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Продается сельхозземля в Рязанской и Курганской областях

На правах рекламы

Продается сельхозземля в Рязанской и Курганской областях
АО «Российский аукционный дом»
Продается сельхозземля в Рязанской и Курганской областях
АО «Российский аукционный дом»

Продаются земельный массив сельскохозяйственного назначения и имущественный комплекс, включающий плодородные земли для сельхозпроизводства

Рязанская область, Сасовский район

Общая площадь 2 518,3 га. 

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Общая характеристика

Продается земельный массив сельскохозяйственного назначения в Рязанской области, состоящий из трех земельных участков совокупной площадью 2 518,3 га.

Вид права: собственность.

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Категория земель: земли сельхозназначения.

ВРИ: для ведения сельскохозяйственного производства.

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Земельные участки находятся на территории Дёмушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района Рязанской области. Территория Сасовского района всего на 24% покрыта лесами, остальная площадь в основном представляет собой сельхозугодья. На данной территории потенциально опасных объектов с экологической точки зрения нет: отсутствуют мусороперерабатывающие заводы, полигоны для захоронения токсичных промышленных отходов. Климат: умеренно-континентальный с продолжительной умеренно холодной снежной зимой и теплым летом с достаточным количеством осадков.

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Краткая характеристика территории

Водные ресурсы: по территории Дёмушкинского сельского поселения протекают реки Мокша, (правый приток Оки), Цна, имеется множество озер и болот. Реки в соответствии с классификацией по водному режиму и площади водосбора относятся к категории средних и малых водотоков.

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Краткая характеристика территории и почвы

Почвенный покров района представлен черноземными, дерново-подзолистыми серыми лесными аллювиальными почвами. Левобережье рек Цны и Мокши имеет черноземную почву. Это самые плодородные почвы района. Правобережье — серые лесные почвы, образовавшиеся на суглинках. Дерново-подзолистые почвы встречаются в лесах. В поймах рек Мокша и Цна преобладают аллювиальные (или пойменные низинные почвы). Песчаные почвы встречаются в районе с. Липовка. Торфяно-болотистые — в районе болот. Земельные участки находятся в зоне активного развития фермерских территорий. Соседние поля используются для сельскохозяйственного назначения. Земля отлично подходит для выращивания технических культур — льна, конопли и т. д. Бонитет почвы — выше среднего. Природно-антропогенные факторы деградации земли не выявлены. Не выявлено также деградации растительного покрова, дефляции песков, водной и ветровой эрозии, засоления орошаемых почв, загрязнения почвы промышленными и бытовыми отходами. Биологическое разнообразие — в рамках нормы.

Местоположение и транспортная доступность

Земельные участки расположены в Сасовском районе на востоке Рязанской области, вблизи трасс Е30 и Р124 (Касимов — Шацк). Неподалеку от участков протекают реки Мокша и Исток. Транспортная доступность хорошая: в районе действуют два межобластных, три междугородних и восемь пригородных маршрутов.

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Расстояние:

  • от районного центра г. Сасово до с. Рожково — 20,9 км;

  • от ж/д станции «Сасово» до Дёмушкинского с/п — 19,1 км;

  • от г. Сасово до с. Кошибеево — 16,9 км;

  • от г. Рязани до г. Сасово — 200 км.

Инвестиционная привлекательность

Поскольку по части земельного массива проходят каналы ирригационной системы, оставшиеся с предыдущего цикла освоения земель, в случае их расконсервации новым собственником рыночная стоимость земли может значительно увеличиться.

Земельный массив из трех участков имеет оптимальные влажностные характеристики и идеально подходит для выращивания влаголюбивых технических культур, таких как лен и конопля, которые в последние годы становятся все более востребованы рынком.

Через г. Сасово проходит магистральная линия Московской железной дороги, строительство объездной дороги вокруг Сасова на трассе Касимов — Шацк было завершено в июне 2020 года, что дает необходимый задел для дальнейшего развития транспортно-логистической инфраструктуры этой местности.

Курганская область, Далматовский район, Катайский район, Шадринский район

Общая площадь 18 666,7 га.

Общая характеристика

К продаже предлагается имущественный комплекс, включающий плодородные земли для сельхозпроизводства совокупной площадью 18 666,7 га, расположенные в Далматовском, Катайском и Шадринском районах Курганской области, а также производственную базу из 12 зданий в селе Верхняя Теча Катайского района.

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Состав имущественного комплекса

Земельные участки в Далматовском районе

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Совокупная площадь участков: 2 770,29 га.

Категория земель: земли сельхозназначения.

ВРИ: для сельскохозяйственного использования.

Земельные участки в Катайском районе

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Совокупная площадь участков: 14 369,9 га.

Категория земель: земли сельхозназначения.

ВРИ: для сельскохозяйственного использования.

Земельные участки в Шадринском районе

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Совокупная площадь участков: 1 525,3 га.

Категория земель: земли сельхозназначения.

ВРИ: для сельскохозяйственного использования и для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

В состав ИК входит производственная база в селе Верхняя Теча Катайского района Курганской области: комплекс из 11 зданий общей площадью 12 003,70 кв. м, включающий четыре зерносклада, сушильное отделение, комбайновый цех, машинно-транспортную мастерскую, гараж для техники, здание автовесовой, два коровника.

База расположена на трех земельных участках с назначением «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования «для производственных целей» и «для сельскохозяйственного производства». 

Кадастровые номера: 45:07:033501:172, 45:07:033502:149, 45:07:033502:151.

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Производственная база в селе Верхняя Теча Катайского района

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Также в состав ИК входит административное здание общей площадью 211,5 кв. м в селе Шутихинское (Курганская обл., Катайский р-н, с. Шутихинское, ул. Мира, д. 10), расположенное на земельном участке площадью 1 085 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ: для размещения бани.

Кадастровый номер: 45:07:032803:335.

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Инвестиционная привлекательность

  • По типам почв в Курганской области преобладают выщелоченные черноземы и серые лесные почвы. Плодородный слой, среднегодовая влага и бонитет почв находятся в оптимальных для этого региона параметрах. Эти земли в агрономическом отношении можно назвать одними из лучших в Курганской области.

  • Предлагаемые земли оптимально подходят для выращивания зерновых, зернобобовых, технических, пропашных культур с соблюдением короткого вегетационного периода и использованием новых технологий земледелия. Земельные площади представлены большими массивами, что также немаловажно для сокращения затрат при обработке.

  • Расположение имущественного комплекса предоставляет логистическое преимущество направлять продукцию растениеводства по авто и ж/д магистралям на отгрузку в Китай через порты Дальнего Востока и Казахстан.

Контактная информация

АО «Российский аукционный дом»

г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515

Харланова Наталья

+7 (927) 208-21-43

harlanova@auction-house.ru

Call-центр: 8-800-777-57-57 (звонок по России бесплатный)

AUCTION-HOUSE.RU

АО «Российский аукционный дом» 

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