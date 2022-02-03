Один день Казахстана на «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

По приглашению компании «Ростсельмаш» группа руководителей сельхозпредприятий Костанайской области посетила главную промышленную площадку компании (Ростов-на-Дону, Россия)

Это первое мероприятие, которое производитель проводит для казахстанских аграриев в 2022 году. Двухдневный визит состоялся в рамках корпоративной программы «Один день на “Ростсельмаш”» при поддержке республиканского ТОО «Сервисный центр “Ростсельмаш”».



На производстве сельхозтоваропроизводители ознакомились с технологиями, применяемыми при выпуске продукции, организацией системы контроля качества; оценили автоматизацию складской логистики по обеспечению сервисных отгрузок. Они также посетили презентацию новых агромашин и перспективных планов развития компании.



В ходе визита гости могли напрямую обсудить наиболее актуальные для себя вопросы с руководителями и ведущими специалистами компании, поделиться собственным опытом сотрудничества и эксплуатации техники «Ростсельмаш».



Жанат Жильгильдин, директор «Сулу»:



— С компанией «Ростсельмаш» нас связывает давняя традиция ежегодной покупки комбайнов, тракторов, других сельхозмашин. Из последних приобретений — 3 RSM 2375. Тракторы пришли в минувшем апреле и отработали без нареканий до последнего дня сельхозгода.



Комбайновый парк «Сулу» на 100% сформирован из моделей 550, 585 и 595 Plus семейства ACROS. Нагрузка на машину доходит до 1500 га. После того как в 2022 году прибудут еще три комбайна, их общее число достигнет 14 единиц и будет отвечать нашим потребностям. Кстати, последние три ACROS 595 Plus, которые мы купили в 2021 году, казахстанского производства. Машины успели отработать сезон. Без нареканий.



Свой выбор мы остановили на ACROS по нескольким причинам. Прежде всего, к качеству обеспечения техпроцесса и надежности работы машин у нас вопросов нет. «Сулу» — крупное семеноводческое предприятие. Мы выращиваем пшеницу мягких и твердых сортов, лен разных сортов, нут, сою, сорго и другие культуры, заканчивая подсолнечником. Для нас качество бункерного зерна имеет важное значение, проверяем его в собственной лаборатории. Изначально были опасения по поводу дробления, но они не подтвердились.



Что касается надежности, то на практике убедились: решающую роль играет человеческий фактор. Если новые кадры успели пройти хотя бы начальный курс обучения, вопросов почти не возникает.



Второй момент — стоимость техники и ее обслуживание. Нам не нужен западный комбайн с дорогостоящими запчастями и их долгим ожиданием, когда на территории республики находятся сервисные центры «Ростсельмаш», способные обеспечить необходимыми узлами в течение 2-3 часов. Специалисты откликаются буквально по звонку.



Дамир Калдыбаев, директор «Карабалыкской СХОС»:



— Мы являемся ведущим семеноводческим центром Северного Казахстана. Нашими сортами засеваются порядка 2 млн га. Если утрировать, то каждая четвертая буханка хлеба в Казахстане высевается и производится из зерна наших сортов.



С современной техникой «Ростсельмаш» мы работаем с 2018 года. До этого момента парк был изношен буквально на 100% и состоял из машин периода Советского Союза. Трактор RSM 2375 производства КАИК стал первым, который мы приобрели. В 2019—2020 годах взяли еще три машины данной модели. Теперь четыре RSM 2375 полностью обрабатывают ту площадь, на которой раньше работали 10-12 тракторов.



При обновлении парка мы сравнивали машины разных производителей. Однако другие за то же самое качество и технические характеристики запрашивают слишком высокую цену. Разница для нас ощутимая — в 1,5-2 раза. Кроме того, трактор «Ростсельмаш» прост в эксплуатации и подразумевает под собой надежность. Он является достойным преемником канадского бренда «Бюллер», известного на рынке Казахстана более 20 лет. Такие машины способны работать 8-10 лет практически без поломок. Конечно, были сомнения, что качество казахстанской сборки окажется ниже российского. Всегда бывают опасения, когда меняется производитель. Но наши волнения оказались напрасными.



Помимо тракторов, мы купили самоходную косилку KSU 1 с набором адаптеров. В текущем году при хорошем урожае планируем приобрести 2 ACROS 595 Plus, а в дальнейшем полностью перейти на комбайны «Ростсельмаш», прекратив использование машин другой марки, которые нас не устраивают.

