Bionovatic

Что такое надежный партнер в сельском хозяйстве? Это выполнение взятых обязательств, высокое качество и эффективность выпускаемой продукции, гарантированные поставки по приемлемым ценам — зафиксированные в сезон, это квалифицированное агросопровождение, это отношения, основанные на доверии, это уверенность, несмотря на условия сегодняшней неопределенности

Таким надежным партнером для фермеров и агрохозяйств выступает российская группа компаний Bionovatic, с 2016 года поставляющая на отечественный рынок и в страны СНГ биологические средства защиты растений.



Еще раз подчеркнем, что Bionovatic — это российское предприятие, чье производство и научно-исследовательская лаборатория размещены на территории технополиса «Химград» в Казани (Республика Татарстан). Компания специализируется на разработке, производстве и внедрении современных макро- и микробиологических препаратов защиты растений для сельского хозяйства.



В 2019 году, по данным международного исследовательского агентства, ГК Bionovatic стала компанией №1 в России по площади посевов сельхозкультур, обрабатываемых произведенными ею биопрепаратами. Предлагаемые высокотехнологичные продукты и системные решения компании Bionovatic помогают аграриям получать стабильные урожаи, а также вносят огромный вклад в защиту окружающей среды и здоровья человека.



Сегодня Bionovatic — это компания-эксперт в биозащите, чьи уже реализованные идеи и проекты превосходят по эффективности химические решения. Более подробно о том, чем живет компания, мы побеседовали с ее создателем и руководителем — генеральным директором ГК Bionovatic Рустамом Рашитовичем Рамазановым.







— Рустам Рашитович, расскажите, пожалуйста о том, что вы лично вкладываете в понятие «надежный партнер», работая на рынке защиты растений, где производство ХСЗР полностью импортозависимо, а биопрепараты являются успешной альтернативой?



— Химические препараты защиты растений уже давно имеют нисходящий тренд. Помимо отрицательного воздействия на экологию, ХСЗР вызывает высокую резистентность у вредных объектов. Резистентность снижает эффективность химических решений по защите растений. И постоянно требуется повышение вносимых дозировок препаратов либо применение новых действующих веществ. Вместе с тем новые химические формулы сегодня крайне редко разрабатываются в мире, так как это очень дорого и такая система уже не имеет той отдачи для бизнеса, которая была ранее у этого направления.



В то же время биология, наоборот, за последние годы получила развитие за счет интенсивных технологий. Пока человечество применяло химию, научный базис биозащиты рос. То есть биология копила потенциал и становилась надежной основой для агрозащиты, а мы как производители биопрепаратов становились надежными партнерами для предприятий АПК.



Когда мы десять лет назад приступили к разработке своей линейки биопрепаратов, а шесть лет назад инвестировали в это направление, мы создали свою компанию — производство биопестицидов по всем современным канонам и международным требованиям в соответствии с уровнем развития международной науки в этой отрасли. Что опять-таки означает высокую надежность производства и бизнеса в целом.



Это не те биопрепараты, которые когда-то поставлялись аграриям небольшими биофабриками. Продукция Bionovatic — это суперсовременные биопрепараты высокого уровня с хорошей наукоемкостью. Сложные, эффективные формуляции, настоящее фармацевтическое производство. Такие препараты всегда работают надежно! Биопрепараты из линейки Bionovatic превосходят по эффективности химические СЗР и закрывают те проблемы аграриев, где ХСЗР не может помочь. Такие препараты легко интегрируются с химическими средствами защиты, если есть такая необходимость. Такие препараты могут полностью заменять химию. Современные, нового поколения, с высоким уровнем чистоты производства. Наша компания первой в России запустила производство биопрепаратов с полным циклом. А если добавить, что наши биопестициды производятся без импортного сырья, вся себестоимость продукции Bionovatic складывается из наших ноу-хау технологий, а мы как компания работаем в рублевой зоне, то и эти наши преимущества становятся понятны.



Делая вывод, хочу сказать, что биопрепараты и раньше с точки зрения себестоимости вытесняли ХСЗР. Сегодня же своей независимостью по отношению к доллару биозащита выигрывает еще больше. Там же, где есть валютное содержание в сырье, как мы видим, есть большие риски к росту стоимости.



— Как вы относитесь к программе импортозамещения в России? Влияла ли она на вашу компанию в плане ее формирования как надежного партнера?



