Новый метаанализ компании Alltech продемонстрировал улучшение продуктивности кур, качества яйца и снижение влияния производства яйца на окружающую среду

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Компания Alltech распространила данные нового метаанализа, опубликованного в журнале Poultry Science, которые демонстрируют, что введение в рацион «Био-Моса»® 1,0 кг/т улучшает продуктивность несушек и снижает выбросы углерода, тем самым повышая устойчивость производства яйца

Кроме того, скармливание «Био-Моса» привело к увеличению яйценоскости на голову в день (на 1,76%), улучшению эффективности использования корма (на 26,64 г корма на килограмм яйца). Также наблюдалось увеличение продукции белка, поскольку вес яйца увеличился на 0,95 г на голову в день, улучшилось и общее качество яйца, толщина скорлупы увеличилась на 0,05 мм. В целом опыт продемонстрировал увеличение прибыльности при скармливании несушкам «Био-Моса».



«Упор на оптимизацию здоровья кишечника птицы имеет решающее значение для того, чтобы производители яйца могли справляться с растущими производственными проблемами, угрожающими продуктивности птицы и чистой прибыли, — сказал научный сотрудник Alltech, доктор Сахид Салами. — Этот метаанализ подтвердил, что “Био-Мос” является хорошим кормовым решением для улучшения здоровья кишечника и эффективности яичного производства, а также положительно влияет на устойчивость яичного птицеводства».



В качестве показателей для количественной оценки влияния скармливания «Био-Моса» на окружающую среду использовались показатели интенсивности выбросов, связанных с кормом, и общая интенсивность выбросов. Оценка смоделированного жизненного цикла показала, что добавление «Био-Моса» снижает интенсивность выбросов, связанных с кормом, и общую интенсивность выбросов при производстве яйца на -1,3% и -1,5% соответственно. Преимущества для окружающей среды, наблюдавшиеся в исследовании, эквивалентны сокращению выбросов на 890 т CO2 в эквиваленте за 62 недели яйценоскости при численности стада птицы в один миллион голов. Это сокращение выбросов углекислого газа эквивалентно сокращению количества автомобилей на дорогах на 583, 1035 межконтинентальных рейсов в обе стороны и использованию электроэнергии 600 домами.



Преимущества использования «Био-Моса» для устойчивого развития, согласно данным метаанализа, включают:



улучшение производственной эффективности животных и увеличение выхода пищевого белка;



уменьшение потерь продуктов питания;



улучшение общего благополучия животных благодаря лучшему здоровью кишечника;



уменьшение использования пахотных земель и иного воздействия при выращивании кормовых культур;



увеличение прибыльности и экономической стабильности животноводства;



уменьшение углеродного следа при производстве яйца.



«Устойчивое развитие приобретает все большее значение, и, на мой взгляд, это теперь бесспорно, точно так же, как безопасность пищевых продуктов и благополучие животных не подлежат обсуждению, — сказала глобальный директор отдела по здоровью кишечника в Alltech, доктор Джулс Тейлор-Пиккард. — Этот новый метаанализ демонстрирует, что экологически безопасные методы ведения хозяйства могут повысить продуктивность и прибыльность, обеспечив лучшие перспективы для будущих поколений».



«Био-Мос» - это уникальный продукт, полученный из специально отобранного штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae с использованием уникального процесса, разработанного компанией Alltech, который вводится в рацион птицы для поддержания общей продуктивности. «Био-Мос» эффективен на всех стадиях выращивания и предназначен для питания желудочно-кишечного тракта, что позволяет максимально увеличить производительность и рентабельность. Он присутствует на рынке более 20 лет, его эффективность подтверждается более чем 734 исследованиями и 114 рецензируемыми публикациями. Эти метаанализы подтверждают, что введение в корма «Био-Моса» дает уникальные производственные, экономические и экологические преимущества при выращивании кур-несушек, положительно влияя на цепочку поставок продуктов питания и поддерживая концепцию Планеты изобилияTM .

