Инновационные системы автоматизации для животноводства и растениеводства помогают контролировать и оптимизировать производственные процессы

Hotraco Group

Компания Hotraco Group представляет инновационные системы автоматизации для разных секторов АПК, а именно: Fortica® для птицеводства, Thomas® для свиноводства и КРС, Orion® для растениеводства и Croptimiz-r® для овощехранилищ

Системы разработаны в Нидерландах и давно пользуются популярностью среди российских компаний. Hotraco является разработчиком и поставщиком систем автоматизации по всему миру и помогает животноводам и растениеводам постоянно улучшать показатели.



Птицеводство: система автоматизации Fortica®



Чтобы повысить эффективность производства, необходимо создать оптимальные условия содержания в птичнике. C помощью системы Fortica® вы сможете автоматизировать и контролировать такие процессы, как создание микроклимата, кормление, поение, освещение, подсчет яиц, управление гнездами и взвешивание.



Fortica® — это чрезвычайно удобная в использовании система автоматизации, которая делает вашу работу проще. Создание оптимальных условий в птичнике положительно влияет на здоровье птицы и уменьшение использования антибиотиков, что приводит к улучшению эффективности и, следовательно, к повышению результатов и прибыли.







Особенности Fortica®



Все функции в одном контроллере.



Подходит для любого типа птичника.



Интуитивно понятная панель управления.



Возможность управления с телефона.



Дистанционное сервисное обслуживание.



Узнайте больше о Fortica здесь .







Подсчет яиц все больше набирает популярность. Количество производителей, использующих счетчики для яиц, растет по всему миру. И это неудивительно за счет следующих преимуществ.



Обнаружение отклонений на производстве и быстрое реагирование на сбои в работе и появление болезней. Благодаря установке счетчика яиц на каждой транспортерной ленте вы сможете мгновенно обнаружить снижение производства.

Всегда актуальные данные о яйценоскости. Вы сможете отслеживать количество производимых яиц на каждой транспортерной ленте каждый день, каждый час, каждую минуту.

Идеальный контроль за потоком яиц для снижения трудозатрат и риска повреждения продукта. Система Egg Flow Control автоматически регулирует скорость каждой ленты, поэтому количество яиц на ленте сбора всегда соответствует упаковочной производительности.







Новый дизайн и система коммуникации счетчика для яиц Hotraco EggXact обеспечивает исключительную надежность и долгий срок службы. Данные счетчики подходят для любых типов птичников и транспортерных лент.



Узнайте больше о новом счетчике для яиц EggXact здесь .



2. Свиноводство и КРС: система автоматизации Thomas®

Thomas® — это комплексная система автоматизации для ферм. Thomas® контролирует микроклимат, кормление, поение, освещение и взвешивание. Данная удобная в использовании система помогает повышать эффективность процессов и увеличивать прибыль. Кроме того, Thomas® значительно облегчает вашу работу.



Контроль за микроклиматом и подачей корма для достижения оптимальных результатов



Thomas® Climate — это универсальный контроллер для управления микроклиматом с возможностью подключения от одной до двенадцати секций. Но это еще не все! С помощью Thomas® Climate вы также можете управлять освещением и взвешиванием. Thomas® Climate позволяет вам контролировать содержание животных и управлять всеми процессами для достижения оптимальных результатов.



Контроллер Thomas® Feed был значительно усовершенствован за последний год. Thomas® Feed — это инновационный контроллер для управления процессом подачи сухого корма. Автоматизированная система контроля кормления и поения гарантирует, что ваши животные будут получать необходимое количество корма и воды вовремя, а вы будете обладать информацией о потреблении и стоимости корма в режиме 24/7.



Откройте для себя больше вместе с приложением 3D application Thomas®. Или узнайте, какая система подходит для вашей фермы, здесь .



Особенности Thomas®



Все функции в одном контроллере.



Микроклимат, вентиляция, кормление и поение, взвешивание, транспортировка навоза.



Интуитивно понятная панель управления.



Возможность управления с телефона.



Дистанционное сервисное обслуживание.



3. Овощехранилища: система автоматизации Croptimiz-r®

Croptimiz-r® — это многофункциональный контроллер для управления процессом хранения картофеля и других культур. Данный контроллер подходит для различных типов хранения: навалом, в мешках и в ящиках. Croptimiz-r контролирует такие процессы, как вентиляция, отопление, охлаждение и циркуляция. Контроллер обладает сенсорным экраном с интуитивно понятным интерфейсом.



Особенности Croptimiz-r®



Универсальная и эффективная система хранения.



Точное управление и мониторинг.



Интуитивно понятная панель управления.



Возможность управления с телефона.



Дистанционное сервисное обслуживание.







Больше чем просто контроллер



Croptimiz-r — это больше чем просто компьютер для контроля микроклимата. Данная система автоматизации не только контролирует все данные о хранении и микроклимате, но и обеспечивает синхронизированную работу всех контроллеров, поэтому управление микроклиматом осуществляется на основе актуальных данных. Кроме того, Croptimiz-r гарантирует полную интеграцию всех систем, от систем подачи воздуха через воздушные рукава до самых современных систем охлаждения. Все процессы в вашем хранилище отслеживаются и регистрируются автоматически. Благодаря сбору информации система точно знает, какие действия предпринять, поэтому вы можете сосредоточиться на других рабочих процессах.



Узнайте больше о Croptimiz-r здесь . Или откройте для себя новую версию контроллера Croptimiz-r EVA : самая совершенная и интуитивно понятная версия.



4. Растениеводство: система автоматизации Orion®

Улучшение роста растений и оптимизация бизнес-процессов возможны при помощи контроллера Orion-GC. Orion-GC — это универсальный, многофункциональный и простой в управлении контроллер для управления микроклиматом и поливом. С помощью Orion-GC возможно создать необходимый микроклимат в теплице, контролируя температуру, относительную влажность, уровень CO2, температуру воды с учетом внешних метеорологических данных. Контроллер может быть оснащен элементами управления для вентиляции, окон, освещения, отопления, затеняющих и энергосберегающих полотен, увлажнителей, системы рециркуляции воздуха, обогрева труб и орошения.







Особенности Orion®



Универсальность.



Сохранение качества урожая.



Легкость в использовании.



Возможность управления с телефона.



Дистанционное сервисное обслуживание.



Поддержка в России

Местную поддержку в России оказывают наши специалисты: Артем Раньковский и Кристина Гумницкая. Наши партнеры и клиенты по всему миру уже доверяют сервисной службе Hotraco, которая готова оказать техническую поддержку в режиме 24/7. Теперь они смогут оперативно получать надежные ответы на сервисные вопросы относительно установленных систем автоматизации Hotraco на русском языке.



Свяжитесь с нашим офисом в России



Если вы хотите больше узнать о компании Hotraco Group и ее продукции, вы можете отправить письмо Кристине Гумницкой по адресу K.Gumnitskaia@hotraco.com. Мы также будем рады видеть нас в нашем офисе или посетить вас.