— Мы как компания с момента образования были ориентированы на российский рынок. И нас очень огорчало то, что развитие рынка собственной биопродукции в России идет медленными темпами. А между тем крупные производители ХСЗР планировали приобретать или организовывать внутри своих корпораций и биосегмент. Наша же стратегия развития предполагала, что в России «чужую» химию постепенно должны заменить российские биологические препараты — там, где это возможно и необходимо.



Поэтому я считаю, что импортозамещение — это в данном случае стратегия поражения. Мы не должны в России импортозамещать. Мы должны создавать! И изначально опережать зарубежных конкурентов. Наша компания пять лет назад производила биопродукцию по тем технологиям, которые зарубежные производители сейчас только разрабатывают. Поэтому мы круче их и на голову выше.



Мы создали свое производство здесь, в России, изначально находясь в условиях жесточайшей конкуренции с химическими препаратами (в России был самый большой рынок ХСЗР), работали на самых дешевых сельхозкультурах, развивались на самых низких затратах. Можно сказать — на камнях. Нам приходилось в 200-300 рублей затрат на биологию вкладывать целый пакет предложений и решений, который бы эффективно заменял химические препараты стоимостью в 3 тыс. рублей. И мы с этим справились! При этом поначалу в целом к биозащите было недоверие со стороны аграриев, и нам нужно было постоянно в полях доказывать эффективность наших технологий, получать прибыль на продажах наших препаратов — в то время новых для аграриев — и при этом развиваться как компании. И мы это сделали. И поэтому я считаю, что наши решения не импортозамещающие. Наши идеи и проекты первичные, уникальные. Мы на два шага опережаем зарубежных конкурентов. Наши препараты — это качественное решение, не уступающее, а превосходящее те продукты для защиты растений, которые предлагают международные компании.



— Что еще помогает вам быть надежным партнером для многих фермеров, агрохозяйств? Своя собственная логистика, собственные склады, политика сдерживания цен в рамках одного сезона…



— За шесть лет, кроме производства на 10 тыс. т, мы создали систему «холодной логистики». Мы пошли на это, хотя большая часть нашей продукции спокойно хранится до трех лет. Но по мере своего развития мы должны были создать и этот сегмент, и мы это сделали, так как стремимся давать клиентам продукт высокого качества. Также мы выстроили свою систему агросопровождения. Плюс есть своя IT-платформа. Есть собственный большой штат высококлассных агрономов. Есть система дистрибуции со складами во всех регионах России с необходимыми условиями хранения. Мы независимы от импортного сырья. И все это в комплексе позволяет нам производить продукцию в необходимых объемах в любой период года.



Также замечу, что в 2016 году мы запустили первый производственный цех, и за это время наши продукты подорожали всего на 5%. У нас внутренние перевозчики, которым мы доверяем. Мы также поставляем продукцию в страны СНГ. Но и там нас обслуживают перевозчики стран, не входящих в санкционный список: Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Грузии.



Поэтому сейчас мы бы хотели дать нашим потребителям сигнал, что у нас есть возможность производить препараты, не снижая объемов, при этом мы не будем повышать цены. К этому нас ничего не вынуждает, в отличие от производителей ХСЗР, которые на этот непростой период вынуждены закрывать склады, приостанавливать продажи, пересматривать свои прайсы, отменять уже предоплаченные контракты.



ГК Bionovatic будет просто продолжать свою работу. И если у фермера или холдинга возникнет проблема с приобретением импортных химических средств защиты растений, то мы готовы помочь ее решить при помощи российских биопрепаратов. Готовы предложить им альтернативу, продукцию, которая стопроцентно будет доставлена в хозяйства и гарантированно защитит сельхозкультуры.



Сегодня фермерам и агропроизводителям для того, чтобы диверсифицировать свои риски, нужно иметь в запасе серьезную альтернативу химическим средствам защиты растений. Такую, которая не зависит от импортных поставок, что оказалось в сегодняшней ситуации просто жизненно необходимо.



И это продукция производства Bionovatic — компании, которая сегодня остается независимой от внешних факторов: она может гарантированно произвести и поставить в хозяйства столько биопрепаратов для защиты растений, сколько нужно потребителям, в том качестве и под те задачи, которые нужно решить земледельцам в наступающем аграрном сезоне. В этом и заключается ее надежность как партнера.

