Концерн CLAAS и Carraro Group начинают сотрудничество в области производства тракторов, мостов и повышения профессиональной квалификации сотрудников

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Концерн CLAAS и Carraro Group продолжают расширять свое многолетнее сотрудничество. В честь этого события 2 февраля в штаб-квартире Carraro Group в Камподарсего (Падуя, Италия) две компании подписали новое стратегическое соглашение. Помимо разработки и производства специальных и компактных тракторов, а также поставок мостов и компонентов для машин, сотрудничество предусматривает обмен знаниями и опытом в сфере управления персоналом (HR) и передовых практик в области устойчивого развития

Курс на рост

Сотрудничество CLAAS и Carraro Group продолжается уже несколько десятилетий. Помимо поставки мостов и компонентов, включая передние мосты для тракторов ARION 400, выпускаемых в Ле-Мане, с момента приобретения CLAAS компании Renault Agriculture в 2003 году партнерство также охватывает разработку и производство узкоколейных и компактных тракторов для садов и виноградников.



Новое стратегическое соглашение, заключенное двумя семейными предприятиями, закладывает основы для дальнейшего роста. Carraro Group стала третьей компанией, с которой CLAAS подписал такой документ, и первой — за пределами Германии. «Главной краткосрочной и среднесрочной целью наших договоренностей является увеличение продаж и доли рынка в сегментах специальных и компактных тракторов. Для достижения этого мы совместно инвестируем средства в новые разработки, в повышение компетенций и навыков наших сотрудников, а также в передачу ноу-хау», — говорит председатель правления концерна CLAAS Томас Бёк.



Помимо председателя наблюдательного совета концерна CLAAS Катрины Клаас-Мюльхойзер и Томаса Бёка с председателем и вице-председателем группы Carraro Энрико и Томазо Карраро, а также с генеральным директором группы Carraro Андреа Кончетто и другими представителями руководства Carraro в штаб-квартире итальянской компании в Камподарсего встретились и другие члены правления CLAAS и подразделения тракторного бизнеса. Не далее как в ноябре 2021 года CLAAS представил модернизированную модель NEXOS, оснащенную множеством новых технологий и современным оборудованием, произведенную компанией Carraro по стандарту выбросов Stage V. В рамках сотрудничества в 2022 году планируется выпуск новых моделей тракторов, презентация которых пройдет в Париже с 6 по 10 ноября на выставке SIMA.



Акцент на КСО



В будущем стратегическое сотрудничество не ограничится исключительно техническими областями, такими как разработка и оснащение тракторов и поставки мостов и редукторов Carraro Group, но и дополнится сферой корпоративной социальной ответственности (КСО).



«Наше решение активизировать сотрудничество с Carraro Group основано на взаимном доверии и обоюдном стремлении фундаментально углубить наши компетенции, которые формировались и росли на протяжении многих лет. Именно поэтому в течение определенного времени отдельные сотрудники Carraro Group будут работать в подразделениях CLAAS и наоборот. Это касается как производственных, так и административных функций в подразделении по производству малых тракторов. Два семейных предприятия в среднесрочной и долгосрочной перспективе получат выгоду от подобного обмена знаниями и расширят свое взаимодействие, равно как и приверженность ценностям бренда», — отмечает Томас Бёк.







Для подписания стратегического соглашения в штаб-квартире Carraro в Камподарсего встретились: председатель наблюдательного совета CLAAS Катрина Клаас-Мюльхойзер, председатель правления концерна CLAAS Томас Бёк, член исполнительного комитета CLAAS и президент CLAAS Tractor д-р Мартин фон Хойнинген-Хюне, финансовый директор CLAAS Group Хеннер Беттхер, старший вице-президент по продукции подразделения малых тракторов Александр Рейнхардт, председатель правления Carraro Group Энрико Карраро, вице-председатель правления Carraro Group Томазо Карраро, генеральный директор Carraro Group Андреа Кончетто, генеральный директор Carraro Agritalia, направление тракторов, Марко Стелла и другие представители руководства CLAAS и Carraro. Старший вице-президент по корпоративным закупкам CLAAS Рюдигер Мор подписал соглашение, подключившись к участникам по цифровой конференц-связи.



Примечание: с учетом текущей ситуации все присутствующие участники были вакцинированы и сдали тесты.







В ноябре 2021 года были представлены для европейского рынка тракторы NEXOS Stage V, которые выпускает компания Carraro Agritalia.



Кроме того, Carraro Agritalia на протяжении многих лет производит для CLAAS компактные тракторы ELIOS. Теперь они также доступны для европейского рынка в конфигурации Stage V.

