, следовательно, к повышению результатов и прибыли.


Особенности Fortica®

  • Все функции в одном контроллере. 

  • Подходит для любого типа птичника.

  • Интуитивно понятная панель управления. 

  • Возможность управления с телефона.

  • Дистанционное сервисное обслуживание. 

Узнайте больше о Fortica здесь.


Преимущества подсчета яиц

Подсчет яиц все больше набирает популярность. Количество производителей, использующих счетчики для яиц, растет по всему миру. И это неудивительно за счет следующих преимуществ.

  1. Обнаружение отклонений на производстве и быстрое реагирование на сбои в работе и появление болезней. Благодаря установке счетчика яиц на каждой транспортерной ленте вы сможете мгновенно обнаружить снижение производства.

  2. Всегда актуальные данные о яйценоскости. Вы сможете отслеживать количество производимых яиц на каждой транспортерной ленте каждый день, каждый час, каждую минуту. 

  3. Идеальный контроль за потоком яиц для снижения трудозатрат и риска повреждения продукта. Система Egg Flow Control автоматически регулирует скорость каждой ленты, поэтому количество яиц на ленте сбора всегда соответствует упаковочной производительности.


Новый дизайн и система коммуникации счетчика для яиц Hotraco EggXact обеспечивает исключительную надежность и долгий срок службы. Данные счетчики подходят для любых типов птичников и транспортерных лент. 

Узнайте больше о новом счетчике для яиц EggXact здесь.

2. Свиноводство и КРС: система автоматизации Thomas®

Thomas® — это комплексная система автоматизации для ферм. Thomas® контролирует микроклимат, кормление, поение, освещение и взвешивание. Данная удобная в использовании система помогает повышать эффективность процессов и увеличивать прибыль. Кроме того, Thomas® значительно облегчает вашу работу.

Контроль за микроклиматом и подачей корма для достижения оптимальных результатов 


Thomas® Climate — это универсальный контроллер для управления микроклиматом с возможностью подключения от одной до двенадцати секций. Но это еще не все! С помощью Thomas® Climate вы также можете управлять освещением и взвешиванием. Thomas® Climate позволяет вам контролировать содержание животных и управлять всеми процессами для достижения оптимальных результатов.

Контроллер Thomas® Feed был значительно усовершенствован за последний год. Thomas® Feed — это инновационный контроллер для управления процессом подачи сухого корма. Автоматизированная система контроля кормления и поения гарантирует, что ваши животные будут получать необходимое количество корма и воды вовремя, а вы будете обладать информацией о потреблении и стоимости корма в режиме 24/7. 

Откройте для себя больше вместе с приложением 3D application Thomas®. Или узнайте, какая система подходит для вашей фермы, здесь

Особенности Thomas®

  • Все функции в одном контроллере. 

  • Микроклимат, вентиляция, кормление и поение, взвешивание, транспортировка навоза. 

  • Интуитивно понятная панель управления.

  • Возможность управления с телефона.

  • Дистанционное сервисное обслуживание. 

3. Овощехранилища: система автоматизации Croptimiz-r®

Croptimiz-r® — это многофункциональный контроллер для управления процессом хранения картофеля и других культур. Данный контроллер подходит для различных типов хранения: навалом, в мешках и в ящиках. Croptimiz-r контролирует такие процессы, как вентиляция, отопление, охлаждение и циркуляция. Контроллер обладает сенсорным экраном с интуитивно понятным интерфейсом. 

Особенности Croptimiz-r®

  • Универсальная и эффективная система хранения.

  • Точное управление и мониторинг.

  • Интуитивно понятная панель управления. 

  • Возможность управления с телефона.

  • Дистанционное сервисное обслуживание.


Больше чем просто контроллер 

Croptimiz-r — это больше чем просто компьютер для контроля микроклимата. Данная система автоматизации не только контролирует все данные о хранении и микроклимате, но и обеспечивает синхронизированную работу всех контроллеров, поэтому управление микроклиматом осуществляется на основе актуальных данных. Кроме того, Croptimiz-r гарантирует полную интеграцию всех систем, от систем подачи воздуха через воздушные рукава до самых современных систем охлаждения. Все процессы в вашем хранилище отслеживаются и регистрируются автоматически. Благодаря сбору информации система точно знает, какие действия предпринять, поэтому вы можете сосредоточиться на других рабочих процессах.

Узнайте больше о Croptimiz-r здесь. Или откройте для себя новую версию контроллера Croptimiz-r EVA: самая совершенная и интуитивно понятная версия.

4. Растениеводство: система автоматизации Orion®

Улучшение роста растений и оптимизация бизнес-процессов возможны при помощи контроллера Orion-GC. Orion-GC — это универсальный, многофункциональный и простой в управлении контроллер для управления микроклиматом и поливом. С помощью Orion-GC возможно создать необходимый микроклимат в теплице, контролируя температуру, относительную влажность, уровень CO2, температуру воды с учетом внешних метеорологических данных. Контроллер может быть оснащен элементами управления для вентиляции, окон, освещения, отопления, затеняющих и энергосберегающих полотен, увлажнителей, системы рециркуляции воздуха, обогрева труб и орошения.


Особенности Orion®

  • Универсальность.

  • Сохранение качества урожая.

  • Легкость в использовании. 

  • Возможность управления с телефона.

  • Дистанционное сервисное обслуживание. 

Поддержка в России

Местную поддержку в России оказывают наши специалисты: Артем Раньковский и Кристина Гумницкая. Наши партнеры и клиенты по всему миру уже доверяют сервисной службе Hotraco, которая готова оказать техническую поддержку в режиме 24/7. Теперь они смогут оперативно получать надежные ответы на сервисные вопросы относительно установленных систем автоматизации Hotraco на русском языке. 

Свяжитесь с нашим офисом в России 

Если вы хотите больше узнать о компании Hotraco Group и ее продукции, вы можете отправить письмо Кристине Гумницкой по адресу K.Gumnitskaia@hotraco.com. Мы также будем рады видеть нас в нашем офисе или посетить вас.

Hotraco Group 

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