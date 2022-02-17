Союз экспортеров зерна при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 26-28 мая 2022 года в отеле Radisson Collection в городе Сочи проведет Всероссийский зерновой форум — 2022

Тема пленарного заседания форума: «Продовольственная безопасность России в контексте вызовов мирового рынка», где обсудят актуальные вопросы функционирования и регулирования отечественного зернового рынка в условиях мировой волатильности, глобальной продовольственной инфляции и продолжающейся пандемии коронавируса.



Специальными гостями пленарного заседания станут сотрудники Минсельхоза, ответственные за регулирование продовольственных рынков, развитие растениеводства и переработки сельхозкультур.



В рамках круглых столов и специальных сессий участники форума смогут обсудить предварительные итоги уходящего сельскохозяйственного года и прогнозы наступающего, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и торговые стратегии в условиях действующих ограничений на экспорт зерна и других культур.



«Всероссийский зерновой форум задуман как новая коммуникационная площадка экосистемы зернового рынка, — прокомментировал событие председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Мы опираемся на интерес и успешный опыт проведения наших стратегических сессий и рассчитываем, что новое мероприятие станет площадкой для дискуссии и обмена мнениями не только экспортеров зерна и представителей регулятора отрасли, но и владельцев и руководителей крупнейших агрохолдингов страны, инфраструктурных, стивидорных и логистических компаний, представителей финансового сектора и других участников рынка».



«Министерство сельского хозяйства России заинтересовано в создании профессиональной дискуссионной площадки с ключевыми участниками зернового рынка. Современные реалии требуют совместных усилий для обеспечения продовольственной безопасности страны и укрепления ее позиций на мировом рынке. Только в конструктивном диалоге можно выработать эффективные решения для достижения этих целей в условиях противостояния глобальным вызовам», — прокомментировала новость о проведении форума первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. «Нам понравился опыт открытого диалога с ведущими экспортерами зерна и представителями ключевых инфраструктурных компаний в ходе стратегических сессий Союза экспортеров зерна. Мы готовы обсуждать актуальные вопросы регулирования отрасли в расширенном составе, пригласив сельхозтоваропроизводителей, зерновых трейдеров, представителей логистических и других компаний», — добавила она.



Мероприятие будет в живом формате, без онлайн-трансляции, с соблюдением всех необходимых санитарных норм и ограничений, действующих на территории Краснодарского края Российской Федерации на момент проведения.



Программу и условия участия во Всероссийском зерновом форуме можно запросить по e-mail: forum@rusgrain.org



Все подробности и новости о форуме: https://rusgrain.org

