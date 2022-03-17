Combined Powers (Объединенные силы). Krone и Lemken представляют автономную систему

LEMKEN

Combined Powers (Объединенные силы) — под этим названием Krone и Lemken представляют концептуальное исследование автономного «технологического агрегата» (VTE), состоящего из приводного агрегата в сочетании с различными орудиями

Инновационное исследование, которое оба производителя определяют как будущее дополнение к проверенным рабочим процессам, уже было успешно опробовано в прошлом году в области культивации, вспашки, посева, а также кошения, ворошения и валкования.



При проектировании приводного агрегата Lemken и Krone руководствовались требованиями к мощности вышеупомянутых процессов. Таким образом, концепт оснащен дизель-электрическим приводом общей мощностью 170 кВт (230 л.с.). Мощность передается электрически на ходовой привод и вал отбора мощности. Навесное оборудование соединяется с приводным устройством через трехточечную навеску. Тяговый агрегат оснащен обширными системами датчиков, которые контролируют окружающую обстановку и орудия, основное внимание уделяется безопасному использованию и оптимальному результату работы. Управление и мониторинг агрегата осуществляется с помощью мобильных терминалов, рабочие задания и документация передаются через модуль связи и известный концентратор данных Agrirouter.



Особенности технологического агрегата: при разработке проекта основное внимание уделялось достижению наилучшего результата работы и применения во всех областях, поэтому навесное оборудование также управляет приводным агрегатом. Связь и взаимодействие между орудием и приводным агрегатом основаны на многолетнем опыте работы с ISOBUS и TIM в компаниях Krone и Lemken, поэтому между орудием и приводным агрегатом можно обмениваться всей необходимой информацией без исключения.



Другие преимущества исследования концепции Combined Powers: с помощью данной разработки компании Krone и Lemken также хотят предложить ответ на надвигающуюся нехватку квалифицированной рабочей силы. Вместо того чтобы проводить долгие рабочие дни в поле, фермер в будущем сможет сосредоточиться на управлении агрегатом в качестве системного оператора, что обеспечит высокий комфорт работы. Благодаря широкому спектру применения машина может использоваться круглый год в течение очень длительного периода эксплуатации. В этом сезоне Krone и Lemken продолжат интенсивные испытания технологического агрегата в различных условиях совместно с фермерами и подрядчиками.



Дополнительная информация здесь: www.combined-powers.com

