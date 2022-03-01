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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Мясная логистика: вызовы и решения

Партнёрский материал

Мясная логистика: вызовы и решения
Пресс-служба компании «Асти Групп»
Мясная логистика: вызовы и решения
Пресс-служба компании «Асти Групп»

Главная задача при организации логистики продукции животного происхождения — сохранение непрерывной холодильной цепи. Это основа и гарантия безопасности для конечного потребителя. Тема сохранения качества продукции при транспортировке, а также другие вопросы логистики, в том числе экспортной, будут обсуждаться на саммите «Аграрная политика России: безопасность и качество продуктов»

Мероприятие пройдет в рамках ежегодной международной выставки оборудования и технологий «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022». Оба события организованы компанией «Асти Групп» и состоятся с 15 по 17 марта в Москве в МВЦ «Крокус Экспо».

Благополучная отрасль

Таким в плане логистики считает мясной сектор гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев: «В плане хранения продукции игрокам мясного рынка проще, чем, например, производителям овощей или зерна — им нужны огромные мощности, которые бы вместили весь объем единовременно собранного урожая. Производство мяса — процесс непрерывный, соответственно, и хранить его в больших объемах и долго необходимости нет». 

Эксперт добавляет, что для решения логистических задач крупные игроки при выходе на новые рынки строят распределительные и дистрибуторские центры в тех регионах, где это необходимо. Производители мясной продукции даже в сложный период пандемийных ограничений смогли достаточно быстро сориентироваться и отработать новые логистические схемы. Хотя, подчеркивает Юрий Ковалев, форс-мажоры все же порой случаются.

«Недавно буквально рухнули цены на свинину во Вьетнаме, и огромное количество контейнеров с продукцией стоит в портах. Покупатель их не принимает по тем ценам, по которым заключались контракты», — делится глава НСС. Однако он уверен, что наши экспортеры смогут справиться с этим вызовом, правда, вероятнее всего, им придется продать продукцию по более низкой цене. 

Главные логистические вопросы

Вопрос бесперебойной и грамотной организации логистики на всех этапах для предприятий мясного сектора является одним из ключевых. 

Президент компании «Асти Групп» Наринэ Багманян: «Дефицит в некоторых компаниях мощностей для хранения сельхозпродукции, сложности с ее сбытом и транспортировкой приводят к неоправданно высоким потерям, ограничениям роста производства, уходу сельхозпроизводителей с рынка. Поэтому одной из ключевых тем саммита “Аграрная политика” станет рациональный подход к формированию непрерывной холодильной цепи оборота пищевой продукции в России и ее законодательное регулирование».

Ведущие отраслевые эксперты, представители науки, бизнеса и власти расскажут слушателям сессии, посвященной вопросам логистики, об обеспечении хранения мясной продукции в оптовой и розничной сети, об особенностях планирования железнодорожных перевозок и формировании единой системы контроля условий транспортировки скоропортящихся грузов.

Чтобы снизить риски, связанные с порчей мясной продукции при транспортировке, можно использовать современные IT-инструменты для контроля непрерывной холодильной цепи. О том, какие решения в этой области существуют, расскажут ведущие их разработчики. Также слушатели саммита узнают, как минимизировать убытки при выходе из строя холодильного оборудования во время транспортировки с помощью различных программ страхования.

Помимо этого, посетители мероприятия получат самую актуальную информацию о ходе разработки федерального закона «О непрерывной холодильной цепи оборота пищевой продукции в РФ» и подготовке изменений в федеральные законы и нормативные правовые акты. 

Предварительная регистрация на выставку и ее деловую программу обязательна и уже открыта на нашем сайте www.meatindustry.ru

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам выставочной компании «Асти Групп».

Тел.: + 7 (495) 797 69 14, e-mail: info@meatindustry.ru

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Пресс-служба компании «Асти Групп» 

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