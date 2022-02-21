Ассоциация «ЭлектронАгро» в цифровой трансформации российского АПК

«ЭлектронАгро»

8-10 февраля 2022 года в Зеленограде на площадке университета МИЭТ прошла проектно-аналитическая сессия по теме: «Приоритетные направления разработок и деятельности ассоциации «ЭлектронАгро» и партнеров на 2022-2030 годы; переход к полному циклу разработки цифровых решений для нужд агропромышленного комплекса»

Мероприятие прошло в гибридном формате — оффлайн и онлайн. Организаторами сессии по заказу Правления ассоциации «ЭлектронАгро» выступило Агентство системного проектирования в лице генерального директора Романа Гиренко и методолога Сергея Котельникова. В сессии приняли участие эксперты из организаций — членов ассоциации и других заинтересованных российских компаний.



Цель ассоциации — содействие разработке жизнеспособных высокотехнологичных продуктов для АПК, которая предполагает тесную кооперацию потребителей цифровых решений (аграриев, предприятий сельскохозяйственного машиностроения) и разработчиков в рамках полного цикла разработки отечественной радиоэлектронной продукции и программного обеспечения. Ассоциация «ЭлектронАгро» на новом этапе своего развития выступает в роли интегратора, обеспечивающего сборку проектов. В рамках сессии участники определили рабочие форматы взаимодействия для выполнения поставленных задач по формированию проектов и кооперационных связей. Одними из таких форматов являются «живые лаборатории» с вузами и бизнесом, которые формируются по региональному признаку, и объединяющая всех участников процесса экосистема «ЭлектронАгроЭксперт», которая включает в себя уже более сотни экспертов в отраслях РЭО, ПО, сельхозмашиностроения и агробизнеса.



«Сегодня для российских производителей радиоэлектронной продукции и программного обеспечения появилось окно возможностей в рамках Распоряжения Правительства РФ №3971-р от 29.12.2021, утвердившего стратегическое направление в области цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации до 2030 года. В соответствии с этим Распоряжением доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации, должна составить не менее 47% к 2030 году, а доля электронной продукции, произведенной российскими организациями, в общем объеме внутреннего рынка электроники — 59,1%. Чтобы выполнить эту амбициозную задачу, необходима тесная кооперация производителей сельхозтехники, разработчиков микроэлектроники, программного обеспечения и аграриев», — отметил генеральный директор ассоциации «ЭлектронАгро», основатель компании «Агроноут» Алексей Трубников.







Работа проектно-аналитической сессии велась по направлениям «Точное земледелие» и «Точное животноводство». В рамках «Точного земледелия» речь шла о перспективах разработки «Роботрактора» — универсального энергосредства с бесступенчатой трансмиссией на основе радиоэлектронной продукции и ПО отечественного производства в полном соответствии с международными стандартами точного земледелия. Проект представили директор по комплексным проектам ассоциации «ЭлектронАгро» Владимир Кузьмин и заведующий отделом НИОКР института НАМИ Сергей Карякин. Под разработку такой платформы предполагается кооперация ФГУП «НАМИ», ИТК, Петербургского тракторного завода, компаний «Фарватер», «ВК Электроникс» и других членов ассоциации и их партнеров.



Реализация технологий точного земледелия без производства карт-заданий для умной сельхозтехники не даст ожидаемого результата. На сессии был представлен кейс агрохолдинга «РЗ Агро» (учредители АФК «Система» и члены семьи Луи Дрейфус), лидер применения технологий точного земледелия в России, который продемонстрировал опыт точного внесения материалов по картам-заданиям на площади 90 тыс. га. Поставщиками решения для них выступила компания «Агроноут» (резидент фонда «Сколково»), которая на основе собственной разработки — ASF-индекса (Agronote soil fertility index) — и комплексного почвенного обследования формирует высокоточные карты-заданий. Также в агрохолдинге приступили к тестированию модернизации имеющихся посевных комплексов агронавигаторами компании «Системы точного земледелия». Руководитель лаборатории в отделе точного земледелия и мониторинга агрохолдинга «РЗ Агро» Станислав Шаронов поделился их четырехлетним опытом и сформулировал важные вопросы и пожелания к разработчикам электроники и ПО: «Мы видим пользу в использовании российских решений и их преимущества по сравнению с иностранными аналогами». Шаронов назвал приоритетными для точного земледелия вопросы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры для передачи RTK-поправок, карт-заданий на технику и карт фактического внесения материалов с техники.



По словам независимого агроконсультанта Юрия Игрунова, международный опыт, в частности Германии, показал, что только использование технологий точного земледелия и дифференцированного внесения удобрений и средств защиты растений по карт-заданиям, предоставляемым такими компаниями, как «Агроноут», позволит отечественным аграриям соответствовать тем нормативным экологическим требованиям, которые сегодня устанавливает международное сообщество и государства во всем развитом мире.



Само же достижение общего баланса между ростом производительности сельхозпроизводителей и экологизацией агротехнологий в растениеводстве связано с массовым переходом к точному земледелию, акцентировал внимание собравшихся представитель фирмы «Август» Андрей Костюков.



