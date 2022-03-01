Как защитить маржу зерновых и масличных

BASF

Новые решения для обработки семян позволят еще более эффективно подготовиться к весеннему севу

Сезонные полевые работы на юге России стартовали уже в конце января. Большинство регионов страны к весенней посевной только готовятся, но растениеводам нужно думать о будущем урожае уже сейчас. По прогнозу Минсельхоза, яровой сев в этом году будет проведен на 53,6 млн га. Агроведомство рассчитывает на расширение посевов пшеницы на 818,1 тыс. га, до 29,53 млн га, кукурузы — на 34 тыс. га, до 3 млн га, гречихи — на 54,1 тыс. га, до более чем 1 млн га. Площади масличных, по ожиданиям экспертов, тоже могут увеличиться. В условиях нестабильного рынка снизить риски недополучения маржи могут те аграрии, которые заботятся не только о большом по объему намолоте, но и о качестве сбора. Начинать эту заботу важно уже на этапе подготовки семян.



Компания BASF в прошлом году представила для российских сельхозпроизводителей новый инсектицидный протравитель семян кукурузы и подсолнечника ПОНЧО с высокой эффективностью против почвенных и наземных вредителей всходов. Действующее вещество препарата — клотианидин — позволяет защищать не только семена, но и молодые проростки на самых ранних и наиболее уязвимых стадиях: до 14-го листа у кукурузы и до четвертой пары листьев на подсолнечнике. Благодаря меньшей растворимости и большей способности связываться с частичками почвы препарат остается около семени или прикорневой зоны и не промывается / не испаряется, что способствует его полному поглощению растениями, не создает угрозы для грунтовых вод и защищает посевы от вредителей на начальных этапах роста еще надежнее. Клотианидин является метаболитом тиаметоксама и начинает действовать сразу после контакта с насекомыми.



Еще больше повысить защиту семян и будущего урожая поможет совместное использование ПОНЧО с новыми решениями от BASF — полимерными покрытиями и финишными порошками линейки СЕПИРЕТ. Одновременное применение данных продуктов позволяет удержать запланированное количество действующего вещества на семенах и тем самым обеспечить более длительную его работу. Семена, обработанные СЕПИРЕТ, имеют яркую окраску, что позволяет оценить равномерность обработки и качество высева в почве. Контроль и снижение пыления протравителей, нанесенных на поверхность семени, уменьшает потери инсектицидов и фунгицидов, которые неизбежны при транспортировке, затаривании, пересыпке и прочих операциях с семенным материалом. А качество высева обработанных СЕПИРЕТ семян благодаря улучшению их поверхностных свойств повышается на 12-15 %. Убираются риски слипания, непросева и двойников, что дает возможность точно соблюдать заданную норму высева.



Частью технологии СЕПИРЕТ являются финишные порошки СЕПИРЕТ ФЛО, которые доступны для протравливания семян сои, гороха, зерновых непосредственно в самих сельхозпредприятиях. Продукт также обеспечивает равномерность высева, снимает возможное слипание семян, которое случается, например, при обработке высокими нормами рабочего раствора или при нанесении многокомпонентных смесей, включающих протравитель, микроэлементы и т. д. Помимо этого, СЕПИРЕТ ФЛО быстро высушивает лишнюю влагу на семенах, не допуская их набухания или травмирования, а также позволяет без проблем высевать обработанные семена на современных сеялках, включая пневматические и сеялки точного высева.







Что на практике



Как показали производственные опыты, проводимые в разных регионах страны в прошлом году, добавление СЕПИРЕТ ФЛО при обработке семенного материала обеспечило прибавку к густоте стояния всходов растений примерно в 20 % за счет большей текучести семян. Применение этой новинки от BASF позволило точнее соблюсти запланированную норму высева. Так, те хозяйства, которые по различным причинам ранее завышали норму высева, используя СЕПИРЕТ ФЛО, смогли снизить ее минимум на 10 %, что привело к экономии на стоимости семян от 4 до 10 тыс. руб./га. Средняя прибавка урожайности при совместном использовании протравителей и финишных порошков BASF составила на сое, например, около 2 ц/га.



Одна из компаний, профессионально применяющих СЕПИРЕТ, — семенная компания LIDEA, которая включила СЕПИРЕТ и ПОНЧО в свою уникальную систему обработки семян Boost&Go. Помимо продуктов BASF, в составе системы биостимулятор, микроэлементы, средства защиты растений. Тщательно отобранные специалистами LIDEA элементы Boost&Go обеспечивают сохранение генетического потенциала урожайности, улучшают текучесть семян при севе, равномерность всходов агрокультур и развитие корневой системы. Анализ, проведенный исследовательской сетью LIDEA, доказывает стимулирующее действие данной технологии, в том числе увеличение плотности популяции растений на 10 %, среднего объема биомассы — на 7 %, нормализованного относительного индекса растительности (NDVI) — на 14 %.



Все это особенно важно при раннем севе, ведь это время часто сопровождается холодными погодными условиями на стадии прорастания семян — появления всходов. Также в данный период не исключена угроза поражения растений почвенными вредителями. Именно тогда возникают серьезные риски потерь запланированной густоты растений, что значительно влияет на урожайность. Поэтому защита растений все больше смещается в сторону максимально эффективной обработки семян. В текущем году гибриды в обработке Boost & Go можно будет оценить в полевых условиях на демоплощадках компании LIDEA.



С заботой о здоровье и экологии



Полимерные покрытия и финишные порошки СЕПИРЕТ дают возможность сократить потери действующего вещества в результате пыления препаратов и снизить негативное воздействие на операторов машин, механизаторов, агрономов, работающих с семенами, а также минимизировать возможный негативный эффект на окружающую среду и опылителей. СЕПИРЕТ — дополнительный элемент безопасного применения пестицидов, а также устойчивого развития.

