X Международная специализированная аграрная выставка

1-2 апреля 2022 года в г. Симферополь пройдет выставка «АгроЭкспоКрым». Это крупнейшее деловое мероприятие, ориентированное на специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса. Тематические семинары, круглые столы, конференции, демонстрации новейшей сельскохозяйственной техники и продукции дают возможность всестороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли
«АгроЭкспоКрым» - это значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма. Это уникальная возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.
Цель X специализированной аграрной выставки — продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, стать отправной точкой для создания долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере и определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2022-2023 годы.
Уже который год ЭКСПОКРЫМ создает международную интерактивную площадку для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития агропромышленного производства в Крыму с учетом реального состояния и возможностей агропромышленных предприятий различных форм организации и собственности. Мероприятие органично совмещает аграрные традиции с инновационными решениями.
Тематические разделы:
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сельхозтехника, запчасти к сельхозтехнике;
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системы полива, оборудование ГЛОНАСС, метеостанции;
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сельскохозяйственный инвентарь, садовые инструменты;
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семена, посадочный материал;
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средства защиты растений, органические удобрения;
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животноводство;
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ветеринарное и зоотехническое оборудование;
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комбикорма, дезинфекция, ветеринария;
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строительство и оснащение фруктоовощехранилищ;
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научная деятельность, исследования;
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готовая сельхозпродукция, продукты питания;
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оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности;
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упаковочное оборудование и матералы;
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сопутствующая продукция.
Будем рады видеть всех желающих!
Контакты
Дата проведения: 1-2 апреля 2022 г.
Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, экс-терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14
Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/agro/
Instagram: @expocrimea
Facebook: @expocrimea
Для получения подробной информации и участия в мероприятии обращайтесь по телефонам: 8(499)110-80-90 или 8(978)900 -90-90
Email: info@expocrimea.com