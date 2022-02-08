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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо» (24-25 февраля 2022 года)

Партнёрский материал

IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо» (24-25 февраля 2022 года)
«ТатАгроЭкспо»
IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо» (24-25 февраля 2022 года)
«ТатАгроЭкспо»


С 24 по 25 февраля на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо»

Организаторами мероприятия являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций. 

В этот период в столице Республики Татарстан соберутся более 200 компаний, которые представят участникам выставки обширную тематику экспозиций: 

- сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК; 

- растениеводство; 

- животноводство; 

- технологии переработки; 

- услуги для АПК. 

Главная идея мероприятия заключается в объединении всех представителей АПК России для живого общения, обмена опытом и демонстрации достижений предприятий. 

Выставка будет сопровождаться деловой программой, в рамках которой специалисты АПК обсудят самые актуальные вопросы отрасли на сегодняшний день. Она будет включать тематические круглые столы по различным разделам сельского хозяйства, семинары и мастер-классы по вопросам развития земледелия, животноводства, растениеводства и т. д. 

Центральным событием деловой программы станет расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в которой примут участие руководители министерств и ведомств, главы районов, а также руководители агрохолдингов Республики Татарстан. 

Собственные достижения и проекты представят отраслевые научно-образовательные заведения республики; а в блоке малых форм хозяйствования и переработки сельхозпродукции можно будет увидеть и приобрести лучшую продукцию Татарстана. 

Генеральным спонсором выставки в 2022 году станет интегрированный химический комплекс «Аммоний», являющийся лидером в производстве минеральных удобрений и химической продукции. 

На мероприятии будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования: измерение температуры, использование антисептиков, медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. 

В 2021 году в экспозиции выставки «ТатАгроЭкспо» приняли участие 228 компаний из 37 городов, а посетителями стали более 9 тыс. профессионалов агропромышленного комплекса Республики Татарстан, гостей из Поволжья и других регионов России, стран СНГ и Европы. 

В 2022 году выставка «ТатАгроЭкспо» снова станет площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса и отраслевых министерств и ведомств, обмена передовым опытом и повышения профессионального уровня специалистов АПК, переговоров с потенциальными партнерами и презентации новых проектов. 

Посещение выставки возможно по предварительной регистрации на сайте tatagroekspo.ru 

Ждем вас на «ТатАгроЭкспо»! 

Контакты организаторов: 

АО «РАЦИН» 

420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская, 36 Тел./факс: +7 (843) 221-77-95 

E-mail: expo.racin@tatar.ru

Сайты: racin.ru, tatagroekspo.ru

«ТатАгроЭкспо» 

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