«Текнофит рН»: повышение эффективности химических обработок

«Агролига России»

Для того чтобы сократить свои затраты на выращивание сельскохозяйственных культур, многие российские хозяйства в последнее время отдают предпочтение не оригинальным средствам защиты растений, а их аналогам (или дженерикам)

При этом в большинстве случаев такая замена приводит к снижению эффективности пестицидов. И дело здесь не столько в наличии действующего вещества — оно-то как раз и соответствует оригиналу, а в тех добавках или вспомогательных веществах, которые используются в оригинальных препаратах для повышения их эффективности (эмульгаторы, стабилизаторы, прилипатели, адъюванты и другие). Применяемые в оригинальных средствах защиты растений вспомогательные вещества являются ноу-хау разработчиков. И даже если речь идет не о фальсифицированных препаратах, которые могут содержать вредные примеси — как для растения, так и для человека и окружающей среды, а о легально производимых и зарегистрированных у нас в стране дженериках, — проблема их эффективности остается.



Кроме качества самих средств защиты растений, на их эффективность влияют многие факторы: условия проведения обработок (температура, влажность, ветер и пр.), качество настройки опрыскивателей и, конечно же, качество воды, применяемой для приготовления рабочих растворов.







Воду для опрыскивания, как правило, берут из естественных и искусственных водоемов или из скважин. И если от грязи воду можно очистить с помощью фильтрации, то такие важные параметры качества воды, как жесткость и кислотность, при этом останутся без изменений. В большинстве аграрных регионов страны вода, применяемая для опрыскивания, имеет высокую жесткость, которая обусловлена высоким содержанием в ней солей кальция и магния, и обладает щелочной реакцией.



Жесткая вода негативно влияет на эффективность средств защиты растений (особенно пиретроидов и гербицидов на основе 2,4-Д, МЦПА, глифосата, клопиралида и др.), вызывает выпадение в осадок некоторых химических веществ (фосфор) и может приводить к засорению фильтров и форсунок опрыскивателя.



В растворе с высокощелочной реакцией рН многие пестициды подвержены процессу щелочного гидролиза, который вызывает распад их активных составляющих (этот прием даже применяют при утилизации некондиционных пестицидов и их отходов, при очистке сточных вод). К щелочному гидролизу наиболее чувствительны инсектициды (органофосфаты, пиретроиды), фунгициды (беномил, манкоцеб) и некоторые гербициды (2,4-Д, дикамба, глифосат, лонтрел и др.). Максимальная эффективность листовых подкормок также обеспечивается при слабокислом уровне рН.



Улучшить качество воды для опрыскивания и повысить эффективность химических обработок и листовых подкормок растений поможет новый кондиционер для воды «Текнофит рН », производимый испанской компанией «Агритекно». Продукты этой компании уже известны многим фермерам России — это органические удобрения-биостимуляторы на основе аминокислот: линейки «Фертигрейн», «Текамин», «Контролфит» и «Текнокель Амино». Официальным эксклюзивным дистрибьютором в Российской Федерации продуктов «Агритекно» является группа компаний «Агролига России».



«Текнофит pH» позволяет решить одновременно несколько проблем, связанных с качеством воды, и повысить эффективность опрыскивания и действия пестицидов.



Регулирует уровень кислотности воды. Рекомендованные нормы внесения зависят от исходного уровня рН раствора: 50-150 мл/100 л раствора для высокощелочной воды (рН 8 или выше) и 30-50 мл/100 л раствора для слабощелочной воды (рН 6,5-8).



Содержит цветовой индикатор, который окрашивает воду в цвет, соответствующий определенному уровню кислотности (оранжевый — рН 5,5-6,0, розовый — рН 4-4,5), что позволяет приготовить рабочий раствор необходимого уровня рН без дополнительного использования специальных измерительных приборов. Для удобства цветовая шкала нанесена на этикетку. Необходимое количество «Текнофит рН» можно определить, приготовив небольшое количество раствора в мерном стакане, а затем пропорционально рассчитать норму на весь объем опрыскивателя.



Дезактивирует ионы жесткой воды, что:



- снижает поверхностное натяжение воды, обеспечивая равномерное смачивание, распределение рабочего раствора на обрабатываемой поверхности и сокращая его потери за счет уменьшения стекания с листа растения. Рекомендованная норма применения для снятия поверхностного натяжения воды с 72 дин/см до 35-40 дин/см: 125-150 мл/100 л раствора — жесткая вода; 75-100 мл/100 л раствора — мягкая вода.



- улучшает проникновение рабочего раствора внутрь растительной ткани за счет смягчения кутикулярного слоя листа.



Устраняет пенообразование, что сокращает время простоев опрыскивателя в ожидании естественного оседания пены.



Позволяет снизить расход рабочей жидкости на единицу площади, повышая производительность и сокращая затраты времени и средств на химические обработки растений.



Улучшает стабильность многокомпонентных баковых смесей.



Снижает риск распада действующих веществ пестицидов.



Использование кондиционера для воды «Текнофит рН» значительно сокращает риски, связанные с качеством воды для опрыскивания с применением неоригинальных пестицидов, и повышает биологическую и экономическую эффективность средств защиты растений и удобрений для листовых подкормок.



Пытаясь получить экономию на средствах защиты растений, используя дженерики оригинальных пестицидов, лучше подстраховаться и затратить незначительную сумму на приобретение «Текнофит рН».



По вопросам приобретения и получения необходимых консультаций по продукту «Текнофит рН» и другим продуктам «Агритекно» обращайтесь к специалистам группы компаний «Агролига России» .



Помимо органических удобрений-биостимуляторов, «Агролига России» является официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей семян полевых культур, мелиорантов и средств защиты растений BASF, Bayer, Corteva Agriscience, DEKALB, FMC, OMYA, Syngenta, UPL и др. Высококвалифицированные специалисты нашей компании всегда готовы оказать консультационные услуги по возделыванию любой сельскохозяйственной культуры, учитывая весь комплекс факторов, оказывающих влияние на урожай; помочь с выбором посевного материала, подбором оптимальной схемы защиты и подкормки посевов. Полное агросопровождение клиента позволяет сельхозпроизводителям избежать непредвиденных потерь урожая и получить урожай с определенными количественными и качественными характеристиками.

