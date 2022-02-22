2021: год новых достижений «Квернеланд Груп СНГ»

Kverneland Group

Компания «Квернеланд Груп СНГ», российское подразделение международного сельхозмашиностроительного концерна Kverneland Group, подвела итоги деятельности в 2021 году

Рост объемов продаж относительно 2020 года составил 21% в единицах техники и 27% в денежном выражении. Отложенный спрос, смещение спроса в пользу более технологичных машин и рост объемов российского производства — среди главных факторов, обеспечивших эту положительную динамику.



Увеличив продажи в 2021 году на 21% в единицах техники и 27% в денежном выражении, компания «Квернеланд Груп СНГ» опередила допандемийный уровень реализации. Динамично развивались все направления бизнеса компании, однако в сегментах плугов, кормозаготовительного оборудования и посевной техники производитель отметил наибольший рост.



«Если несколько лет назад немногие отечественные животноводы были знакомы с кормозаготовительной линейкой Kverneland, то к концу 2021 года продажи вплотную приблизились к объемам ключевых игроков этого сегмента, — прокомментировал результаты коммерческий директор компании «Квернеланд Груп СНГ» Одиссей Кизиридис. — Одной из причин роста были высокие цены на полученный сельхозпроизводителями урожай, что позволило им вложить свободные средства в обновление парка техники и технологический прогресс своих хозяйств. Нельзя не учитывать и имевший место отложенный спрос, сформировавшийся в 2020 году. Интересно и то, что все это повлияло на качество спроса: аграрии в 2021 году стали чаще отдавать предпочтение более технологичным и, следовательно, более дорогим машинам».



На рост продаж компании влияло и расширение сотрудничества с «Росагролизингом». С 2021 года технику Kverneland стало возможным приобрести не только на условиях льготного федерального лизинга, но и на универсальных лизинговых условиях. Так, по итогам прошлого года оборот «Квернеланд Груп СНГ» с федеральным лизинговым оператором составил порядка €1 млн.



С точки зрения географии продаж компания нарастила объемы в Уральском и Сибирском федеральных округах, что стало возможным благодаря развитию на этих территориях дилерской сети и реализации новой стратегии продаж в удаленных регионах, которая основывалась на сбыте техники и запчастей из наличия на складах местных дилеров и центральном складе «Квернеланд Груп СНГ» в Липецке.



Рекордным стало производство техники компании в России. В 2021 году завод «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» произвел и отгрузил продукции более чем на €8 млн, что превысило объемы 2020 года на 12%. При этом более 80% продукции произведено предприятием для российского рынка, оставшиеся 20% составил экспорт. География экспортных поставок Липецкого завода в 2021 году не изменилась: выпускаемые здесь комплектующие отгружались преимущественно в Германию для производства сеялок Kverneland. Однако объемы экспорта выросли более чем на 65%. Интенсификация производства стала возможной в том числе благодаря модернизации участка подготовки к покраске и установке дополнительного кранового оборудования в сварочном цехе.



«В планах текущего года дальнейшее увеличение продаж и объемов российского производства, — сообщил генеральный директор компании «Квернеланд Груп СНГ» Ингвар Братсберг. — В фокусе расширение возможностей финансирования покупки техники как с нашим основным партнером, компанией «Росагролизинг», так и с независимыми лизинговыми компаниями. Липецкий завод готовится к запуску производства нескольких новых единиц техники Kverneland: его основной задачей в этом направлении будет выход на уровень локализации, который позволит этим машинам войти в программу федерального лизинга. Запланирован вывод на рынок и новых моделей техники Kverneland: 9- и 12-метровых зерновых сеялок с функцией одновременного внесения удобрений, а также косилки-“бабочки”».

