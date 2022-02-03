CLAAS расширяет стандартную комплектацию тракторов Arion и Nexos

CLAAS

К началу нового сельхозсезона компания CLAAS внесла ряд изменений в стандартную комплектацию тракторов из сегмента компактных моделей с мощностью двигателя от 72 до 155 л. с.

Так, узкоколейный трактор NEXOS, независимо от габаритов и мощности двигателя конкретной модели, теперь уже в стандартной комплектации оснащается трехконтурной системой гидравлики. Данное решение существенно расширяет функциональные возможности машины, поскольку позволяет агрегатировать ее с орудиями, имеющими более высокую гидравлическую потребность. Три гидравлических насоса обеспечивают максимальный поток масла до 85 л/мин. В данном случае два насоса работают на всю рабочую гидравлику с потоком масла до 59 л/мин., а дополнительный насос обслуживает гидравлический контур исключительно задней навески.



С этого года тракторы ARION 400 получили более удобную и универсальную трехточечную навеску. Наличие нижних тяг в форме крюка и заменяемого центрального шара позволяет быстро агрегатировать машину с орудиями разных категорий. Включение данного типа сцепки в стандартную комплектацию связано с повышением спроса на трактора малой мощности и расширением сфер их применения. Это, соответственно, повышает требования к возможностям машины быстро агрегатироваться с орудиями разного назначения и класса.



Также непосредственно на заводе во французском Ле-Мане теперь опционально доступна установка гидравлического автопилота на все модели трактора ARION 600 С. До недавнего времени использование данной функции было возможно лишь через заказ соответствующих работ у дилера, что связано с дополнительными расходами и увеличением сроков поставки. Оснащение моделей ARION 600 С гидравлическим автопилотом уже на конвейерном производстве существенно сокращает издержки и не требует дополнительных временных затрат, связанных с ожиданием поставки комплектующих и выполнением работ по установке оборудования.



Все указанные модели в расширенной стандартной комплектации уже доступны для российских аграриев.

