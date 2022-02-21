Юбилейный 25-й агропромышленный форум юга России соберет более 190 российских и зарубежных компаний

«ДонЭкспоцентр»

Со 2 по 4 марта 2022 года в «ДонЭкспоцентре» состоится Агропромышленный форум юга России, который за свою историю зарекомендовал себя как самое масштабное событие в аграрной сфере Донского региона

В рамках форума будут работать выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии». Важной частью мероприятия будет также деловая программа с участием первых лиц аграрной отрасли Ростовской области.



Форум станет местом, где соберутся более 190 компаний аграрной сферы из России, Белоруссии, Украины, Польши. На площади 23 тыс. кв. м экспоненты представят 180 образцов новейшей сельхозтехники и 130 брендов агрохимической продукции. Среди ключевых участников мероприятия — «Альтаир», «Ростсельмаш», «Еврохим», «БиоАгроСервис», «Бизон», «Уралхим», «Щелково Агрохим», «ФосАгро-Дон», «АгроЭкспертГруп», фирма «Август», ТД «Агротехник», «Беларусюгсервис», «ТВК Южный», «Паритет Агро», «Белагромаш-Сервис». Впервые на выставки приедут компании «Агромониторинг. Студия аграрных систем» (оптимизация сельского хозяйства), «АгроТехника» (поставщик сельскохозяйственных машин и запасных частей), FMR Lisicki (сельскохозяйственная техника), СД «Агро» (производитель сельскохозяйственного оборудования), «Воронежсельмаш» (зерноочистительные машины), «АгроМир-Сидс» (семена кукурузы и пшеницы), «ХимАгроМаркетинг» (средства защиты растений), SPRAYTEC RUSSIA (комплексный внекорневой фитостимулятор), «Агрохим-Сервис» (средства защиты растений, семена).



В течение трех дней выставки посетят аграрии со всего юга России: владельцы, руководители и ведущие сотрудники фермерских хозяйств, представители региональных дилеров, молодые специалисты отрасли. Кроме того, гостями агропромышленного форума станут 50 делегаций фермеров из районов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.



— Агропромышленный форум юга России уже в 25-й раз станет масштабной площадкой, где собираются успешные аграрные компании, специалисты передовых сельскохозяйственных предприятий и представители региональной власти. Это по-настоящему комплексное мероприятие, в рамках которого у участников и посетителей будет уникальная возможность заключить выгодные сделки и обсудить стратегические вопросы предстоящего посевного сезона, — рассказала генеральный директор ГК «ДонЭкспоцентр» Карина Лагуткина.



На выставке «Интерагромаш» будет представлен весь спектр техники для работы на земле: тракторы, комбайны, кормоуборочная и почвообрабатывающая техника, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений и защиты растений. Среди участников такие известные бренды, как «Ростсельмаш», Сase, New Holland, Kuhn, JCB, Joskin, Bednar, Sulki, Monosem, Fendt, Lemken, Deutz, Valtra, Dieci, Zetor, Horsh, Liliani, Vaderstad, МТЗ, «Палессе», «Туман».



Выставка «Агротехнологии» включает в себя широкий выбор агрохимической продукции: высокоэффективные средства защиты растений, удобрения, семена. А также большой ассортимент товаров для животноводства: оборудование и материалы для содержания животных и кормопроизводства.



Деловая программа будет ориентирована на сельхозсезон, так как агропромышленный форум проводится накануне старта весенне-полевых работ. По традиции ее главным событием станет предпосевное совещание для муниципальных районов области с участием представителей регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. А также в программе — круглые столы, семинары и мастер-классы по различным темам в сфере АПК, разнообразные презентации и демонстрации от участников форума. Всего более 35 деловых мероприятий.



Агропромышленный форум юга России проводится при поддержке Правительства Ростовской области, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, Российского зернового союза, Агропромышленного союза России, Союза животноводов России. Генеральный спонсор форума — «Альтаир». Стратегический партнер форума — «Ростсельмаш». Официальный спонсор выставки «Агротехнологии» - «Еврохим». Спонсором путеводителя стал «БиоАгроСервис».



Место проведения: «ДонЭкспоцентр», пр. М.Нагибина, 30.



Дата проведения: 2-4 марта 2022 года