X Международная специализированная аграрная выставка

«АгроЭкспоКрым»

1-2 апреля 2022 года в г. Симферополь пройдет выставка «АгроЭкспоКрым». Это крупнейшее деловое мероприятие, ориентированное на специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса. Тематические семинары, круглые столы, конференции, демонстрации новейшей сельскохозяйственной техники и продукции дают возможность всестороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли

«АгроЭкспоКрым» - это значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма. Это уникальная возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.



Цель X специализированной аграрной выставки — продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, стать отправной точкой для создания долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере и определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2022-2023 годы.



Уже который год ЭКСПОКРЫМ создает международную интерактивную площадку для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития агропромышленного производства в Крыму с учетом реального состояния и возможностей агропромышленных предприятий различных форм организации и собственности. Мероприятие органично совмещает аграрные традиции с инновационными решениями.



Тематические разделы:



сельхозтехника, запчасти к сельхозтехнике;



системы полива, оборудование ГЛОНАСС, метеостанции;



сельскохозяйственный инвентарь, садовые инструменты;



семена, посадочный материал;



средства защиты растений, органические удобрения;



животноводство;



ветеринарное и зоотехническое оборудование;



комбикорма, дезинфекция, ветеринария;



строительство и оснащение фруктоовощехранилищ;



научная деятельность, исследования;



готовая сельхозпродукция, продукты питания;



оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности;



упаковочное оборудование и матералы;



сопутствующая продукция.



Будем рады видеть всех желающих!



Контакты

Дата проведения: 1-2 апреля 2022 г.



Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, экс-терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14



Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/agro/



Instagram: @expocrimea



Facebook: @expocrimea



Для получения подробной информации и участия в мероприятии обращайтесь по телефонам: 8(499)110-80-90 или 8(978)900 -90-90



Email: info@expocrimea.com

