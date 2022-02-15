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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Компания Hotraco Group (Нидерланды) открыла офис в Москве в августе 2021 года

Партнёрский материал

Компания Hotraco Group (Нидерланды) открыла офис в Москве в августе 2021 года
Hotraco Group
Компания Hotraco Group (Нидерланды) открыла офис в Москве в августе 2021 года
Hotraco Group

Инновационная компания в области автоматизации производственных процессов животноводства и растениеводства теперь в России

Hotraco Group продолжает расширять границы предоставляемых услуг благодаря открытию офиса в Москве. Hotraco, известная своими решениями в области автоматизации, уже на протяжении многих лет помогает многочисленным российским фермерам и крупным холдингам улучшать показатели производительности и эффективности бизнес-процессов. Hotraco также успешно сотрудничает с широкой сетью надежных партнеров в России. Теперь Hotraco сможет оказывать поддержку партнерам и клиентам быстрее, качественнее и на русском языке благодаря нашим местным специалистам. Открытие офиса является частью стратегии развития местного присутствия Hotraco.

Местная поддержка в России

Нашим российским клиентам и партнерам будут оказывать эффективную поддержку на русском языке Артем Раньковский и Кристина Гумницкая. Как партнеры, так и клиенты смогут получать надежные и действенные ответы на сервисные вопросы относительно установленных систем Hotraco. Свяжитесь с нашей российской командой уже сегодня.

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Артем Раньковский, генеральный директор

Тел. +7-916-299-94-52

A.rankovskiy@hotraco.com

Kristina1.jpg

Кристина Гумницкая, руководитель по развитию бизнеса

Тел. +79603276596

K.gumnitskaia@hotraco.com

Сайт на русском языке 

Сайт Hotraco теперь доступен на русском языке. Наши российские партнеры легко смогут найти информацию о наших инновационных решениях, а также будут в курсе всех последних тенденций и новостей. Посетите наш сайт и убедитесь сами: www.hotraco.ru

Посетите наш офис в Москве

Мы открыли офис в Москве. Теперь Hotraco сможет обслуживать вас из Москвы быстрее, качественнее и на русском языке благодаря нашим местным специалистам. Мы будем рады видеть вас в офисе по адресу:

Москва, Митинская улица 16, БЦ «Yes», офис 706, этаж 7.

Для получения более подробной информации вы можете связаться с:

Hotraco Group, Россия 

Артем Раньковский 

Генеральный директор

Tел. +7-916-299-94-52

A.Rankovskiy@hotraco.com

Кристина Гумницкая

Руководитель по развитию бизнеса 

Тел. +7-960-327-65-96

K.Gumnitskaia@hotraco.com

Hotraco Group, Нидерланды

Ard Zweep

Генеральный директор Hotraco Group

Tel. +31(0)615464504

a.zweep@hotraco.com

Hotraco Group 

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