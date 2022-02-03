Выставка АГРОС-2022 завоевала доверие птицеводов и свиноводов страны

АГРОС-2022

Выставка АГРОС-2022 стала рекордной по всем ключевым показателям и подтвердила свой статус ключевой отраслевой площадки АПК в России. Раздел «Кормовые и ветеринарные решения» стал одним из основных на АГРОС-2022. Растущее количество посетителей из стран ближнего зарубежья формирует межрегиональную площадку, объединяющую интересы отрасли стран ЕврАзЭС

25-27 января 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве при поддержке и активном участии Минсельхоза России успешно прошла одна из самых значимых и востребованных выставок отечественного АПК — международная выставка животноводства, племенного дела и кормопроизводства АГРОС-2022.



25 января состоялась официальная церемония открытия АГРОС-2022, в рамках которой заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Геннадий Шичкин зачитал официальное приветствие министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева.



В церемонии открытия выставки приняли участие первый заместитель генерального директора «Росагролизинга» Александр Сучков, председатель Комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса Пётр Чекмарев, директор по аграрной политике Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» Евгения Серова, генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк, исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко и генеральный директор ДЛГ РУС (организатора выставки) Геннадий Мындру. Все выступающие отметили, что выставка стала еще масштабнее и интереснее — как визуально, так и своим деловым контентом.



Выставка АГРОС подтвердила свой статус главной международной отраслевой площадки для профессионалов животноводства, птицеводства и кормопроизводства в России, став в 2022 году рекордной по таким ключевым параметрам, как число экспонентов и посетителей, размер выставочной площади, количество стран-участниц. Также в этом году выставка впервые проходила в двух выставочных залах.







352 производителя и поставщика из 26 стран мира представили на АГРОС в 2022 году 11317 посетителям-специалистам из 82 регионов России и стран ближнего зарубежья самые современные решения в сфере генетики, оборудования и технологий для содержания и кормления животных и птицы, кормов, кормовых добавок, продуктов ветеринарии, а также техники и средств производства для кормопроизводства и кормозаготовки. Размер выставочной экспозиции составил 16740 кв. м.



«В 2022 году выставка АГРОС совершила настоящий прорыв — ей впервые удалось объединить в себе все основные направления животноводства, получив статус ключевой площадки для профессионалов птицеводства и свиноводства и укрепив свое положение ведущей отраслевой выставки для молочного и мясного скотоводства. Также хочу отметить значительно возросший интерес к выставке представителей стран ближнего зарубежья — более 600 посетителей-специалистов из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и других стран приехали на выставку. Представительную делегацию из Кыргызской Республики возглавил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов этой страны Аскарбек Джаныбеков», — поделился Геннадий Мындру.



На выставке побывали делегации специалистов из Германии, Дании и других стран, из Алтайского края, Республики Саха, Архангельской, Курганской, Рязанской областей и других регионов страны. Среди экспонентов — коллективный стенд Германии с участием более 20 компаний, а также экспозиции Омской и Пензенской областей, Ставропольского края.







«В АГРОС-2022 приняли участие более 60 производителей и поставщиков кормовых и ветеринарных решений — впервые в таком большом количестве, сделав выставку более интересной для представителей птицеводства и свиноводства. Цифры регистрации только подтверждают данный факт — более 1700 посетителей указали среди сфер своей деятельности птицеводство, а более 1500 — свиноводство», — сообщила руководитель выставочного проекта АГРОС Анна Кузьменко.



Руководитель деловой программы выставки Алмаз Орсик также делится своими впечатлениями: «328 спикеров — рекордное количество — приняли участие в рамках 51 мероприятия деловой программы, а полные конференц-залы — доказательство актуальности и полезности выбранных тем. Первый Федеральный форум фермеров — ФФФ, прошедший в третий день выставки, отпраздновал свою премьеру и успех, а также отстоял свое право на продолжение на следующих выставках. Прямые трансляции деловых мероприятий АГРОС смогло посмотреть большое количество специалистов со всей России и зарубежных стран. Очень хочется в этой связи отметить мобильное приложение AGROS expo — очень удобное для просмотра прямых включений из залов. В два клика, можно сказать!».



Все три дня на дискуссионных площадках выставки проводились деловые мероприятия по разным отраслям российского АПК — молочному и мясному скотоводству, птицеводству, свиноводству и другим направлениям животноводства, ветеринарии, кормопроизводству и на тему энергоснабжения предприятий АПК. Главной теме программы, «Устойчивому развитию АПК», была посвящена целая серия деловых мероприятий.



Для представителей малых форм хозяйствования в АПК в рамках Федерального форума фермеров было организовано 11 мероприятий по молочному и мясному животноводству, птицеводству, агротуризму, сыроварению, пчеловодству, кормопроизводству, генетике.



На площадке АГРОС впервые был успешно проведен Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов.



Специалисты молочного животноводства смогли принять участие в экскурсионном туре на одно из передовых животноводческих предприятий России — совхоз им. Ленина в ближнем Подмосковье.



В рамках церемонии открытия состоялось награждение победителей конкурса инновационных разработок. «Семьдесят шесть заявок было подано на участие в конкурсе “Лучшие на АГРОС-2022” - это самая большая цифра за все время проведения конкурса. Мы расширили состав конкурсной комиссии, чтобы своевременно справиться с таким количеством заявок. В состав комиссии в этом году вошли профильные представители Минсельхоза России, научных институтов, машиноиспытательных станций, аграрных предприятий. Победителями в номинациях “Лучший продукт АГРОС-2022”, “Лучшая научная разработка АГРОС-2022” и “Лучшее кормовое решение АГРОС-2022” стали 28 российских и зарубежных разработок», — рассказала руководитель конкурсной программы АГРОС Анастасия Панфилова.



Высокий профессиональный авторитет выставки АГРОС подчеркивает тот факт, что на площадке подписываются соглашения о сотрудничестве, заключается множество договоров на поставки продукции сельскохозяйственного назначения. Так, государственная лизинговая компания «Росагролизинг» в торжественной атмосфере заключила соглашения о развитии партнерства с компаниями «КРОНЕ Русь», CNH Industrial Russia и Weidemann GmbH, по итогам которых в маркетплейс «Росагролизинга» будут поставляться новые модели техники. Соглашение о строительстве молочной фермы было подписано в третий день выставки между калужской компанией «АгроТек» и псковским фермерским хозяйством «Бебешкино». Новая ферма на 50 голов разместится в Печерском районе Псковской области.



Для удобства участников и посетителей выставки было разработано мобильное приложение AGROS expo, в котором гости выставки могли найти всю необходимую информацию по выставке, участникам и мероприятиям деловой программы.



Следующая выставка АГРОС состоится 25-27 января 2023 года в МВЦ «Крокус Экспо», пав. 2.



Будем рады Вас видеть!

