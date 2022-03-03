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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

X Международная специализированная аграрная выставка

Партнёрский материал

X Международная специализированная аграрная выставка
«АгроЭкспоКрым»
X Международная специализированная аграрная выставка
«АгроЭкспоКрым»

1-2 апреля 2022 года в г. Симферополь пройдет выставка «АгроЭкспоКрым». Это крупнейшее деловое мероприятие, ориентированное на специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса. Тематические семинары, круглые столы, конференции, демонстрации новейшей сельскохозяйственной техники и продукции дают возможность всестороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли

«АгроЭкспоКрым» - это значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма. Это уникальная возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.

Цель X специализированной аграрной выставки — продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, стать отправной точкой для создания долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере и определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2022-2023 годы.

Уже который год ЭКСПОКРЫМ создает международную интерактивную площадку для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития агропромышленного производства в Крыму с учетом реального состояния и возможностей агропромышленных предприятий различных форм организации и собственности. Мероприятие органично совмещает аграрные традиции с инновационными решениями. 

Тематические разделы:

  • сельхозтехника, запчасти к сельхозтехнике;

  • системы полива, оборудование ГЛОНАСС, метеостанции;

  • сельскохозяйственный инвентарь, садовые инструменты;

  • семена, посадочный материал;

  • средства защиты растений, органические удобрения;

  • животноводство;

  • ветеринарное и зоотехническое оборудование;

  • комбикорма, дезинфекция, ветеринария;

  • строительство и оснащение фруктоовощехранилищ;

  • научная деятельность, исследования;

  • готовая сельхозпродукция, продукты питания;

  • оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности;

  • упаковочное оборудование и матералы;

  • сопутствующая продукция.

Будем рады видеть всех желающих!

Контакты

Дата проведения: 1-2 апреля 2022 г.

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, экс-терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14

Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/agro/

Instagram: @expocrimea

Facebook: @expocrimea

Для получения подробной информации и участия в мероприятии обращайтесь по телефонам: 8(499)110-80-90 или 8(978)900 -90-90 

Email: info@expocrimea.com

«АгроЭкспоКрым» 

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