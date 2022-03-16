«Агросалон»: мировой прогресс сельхозтехники

«Агросалон»

В начале октября в Москве пройдет «Агросалон», вот уже 14 лет известный в нашей стране как крупнейший показ сельхозтехники и оборудования

Принять в нем участие считается престижным для любого производителя. Ведь именно на выставке «Агросалон» встречаются специалисты агропромышленного комплекса со всей России.



Такого вы еще не видели

«Агросалон» проходит раз в два года наряду с другими крупными международными выставками, такими как Agritechniсa в Ганновере и Sima в Париже. Более того, к открытию выставки мировые компании стараются приурочить выпуск своих новинок. Уже сейчас участники мероприятия начали готовить план премьер на выставку «Агросалон», многие из которых не демонстрировались ни в России, ни в мире.



Инновационные машины, высокоэффективное оборудование и тысячи запчастей — вот тот минимальный список, который будет представлен на выставке. Внушительную часть экспозиции составит российская сельхозтехника, доказывающая свою конкурентоспособность по отношению к зарубежным образцам, а порой их превосходящая.



Среди «машин будущего» особое место займет беспилотная сельхозтехника. Роботизированные системы демонстрируют экономическую эффективность, а специалисты уверены, что через десять лет вся техника станет беспилотной. Важно отметить, что на сегодняшний день именно российские беспилотники считаются лучшими в мире. Так ли это — выводы можно будет сделать самостоятельно и обсудить их с коллегами в рамках деловой программы.



Разговор по делу

Помимо экспозиционной части, «Агросалон» предусматривает деловую и образовательную программу — десятки семинаров, мастер-классов и конференций. На тематических мероприятиях все желающие обсудят острые моменты, от которых страдает не только каждая отдельная отрасль, но и экономика страны в целом, включая меры господдержки, импортозамещение, развитие производства компонентов, неэффективную экономическую политику, низкие стандарты обучения. В диалоге примут участие как аграрии, так и эксперты по развитию бизнеса, нормативного регулирования, промышленной кооперации и новым технологиям.



Одно из главных событий выставки «Агросалон» — престижный независимый конкурс инновационной техники, не имеющий аналогов в России. Жюри из ведущих специалистов отрасли отметит золотыми и серебряными медалями наиболее эффективные и передовые модели сельскохозяйственной техники. А кроме того, все номинируемые образцы будут представлены в экспозиции!



Но этим организаторы выставки «Агросалон» не ограничились. Оценить ходовые характеристики машин и даже прокатиться в кабине последней модели трактора или комбайна предложит «Агросалон-драйв». Тест-драйвы самоходной сельскохозяйственной техники — событие уникальное и впечатляющее, а для Москвы — и подавно! Тем более наряду с привычными моделями будут представлены и беспилотные образцы.



В заключительный день работы выставки приобщиться к миру сельхозтехники приедут студенты ведущих аграрных вузов России. Молодые специалисты повысят уровень знаний в рамках Дня молодежи и найдут будущих работодателей среди участников мероприятия, что в условиях кадрового дефицита особенно важно. Сегодня «отсутствие подготовленных кадров — это одна из двух важнейших проблем наряду с неправильной экономической политикой. Кадровый дефицит в промышленности является одним из сдерживающих факторов экономического развития страны», считает президент ассоциации «Росспецмаш», член выставочного комитета «Агросалон» Константин Бабкин.



Помощь фермерам

«Агросалон» выступает посредником между создателями техники и аграриями. Понимая необходимость поддержки, выставка запустила для фермеров программу групповых посещений. Каждой группе будет предоставлен бесплатный автобус, который довезет ее не только из региона на выставку, но и обратно. На выставке «Агросалон» делегацию встретит и сопроводит гид, проведет экскурсию по стендам и расскажет о демонстрируемой на них технике. Гости получат и более детальную информацию от представителей заводов, проконсультируются с техническими специалистами, примут участие в деловых мероприятиях.



Помимо впечатлений и новых знаний, в завершение поездки члены делегаций получат информационные материалы, в том числе официальный каталог с полным перечнем участников выставки. И все это — совершенно бесплатно, в рамках поддержки от выставки «Агросалон». Надо только позвонить в дирекцию выставки по номеру +7 (495) 781 37 27 или написать письмо на почту 7813727@agrosalon.ru.

