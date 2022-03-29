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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

PRO ЯБЛОКО 2022

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PRO ЯБЛОКО 2022
PRO ЯБЛОКО 2022

23-25 июня 2022 года в г. Минеральные Воды Ставропольского края в выставочном комплексе «Минводы Экспо» состоится одно из наиболее значимых событий отрасли плодоводства России: IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022 — инновации и технологии»

Организаторами мероприятия являются Международная школа современного садоводства и «Сады Ставрополья» при поддержке Министерства сельского хозяйства России.

Ежегодно в международной специализированной выставке принимают участие производители фруктов и посадочного материала, дистрибьюторы специализированной техники и инструментов, средств защиты растений и минеральных удобрений, капельного орошения и фертигации, поставщики услуг, занимающиеся агросопровождением и закладкой садов под ключ, собственники и технологи предприятий, поставляющие оборудование для хранения, сортировки, упаковки и переработки фруктов, ведущие специалисты научных учреждений, категорийные менеджеры торговых сетей и перерабатывающих заводов, а также управляющие финансовых и лизинговых организаций. 

В течение двух дней выставки «PRO ЯБЛОКО» участники смогут посетить экспозицию на площади более 20 тыс. кв. м и принять участие в более чем 50 конференциях, семинарах и мастер-классах. В число докладчиков приглашаются ученые, ведущие специалисты и эксперты из России и из-за рубежа, которые поделятся своими знаниями и опытом. Участие в конференциях, семинарах и мастер-классах является бесплатным для посетителей. 

Удобное расположение выставочного комплекса, бесплатный вход на выставку и парковка на 15 тыс. автомобилей, расположенная рядом с выставочным залом, позволяют собрать целевую аудиторию со всего мира. 

«PRO ЯБЛОКО» — это уникальная в России выставка, посвященная исключительно выращиванию, хранению и реализации плодовой продукции, где можно увидеть и потрогать сотни продуктов и технологий, а также обменяться опытом и в числе первых узнать о новинках. И мы уже с нетерпением ждем встречи вновь с 3000 посетителями и 200 экспонентами из более чем 12 стран со всего мира. Одна выставка — много событий, до встречи на «PRO ЯБЛОКО 2022»!

Разделы выставки

  • Посадочный материал плодовых культур.                                                             

  • Плодовая продукция.    

  • Современные конструкции сада.  

  • Мелиорация и фертигация.                                                                                                                                      

  • Защита и минеральное питание сада.

  • Техника и оборудование для сада и питомника.  

  • Образование и наука.                                                                         

  • Прогрессивные технологии хранения плодов.

  • Предпродажная подготовка, сортировка и переработка. 

  • Тара и упаковка.                                                                                                   

  • Ретейл и торговля, В2В.

  • Лизинг и банки.

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