«Ростсельмаш» на выставке AgriTek 2022 в Казахстане

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» представил актуальные модели агромашин для решения современных задач сельского хозяйства на международной выставке AgriTek 2022, которая открылась 16 марта 2022 года в Республике Казахстан

Техника «Ростсельмаш» востребована на рынке Казахстана, ее производство ведется на двух предприятиях республики, налажено сервисное обслуживание и поставка запасных частей.

В рамках выставки представлены три модели, которые вызывают особый интерес у фермеров Казахстана. Совместно со своими партнерами на выставочных площадках компания представила косилку KSU 2, комбайн RSM F 2550 и трактор RSM 3435.







KSU 2 — косилка самоходная нового поколения — позволяет решить одновременно несколько задач. Эта колесная машина с раздвижными мостами предназначена для скашивания и последующего укладывания в валок крупяных, колосовых и зернобобовых культур, а также кормовых трав. Рабочая скорость косилки составляет 30 км/ч, а транспортная — 50 км/ч и является самой высокой среди аналогов. По сравнению с предыдущими моделями, KSU 2 имеет увеличенную скорость среза, раздельное мотовило на отдельных жатках, пальцы заменены на пластиковые. Мощность двигателя составляет 294 л. По оценкам экспертов, многофункциональная машина идеально подходит хозяйствам, которые активно используют раздельный способ уборки урожая и занимаются животноводством.



Трактор RSM 3435 — мощный трактор для энергоемких операций, выгоден для хозяйств площадью пашни от 2500 га и выше. В тракторах с шарнирно-сочлененной рамой RSM 3000 улучшены конструктивные возможности, в работе экономия топлива составляет до 10% относительно аналогов. Серия представлена моделями в 435, 485, 535, 575 л.с. «Это надежный сбалансированный трактор, который по технико-экономическим параметрам соответствует реалиям в сельском хозяйстве. Высокая мощность позволяет снизить количество проходов в расчете на гектар, а стандартная комплектация спаренными шинами снижает давление на грунт, уменьшая тем самым повреждение верхнего слоя почвы», — отмечает директор департамента маркетинга Андрей Рябов.







Кормоуборочный комбайн RSM F 2550 оснащен универсальной системой внесения консервантов, системой датчиков измерения потока массы обрабатываемых культур. Имеет производительность 5,63 га/ч и номинальную мощность двигателя 400 (543,84) кВТ (л.с.). Топливный бак объемом 1500 л позволяет агромашине работать в течение суток без дозаправки. Операции регулировки длин резки, положения противорежущего бруса, заточки ножей, установки травяной шахты или доизмельчителя в транспортный канал выполняются автоматически.



«Высокопроизводительный кормоуборочный комбайн, способный убирать все виды силосуемых кормовых культур, обеспечивает максимальное качество конечного продукта. Данная машина наиболее эффективна для полей со средней и высокой урожайностью и способна осуществлять уборку кормов на почвах с разной несущей способностью», — поясняет директор по продажам в Республику Казахстан Сергей Робченко.



В ходе мероприятия можно получить консультацию представителей компании по техническим характеристикам представленных моделей, условиях приобретения и дальнейшего сотрудничества.







На выставочных стендах «Ростсельмаш» проводятся деловые переговоры в формате заключения контрактов с казахскими фермерами до 18 марта 2022 года.

