29 марта 2022 года в рамках выставки Beviale Moscow стартует первая в истории мероприятия секция, посвященная производству молока и молочных напитков

Секция ProDairy открывает новые возможности для молочных заводов и предоставит уникальную деловую программу с возможностью прямого общения с экспертами в развитии молочного производства.



В рамках деловой программы 29 марта пройдет public talk «За бокалом белого» — в формате публичных встреч и бесед с известными людьми и специалистами в области производства напитков и молока. Темы для обсуждения:



- Новый имидж молока.



- Растительные альтернативы и взгляд потребителя.



- Нужно ли инвестировать в переработку молока?



- Как продаваться в e-commerce?



- Как стать поставщиком Hilton?



- Нужно ли кондитерам ваше молоко?



«Три с половиной часа, максимально насыщенных информацией и общением с экспертами отрасли. Секция ProDairy предлагает новые точки роста и возможности для молочной отрасли», — прокомментировала соучредитель маркетингового агентства V-Brand Вера Мозговая.



30 марта состоится панельная дискуссия в рамках конференции Beviale Trends 2022 на тему «Z и молоко». Участники дискуссии обсудят коммуникации с современным потребителем; ответят на вопрос «Нужно ли воспитывать будущего покупателя молока?»; узнают, что важно поколению Z и как не банально рассказать о своем продукте.



Подробности на сайте мероприятия



Beviale Moscow — единственная в России выставка, специализирующаяся на отрасли производства напитков. В мероприятии примут участие ведущие российские и зарубежные производители и поставщики ингредиентов и оборудования для производства всех видов напитков: пиво, безалкогольные напитки и соки, минеральная вода, питьевые молочные продукты, вино и крепкие алкогольные напитки. Экспоненты представят сырье, упаковку и оборудование для полного цикла производства и реализации индустрии напитков.



V-Brand — маркетинговое агентство №1 в молочной отрасли, является партнером Beviale Moscow в организации секции ProDairy.



По вопросам участия и поддержки мероприятия обращайтесь: media@v-brand.me и +7-964-249-27-99 или hi@v-brand.me +7 963 225-13-10

