На межрегиональной агропромышленной конференции в Челябинске обсудили влияние засухи на АПК

«Щёлково Агрохим»

16-17 февраля в Челябинске прошла II Межрегиональная агропромышленная конференция (МАК). Одним из центральных событий мероприятия стало пленарное заседание и межрегиональный форум, посвященный влиянию засухи на развитие АПК. На форуме наряду с другими спикерами выступил глава челябинского представительства «Щёлково Агрохим» Николай Зацарный

Межрегиональный агрономический форум «Системные решения в вопросе борьбы с последствиями засухи» состоялся 17 февраля. На нем обсуждались вопросы питания растений и гидромелиорации, а также контроля над состоянием посевов в условиях засухи. Модератором форума выступил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.



В числе спикеров форума был глава челябинского представительства Николай Зацарный. Он обратился к аудитории с презентацией «Эффективность растениеводства в условиях засухи с применением препаратов АО "Щёлково Агрохим"».



Николай Петрович рассказал слушателям о системе управления вегетацией растений CVS. Это ноу-хау разработано учеными и специалистами «Щёлково Агрохим», апробировано и демонстрируется в хозяйстве «Дубовицкое» Орловской области и успешно внедряется во многих регионах России — от Калининграда до Владивостока. Основа системы в том, чтобы на каждом этапе развития культуры создать ей условия, максимально раскрывающие потенциал культуры, дать необходимую защиту и необходимое питание в виде макро-, мезо- и микроэлементов, чья роль в развитии растений чрезвычайно высока.



В линейке препаратов «Щёлково Агрохим» сегодня представлен ряд препаратов — аминокислотных и гуминовых удобрений, а также удобрений с микроэлементами, — которые могут использоваться в баковых смесях с ХСЗР для повышения продуктивности, уточнил Николай Зацарный. В их числе биостимуляторы серии БИОСТИМ, ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР, а также препараты серии УЛЬТРАМАГ на основе микро- и макроэлементов.







Подробные консультации по препаратам можно было получить на стенде «Щёлково Агрохим»



В конце презентации глава челябинского представительства «Щёлково Агрохим» привел результаты опыта применения интенсивной схемы защиты яровой пшеницы в компании «Хлебинка», Верхнеуральский район, в 2021 году. На пшенице сорта Грани совместно с ХСЗР применяли следующие биостимуляторы и удобрения: на этапе протравки семян БИОСТИМ СТАРТ, 0,5 л/т; в гербицидную обработку — УЛЬТРАМАГ ЗЕРНОВОЙ (1 л/га) и УЛЬТРАМАГ КАЛИЙ (0,5 л/га), в фунгицидную — БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ (1 л/га). Для обработки семян использовали БЕНЕФИС, МЭ, 0,7 л/т и ИМИДОР ПРО, КС (1 л/т). С сорняками боролись ПИКСЕЛЬ, МД, 0,25 л/га; АРГО, МЭ, 0,8 л/га. Инсектицидную и фунгицидную обработки проводили ЭСПЕРО, КС, 0,3 л/га и ТИТУЛ ДУО, ККР, 0,3 л/га. Для десикации применили СПРУТ ЭКСТРА, ВР в норме 1,5 л/га.







Выступление Николая Зацарного на круглом столе, посвященном влиянию засухи на АПК



«С учетом засушливых условий сезона в опыте мы применили "мягкие" гербициды, которые не оказывают стрессового действия на культуру, но имеют высокий уровень защиты. Это ПИКСЕЛЬ, МД против двудольных сорняков и АРГО, МЭ против злаковых, — уточнил Николай Зацарный. — Также, несмотря на отсутствие признаков заболеваний, для фунгицидной обработки мы сочли необходимым использовать ТИТУЛ ТРИО, ККР в фазе флагового листа — начала колошения. Входящий в его состав пропиконазол имеет повышенную эффективность в засушливых условиях. В целом препарат в формуляции ККР не только оказывает длительное системное защитное действие, но и благоприятно влияет на фотосинтезирующие свойства растения, стимулирует развитие культуры».



По сравнению с вариантом хозяйства, который включал только обработки ХСЗР по всем факторам защиты без элементов питания, расходы на гектар в опыте были выше на 2817,7 руб./га. Итоговая урожайность на гектар в варианте «Щёлково Агрохим» — 20,5 ц/га, а в варианте хозяйства — только 16,2 ц/га. Экономическая эффективность в варианте «Щёлково Агрохим» превысила показатели опыта хозяйства на 4922,3 руб./га (при цене тонны пшеницы 18 тыс. рублей). «Таким образом мы убедились в том, что использование биостимуляторов и удобрений с микро- и макроэлементами в баковых смесях с ХСЗР дает реальный экономический эффект», — резюмировал Николай Зацарный.



Стенд компании «Щёлково Агрохим» оба дня работал в разделе выставки «Растениеводство и агрохимия». На нем были представлены каталоги и брошюры с системами защиты и питания растений, а также образцы семенного материала, который производят на площадках «Щёлково Агрохим».







На стенде «Щелково Агрохим» были представлены также семена сельхозкультур



Напомним, что межрегиональная агропромышленная конференция прошла в Челябинске во второй раз. В рамках деловой программы состоялись пленарные заседания, круглые столы, панельные дискуссии. Эксперты и участники отрасли обсудили основные вопросы развития АПК в сфере растениеводства, животноводства, ветеринарии, а также возможности малого сельского бизнеса, повышения уровня жизни в сельской местности. Всего в конференции приняли участие около 1000 человек из пяти регионов РФ.



Организатором конференции выступило «Первое выставочное объединение», «Щёлково Агрохим» — партнер выставки.

