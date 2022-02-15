Компания Hotraco Group (Нидерланды) открыла офис в Москве в августе 2021 года

Инновационная компания в области автоматизации производственных процессов животноводства и растениеводства теперь в России
Hotraco Group продолжает расширять границы предоставляемых услуг благодаря открытию офиса в Москве. Hotraco, известная своими решениями в области автоматизации, уже на протяжении многих лет помогает многочисленным российским фермерам и крупным холдингам улучшать показатели производительности и эффективности бизнес-процессов. Hotraco также успешно сотрудничает с широкой сетью надежных партнеров в России. Теперь Hotraco сможет оказывать поддержку партнерам и клиентам быстрее, качественнее и на русском языке благодаря нашим местным специалистам. Открытие офиса является частью стратегии развития местного присутствия Hotraco.
Местная поддержка в России
Нашим российским клиентам и партнерам будут оказывать эффективную поддержку на русском языке Артем Раньковский и Кристина Гумницкая. Как партнеры, так и клиенты смогут получать надежные и действенные ответы на сервисные вопросы относительно установленных систем Hotraco. Свяжитесь с нашей российской командой уже сегодня.
Артем Раньковский, генеральный директор
Тел. +7-916-299-94-52
Кристина Гумницкая, руководитель по развитию бизнеса
Тел. +79603276596
Сайт на русском языке
Сайт Hotraco теперь доступен на русском языке. Наши российские партнеры легко смогут найти информацию о наших инновационных решениях, а также будут в курсе всех последних тенденций и новостей. Посетите наш сайт и убедитесь сами: www.hotraco.ru
Посетите наш офис в Москве
Мы открыли офис в Москве. Теперь Hotraco сможет обслуживать вас из Москвы быстрее, качественнее и на русском языке благодаря нашим местным специалистам. Мы будем рады видеть вас в офисе по адресу:
Москва, Митинская улица 16, БЦ «Yes», офис 706, этаж 7.
Для получения более подробной информации вы можете связаться с:
Артем Раньковский
Генеральный директор
Tел. +7-916-299-94-52
Кристина Гумницкая
Руководитель по развитию бизнеса
Тел. +7-960-327-65-96
Ard Zweep
Генеральный директор Hotraco Group
Tel. +31(0)615464504