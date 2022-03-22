Новая Система: урожайность озимой пшеницы свыше 100 ц/га

«Щелково Агрохим»



Селекционеры «Щелково Агрохим» совместно со специалистами агрохолдинга «Степь» разработали новый высокоурожайный сорт озимой пшеницы Система. Его урожайность в некоторых испытаниях превысила 100 ц/га. В настоящее время новый сорт передан на госсортоиспытания в ФГБУ «Госсорткомиссия» Российской Федерации





Это полукарликовый сорт интенсивного типа, устойчивый к полеганию и осыпанию, с высокой отзывчивостью на минеральное питание, имеющий отличные хлебопекарные свойства. Новый сорт рекомендован для выращивания в южных и центральных регионах России.



Наивысшие показатели продуктивности сорт показал на испытаниях в Турции — около 100,4 ц/га. В Орловской области в компании «Дубовицкое» урожайность сорта Система достигала 90 ц/га. В суровых условиях Оренбургской области на Переволоцком ГСУ она составила 79,5 ц/га, что характеризует его высокие адаптивные свойства. Помимо этого, сорт обладает высокой морозостойкостью, способен выдерживать до -19 °С на уровне узла кущения.



В настоящее время новый сорт озимой пшеницы Система проходит испытания на полях агрохолдинга «Степь» в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.



«Щелково Агрохим» и агрохолдинг «Степь» в рамках совместного сотрудничества запланировали сразу несколько проектов в области семеноводства и защиты растений. Так, в настоящее время в Сальском районе Ростовской области проводится технологический опыт по выращиванию озимой пшеницы.



Там заложены опыты по определению продуктивности 48 сортов озимой пшеницы, которые будут испытываться при двух разных схемах выращивания. Первая схема — традиционная для агрофирмы «Степь», а вторая — по «щелковской» технологии.



Кроме того, на полях агрофирмы «Степь» по «щелковским» технологиям будет выращиваться соя на 1000 га, из них 300 га — на орошении и 700 га — на богаре. В основном здесь будут представлены такие сорта сои, как Изидор, Командор и новый «щелковский» сорт Бинго, переданный на госсортоиспытания в Госсорткомиссию в 2021 году.



Напомним, к 2022 году селекционеры «Щелково Агрохим» уже передали на госсортоиспытания три новых сорта озимой пшеницы - Изумруд Дубовицкого , ДФ 2020 и Ермоловка, а также один сорт сои — Бинго. До 2025 года планируется передать в Госсорткомиссию еще пять новых сортов озимой пшеницы и три сорта сои.

