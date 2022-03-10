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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

«Цифровизация АПК: задачи, перспективы, решения»

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«Цифровизация АПК: задачи, перспективы, решения»
КРОК
«Цифровизация АПК: задачи, перспективы, решения»
КРОК

Автоматизация и цифровизация АПК позволит компаниям создавать инновационные производства, оптимизировать затраты и повышать эффективность управления

О том, какие технологические решения необходимы для ведения бизнеса сегодня, расскажут эксперты отрасли на сессии «Цифровизация АПК: задачи, перспективы, решения», которая состоится 15 марта 2022 года в 15:00 по адресу: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 7-8 в рамках деловой программы одной из ведущих отраслевых выставок «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК. | MAP Russia & VIV 2022».

Участие бесплатное и проходит в офлайн-формате, количество мест ограничено для создания комфортной деловой среды.

Регистрируйтесь по ссылке.

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