Завод «КЛААС» — единственный поставщик TUCANO 320 на мировые рынки

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В 2022 году завод «КЛААС» в Краснодаре стал эксклюзивным производителем комбайна TUCANO 320, поставляющим эту модель на глобальные рынки

320-я модель универсального комбайна TUCANO является стартовой в линейке выпускаемых на краснодарском заводе «КЛААС» и предназначена для небольших и средних хозяйств с малыми объемами возделываемых площадей. Основными покупателями данной машины являются фермерские хозяйства Центральной и Восточной Европы, в частности таких стран, как Польша, Сербия и Румыния. Ожидается, что в текущем году к основным направлениям поставок добавятся Турция и Македония.



Согласно производственным планам краснодарского предприятия, в 2022 году около 15 % выпускаемой продукции будет реализовано на внешних рынках. При этом больше половины от этого объема составит экспорт TUCANO 320, что станет рекордом по количеству реализованных машин с момента начала их производства в России.



Напомним, что на заводе «КЛААС» реализован полный цикл производства ключевого продукта — зерноуборочного комбайна TUCANO, модельный ряд которого представлен восемью версиями: 320, 340, 430, 450, 560, 570, 580 и 580 в модификации для уборки риса.



Решение о переносе выпуска модели TUCANO 320 на российское предприятие было принято в рамках оптимизации производственных и логистических процессов с учетом структуры спроса и налаженных каналов сбыта.

