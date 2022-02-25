«Август» открыл новую учебную аудиторию в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

АО Фирма «Август»

Компания «Август» открыла на кафедре защиты растений Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева учебную аудиторию, оснащенную самым современным оборудованием. В ней будут проходить обучение студенты по таким направлениям, как «Агрономия», «Садоводство», «Агрохимия и агропочвоведение»

Фирма «Август», ведущий российский производитель пестицидов, оборудовала на кафедре защиты растений в Тимирязевской академии учебную аудиторию площадью 68 кв. м на 30 мест. Оформление помещения выполнено по специальному дизайн-проекту с использованием фирменного стиля компании. В аудитории смонтированы новейшее проекционное оборудование, система управления звуком, поворотная управляемая камера Full HD, компьютер, звуковые колонки. Установленное оборудование позволит вести трансляцию лекций, в том числе для студентов, находящихся на дистанционном обучении. С помощью новой техники планируется проводить и интерактивные занятия, предусматривающие также подключение специалистов «Августа» и сотрудников аграрных предприятий.



«Агроном — важная и ответственная профессия. Если вопрос защиты посевов будет упущен на полдня или даже на час, вся предыдущая работа по выращиванию урожая может оказаться напрасной. Мы делаем все, чтобы наши выпускники как специалисты отвечали самым высоким требованиям, которые предъявляет жизнь — как в науке, так и на практике, — отметил на торжественном открытии аудитории ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир Трухачев. — Очень радует, что с нашими коллегами из компании “Август” мы нашли полное взаимопонимание и продолжаем наращивать сотрудничество».



Кроме того, в аудитории появились новые эргономичные столы и стулья для студентов, трибуна преподавателя, магнитно-маркерная доска. Для хранения учебных энтомологических коллекций и типов повреждений сельскохозяйственных растений вредителями установлены пять новых шкафов, выполненных по индивидуальному проекту. Также изготовлены четыре стенда с учебной информацией об основных болезнях, вредителях и сорняках, встречающихся на сельхозкультурах (при подготовке использовались оригинальные фотографии из фонда компании «Август»).



«Нашему сотрудничеству с компанией “Август” уже много лет, за это время совместными усилиями было сделано многое, — рассказал заведующий кафедрой защиты растений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Февзи Джалилов. — Сегодня мы открываем новую прекрасно оборудованную аудиторию, подаренную нам компанией “Август”. Студенты получают дополнительную возможность приобретать знания в комфортной образовательной среде. Но не менее важным для нас является то, что технологи “Августа” на регулярной основе делятся с нашими студентами самыми передовыми решениями и разработками в области защиты растений. Мы надеемся, что благодаря этой аудитории живое общение со специалистами “Августа” и обмен опытом будут происходить еще чаще».



«Сегодня сельскому хозяйству как никогда нужны всесторонне подготовленные кадры, понимающие все изменения, которые происходят в отрасли. Это касается развития цифровизации, современных технологий, новых подходов в производстве сельскохозяйственных культур», — подчеркнул заместитель генерального директора «Августа» по общим вопросам и исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин. — Мы вместе создаем наилучшие условия, способствующие более эффективному освоению студентами специальностей, необходимых в аграрном секторе нашей страны».



Владимир Алгинин добавил, что в течение последних десяти лет объем применения химических средств защиты растений в России вырос в три раза, причем на долю отечественных производителей приходится уже более половины данного объема. Впереди стоят амбициозные задачи по выводу российского производства пестицидов на новый уровень и разработке инновационных препаратов для земледельцев, так что компания «Август» сегодня искренне заинтересована в привлечении специалистов высочайшего класса.



Стоит отметить, что программа сотрудничества предусматривает также проведение компанией «Август» в новой аудитории Тимирязевской академии агрономической Универсиады для студентов второго и третьего курсов. Ее победителям будут выплачиваться именные стипендии.

