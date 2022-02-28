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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Хранение соевого шрота — решение от Metalmont

На правах рекламы

Хранение соевого шрота — решение от Metalmont
Metalmont
Хранение соевого шрота — решение от Metalmont
Metalmont

Трейдеры, АПК и МЭЗ, работающие со шротом и жмыхом, отлично знают, что чем больше масла содержится в данных продуктах, тем сложнее становится процесс их хранения. В частности, свойство данных продуктов слеживаться не позволяет хранить их в силосах

Компания Metalmont разработала решение, которое позволяет не только длительное хранение шрота, но также делает возможной простую и быструю отправку продукта на ж/д и автотранспорт. Данное решение предусматривает хранение шрота на складе с использованием автоматизированной системы, позволяющей управлять дистанционно и безопасно всем процессом хранения. 

Цепной конвейер, загружающий склад, система нивелирования продукта по всей поверхности склада — робот-нивелировщик, а также разгружающий конвейер полностью синхронизированы и управляются из операторской комнаты.

Система также позволяет контролировать температуру в любой точке склада. В случае превышения температуры система дает возможность перекачивать продукт из одной секции склада в другую.

Преимущества данного решения многочисленные, но все зависит от потребностей клиента. Например, МЭЗ может использовать систему для хранения соевых бобов в одной секции склада и выделить другую секцию на хранение уже переработанной сои в виде шрота.

Пример применения данной системы можно увидеть по ссылке.

Metalmont 

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