Представитель одного из учредителей ассоциации «Авангард» Ирина Спицына подчеркнула, что «опыт цифровизации сельского хозяйства уже доказал, что отечественные разработки дешевле и надежнее зарубежных, эффективно закрывают наиболее важные потери в цепочках накопления стоимости в региональном сельхозпроизводстве. Минпромторг и Минсельхоз инициировали системную поддержку разработок на этапе выхода на серийное производство. Для успешной реализации необходимо тесное взаимодействие агропроизводителей и разработчиков, а также тестирование потребителями изделий и программного обеспечения. Разработчикам важен постоянный диалог с аграриями. И сами аграрии, участвующие в этой инициативе, ускоряют освоение инноваций и, соответственно, получают выигрыш в освоении рынков за счет экономии на издержках и удешевления продукции». Такую же позицию транслировал директор центра управления технологическими партнерствами «Ростелекома» Алексей Перевалов и исследователь ассоциации Silicon Saxony e.V. Анастасия Григорьева.







Выступление представителя «Ростелекома» вызвало большое количество вопросов по связи на объектах АПК. По программе «цифрового неравенства» интернет по кабелю должен быть проведен до каждого населенного пункта численностью более 240 человек, но вопрос «последней мили» до агропредприятия пока не решен, и многие хозяйства не имеют в офисе и на фермах даже качественной сотовой связи. Эксперты ассоциации «ЭлектронАгро» сошлись на том, что если раньше ставился вопрос о покрытии интернетом каждого сельскохозяйственного поля, что не только дорого, но и малоэффективно для операторов из-за малого числа абонентов, то теперь запрос трансформировался: аграрии и системные интеграторы — поставщики цифровых решений считают, что обеспечение ключевых площадок (ферм, гаражей, элеваторов, офисов агропредприятий) ИКТ-инфраструктурой для связи и интернета будет достаточно, и это важнейшая задача государства в рамках цифровой трансформации АПК.



Эксперты — инноваторы в точном земледелии сообщили разработчикам микроэлектроники и цифровых решений, что прежде всего им сейчас нужна не роботизированная техника, а возможность оперативно отправлять и получать данные с полей. «Такие данные нужны для более высокого качества планирования и анализа полученного результата», — отметил IT-директор агрохолдинга «РЗ Агро» Антон Оленченко.



В рамках направления «Точного животноводства» разработчики и эксперты «Института молока» обсудили перспективы и сложности изготовления роботов для ферм КРС на примере проекта ВИМа. Отдельно группа экспертов по цифровизации животноводства подготовила презентацию проектов FeedNET и «Молочное такси», которые обеспечивают автоматизацию и цифровизацию процессов кормления в животноводстве. Стейкхолдерами данных проектов выступили ГК «Континентал» и разработчик радиоэлектроники и СВЧ-техники «ТИМ» из Санкт-Петербурга.



В качестве интегратора данных для управленческого учета на базе 1С в ассоциации работает компания «ЦентрПрограммСистем» (Белгород). Представитель компании Сергей Зайцев принял участие в работе групп, в рамках которой поделился методологией сбора производственных данных по средствам защиты растений (СЗР), семенам и удобрениям.



«В проектно-аналитической сессии мы выработали гибкие организационные модели кооперации разработки и внедрения высокотехнологичных продуктов для АПК по направлениям “Точного земледелия” и “Точного животноводства”. Мы исходим из открытой организационной архитектуры, она позволяет компаниям и командам получать максимальную выгоду от своего участия в общей производственной цепочке. Ассоциация “ЭлектронАгро” приглашает российских аграриев, отечественные предприятия общего и сельскохозяйственного машиностроения, разработчиков и производителей высокотехнологичных решений к сотрудничеству, консолидации усилий в области создания суверенной технологической основы для цифровизации агропромышленного комплекса (АПК) путем применения отечественных радиоэлектронных решений и программного обеспечения (программно-аппаратных комплексов), обеспечивающих работу таких решений», — резюмировал Алексей Трубников.



Участники сессии и члены ассоциации отметили высокий уровень проработанности тем, задач и целей, которые удалось вынести и обсудить на сессии. Это позволило создать грамотную стратегию работ ассоциации, чего, по общему мнению, не хватало на предыдущем организационном этапе еще год назад и ставило под сомнение действие ее менеджмента. На прошедшей сессии удалось сдвинуться в устранении этой недоработки, что говорит о возросшем управленческом уровне руководства ассоциации и готовности участников ответственно участвовать в развитии отрасли.



Приглашенные спикеры и участники дискуссий — директор Центра по технологическим партнерствам компании «Ростелеком» Алексей Перевалов, руководитель Комитета по развитию финансирования ИТ-отрасли АРПП «Отечественный софт», генеральный директор «Антор Бизнес Решения» Анна Райзнер, генеральный директор Израильско-Российского делового совета Борис Розенвальд, исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, эксперт в области кормопроизводства и кормозаготовки, генеральный директор «Института молока» Татьяна Нагаева, независимый агроконсультант, генеральный директор ИТК Юрий Игрунов, генеральный директор «Континентал Технолоджис» Сергей Блюма, генеральный директор компании «Нитроген» Александр Ваганов, заместитель директора Федерального научного агроинженерного центра «ВИМ» Тимур Едиханов, специалист по растениеводству «КДВ Агрохолдинг» Сергей Иванов, операционный директор компании «Агроноут» Елена Кошелева, генеральный директор «ВК Электроникс» Энри Кишка и другие эксперты отраслей РЭО, ПО, растениеводства и животноводства — поставили работу и обсуждение проектов на новый уровень синергии основных и смежных направлений деятельности членов ассоциации и развития важной для цифровой трансформации агропромышленного комплекса площадки «ЭлектронАгро».

